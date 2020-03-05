На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19, информируют BukNews (Черновцы). Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Больной был обнаружен в Черновцах. Около 30 человек пришли под подъезд его дома с требованием изолировать жену инфицированного буковинца. Черновчане кричат и бунтуют, также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что жена больного еще дома. На место происшествия выехал медик областной клинической больницы. Он пошел в квартиру, где находится жена больного. А в это время жители дома выражали возмущение решением врачей оставить женщину дома, а не изолировать ее. На встречу с ними пришел мэр Черновцов Алексей Каспрук, секретарь исполкома Антонина Бабюк, медики и сотрудники полиции. Они успокаивают людей, убеждая их в том, что у жены больного коронавирусом нет симптомов заболевания. По словам заместителя председателя Черновицкой областной государственной администрации Натальи Гусак, жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Жительница Новых Санжар рассказала, что была очень напугана тем, что в поселок «привезли больных людей в масках», сообщает «Полтавщина» (Полтава). Теперь ей стыдно за нецензурную лексику, но не за свои действия. Канал Pavlovsky News обнародовал интервью с ней. Женщина бросала камни в автобусы, которые привезли в санаторий эвакуированных из Китая украинцев. По ее словам, в тот день она ходила в гости к свекрови, когда вернулась, то увидела, что сына нет дома, пошла искать его. Увидела автобусы и людей в медицинских масках. Женщины встали перед автобусами, но полиция начала их отталкивать, бить и применять газ. Она не хотела, чтобы автобусы заехали в Новые Санжары, и поэтому начала бросать «камушки» в полицию. Женщина до сих пор считает, что привезенные в санаторий люди — опасны, и их лучше было отвезти в Киев, где есть все условия. Ей стыдно только за свою нецензурную лексику, которая зафиксирована на видео (опозорила своих детей), но не за то, что она бросала камни. И готова это повторить.

Депутатов Тернопольского областного совета вызвали на сессию, чтобы обсудить коронавирус, передает «За Збручем» (Тернополь). Собрать депутатов предложили на расширенном заседании президиума облсовета. На нем обсуждались вопросы распространения коронавирусной инфекции на Украине и в Тернопольщине. Начальник управления здравоохранения и руководитель областного лабораторного центра сообщил, что лечебные учреждения, выбранные для размещения потенциальных больных, обеспечены средствами защиты врачей только на десять суток. Нет и необходимого количества оборудования.

Mil.ru В больнице

Нашествие китайцев было мгновенным и опустошительным — они скупили в аптеках Ровно все запасы одноразовых защитных масок, заявляет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Правда, все эти маски были китайского производства, но это не делает положение менее угрожающим. А что, если китайцы так же захотят скупить все другие китайские товары, которыми заполнены украинские торговые центры, магазины и рынки? С чем украинцы тогда останутся? Хорошо, что китайцы не употребляют молока. Значит, выживут! В аптеках Ровно есть в продаже марлевые маски, которые, уверяют медики, ничем не хуже. Правда, дороже: одна стоит 8 гривен. Зато их можно постирать и снова использовать. Эти средства производятся на Украине. Кроме того, ожидаются поставки респираторов — масок с мембранами, которые стоят более 100 гривен.

Журналист портала Zaxid.net (Львов) решила проверить, как работает «горячая линия» Львовской областной государственной администрации, куда призывают обращаться в связи с коронавирусом: «В четверг, 27 февраля, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий опубликовал в Facebook призыв к жителям Львовщины, возвращающимся из стран, где выявлены очаги коронавируса, обращаться в департамент здравоохранения «путем заполнения онлайн-формы по ссылке или в телефонном режиме по телефону: 276−45−92. Мы обеспечим наблюдение за вами семейным врачом». Телефон, который указал председатель, честно говоря, удивил, потому что оказался номером секретаря департамента здравоохранения. Я позвонила по этому номеру и представилась украинкой, которая вчера вернулась из Италии, есть некоторые проблемы со здоровьем, и попросила посоветовать, к кому пойти на консультацию. Секретарь была захвачена моим вопросом врасплох, потому что ей никто не сообщил, что она должна давать советы, направлять людей к врачам или в медицинские учреждения… Мы решили также проверить, какой будет реакция на заполнение онлайн-формы, указанной Козицким. Такие онлайн-обращения должны поступать во Львовский областной центр общественного здоровья. 27 февраля в 14:10 мы заполнили и выслали сообщение от имени жительницы, которая два дня назад вернулась из Италии, указали два характерных для коронавируса симптома и оставили контактный телефон. Нас интересовало, как быстро отреагируют на наше обращение. За 20 часов с момента отправки онлайн-формы на указанный телефон никто так и не позвонил. Мы предположили, что, возможно, наше обращение не получили. Но утром 28 февраля в Львовском областном центре общественного здоровья нам подтвердили, что получили обращение, однако так и не объяснили, почему до сих пор никто не отреагировал на него».

Эпидемия

На Украине долго готовились к возвращению соотечественников из пораженного коронавирусом Уханя, констатирует «Волинь» (Луцк). Искали, где бы их можно было разместить. Наконец, нашли. Однако доставить их туда оказалось непросто из-за протеста населения, перешедшего в бой местного значения. Горели автомобильные шины, летели камни, бутылки. Раненые были и со стороны правоохранителей, и со стороны жителей поселка. «Гостеприимство», которым встретили эвакуированных, шокировало прибывших. Среди эвакуированных было много молодых людей. Они не надеялись на такой прием. И, столкнувшись с агрессией и жестокостью сограждан, видимо, задумаются, стоит ли жить в государстве, которое не может их защитить. Ситуация в Новых Санжарах показала далеко не лучшие черты украинского «местечкового патриотизма». Украинцы говорят: Восток и Запад вместе — а на самом деле каждый думает прежде всего о себе. И поселок на Полтавщине не исключение. Ни одна местная власть не хотела размещать у себя эвакуированных из Китая. События в Новых Санжарах подпортили имидж государства. Все иностранные средства массовой информации рассказали об отсутствии у украинцев сочувствия к согражданам.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив хочет создать на вокзале штаб по борьбе с мусором и цыганами, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Он отметил, что ему надоели постоянные жалобы жителей на состояние правопорядка в сквере и большое количество мусора. «Мусор, цыгане, все в кучу, никто не реагирует… Привели меня, цыган там человек двадцать, ромской национальности. Я не имею ничего против, но сколько можно терпеть? — спросил Марцинкив. — Что, нельзя того барона найти и предупредить? Знаете, эти на Франко ходят, собак продают, просят. Идите к барону и говорите: отправляйся в другую область. Так, как шериф в Америке. Вокзал — это лицо города, у нас его, к сожалению, нет».

В воскресенье, 1 марта, делегации из Львовщины и Тернопольщины, а также украинцы из Польши почтила память 62 воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в боях с войсками НКВД 2−3 марта 1945 года в местности Монастырь-Бучина и селе Верхрата, что в Подкарпатском воеводстве Польши, пишет «Збруч» (Галичина). Об этом сообщила пресс служба Львовской областной государственной администрации. По словам секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, до сих пор не восстановлена надгробная таблица, которую вандалы уничтожили в январе, хотя польские власти должна это сделать. По крайней мере, о таких договоренностях говорил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой 27 января. Напомним, могила на горе Монастырь неоднократно подвергалась актам вандализма и разрушений в Польше начиная с 2014 года. Польские власти не приняли никаких мер, чтобы упорядочить места памяти украинцев, уничтоженные вандалами. Лишь в ноябре 2019 года польские активисты установили крест на месте, где в 2016 году был уничтожен памятник на могиле мирных украинцев и воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сельском кладбище в селе Верхрата (Подкарпатское воеводство).

УПА (организация, деятельность которой запрещена в России). 1943

«Новини Закарпаття» (Ужгород) выяснили, как генеральное консульство Чешской Республики во Львове «разводит на деньги» украинских заробитчан. До недавнего времени в консульстве работала бесплатная система регистрации для подачи заявлений на рабочую карту внеправительственными программами по электронной почте. Однако в августе 2019 года ее заменили на «живую очередь», которая уже стала платной: человек должен был заплатить за регистрацию административный сбор в размере 1000 крон. И на это имели право только 180 человек. Понятно, что если спрос превышает предложение в несколько раз, то всегда найдутся те, кто захочет на этом заработать. В конце 2019 года появилась лотерея, которую назвали «системой регистрации в форме жеребьевки для назначения срока подачи заявления на рабочую карту». Суть ее такова: человек должен лично прибыть в консульство, приобрести контрольный талон с уникальным номером за 40 евро, который обеспечивает лишь участие в жеребьевке, ведь выигрышных талонов — 180. Если работник не попадает в число счастливчиков, то деньги ему не возвращают, но он имеет возможность принять участие в следующей лотерее. А значит, еще раз приехать, потратить средства на дорогу, жилье, питание, купить контрольный талон за 40 евро. Право на труд и проживание разыгрывают и в США, но это, во-первых, бесплатно, а во-вторых, речь идет совсем о других заработках. Чехия же предлагает людям от 90 до 110 крон в час. Грустно за украинских граждан, которые не от хорошей жизни уезжают в чужую страну.

«Служба безопасности Украины заинтересовалась одним из телевизионных вещателей Херсонщины, — передает «Новий день» (Херсон). — Невероятно, но в ситуации с оккупированным Крымом и войной, которую РФ продолжает на Донбассе, лицензионное средство массовой информации открыто ретранслировало российский телеканал. Речь идет о ресурсе для детей «Карусель», владельцами которого являются Первый канал и ВГТРК. СМИ входит в перечень каналов, давно запрещенных на Украине. Но табу от языкового регулятора кабельный провайдер почему-то проигнорировал. Как следствие, в одном из районов Херсонщины, где работает провайдер, малышня спокойно могла смотреть пропагандистский контент. Чего стоит только прогноз погоды, в котором Степашка и Хрюша рассказывают о климате в российском Крыме. Полуостров обозначен на карте РФ, на фоне которой «вещают» куклы. Возмущенный такой наглостью, один из зрителей обратился в управление СБУ по Херсонской области. Представители спецслужбы факт трансляции российской пропаганды зафиксировали и сообщили об этом в Нацсовет. Сейчас «Карусель» украинский вещатель не транслирует. На телеканале состоялась внеплановая проверка, которую провели сотрудники СБУ и представители Нацсовета. Составлен акт о нарушении… Во время проверки кабельного провайдера его руководство пыталось оправдаться тем фактом, что трансляция российского канала «Карусель» была прописана в старой лицензии данного СМИ. Но после аннексии Крыма и запрета в Украине российской пропаганды вещатель обязан был прекратить показ «Карусели». Патриотизм, говорите? Нет, не слышали».

Цитата из видео «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» на YouTube Хрюша и Степашка

Депутаты Одесского облсовета в ходе сессии 3 марта приняли обращение к президенту и генеральному прокурору Украины с требованием провести расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает «Таймер» (Одесса). За данное решение проголосовали 49 из 84 депутатов облсовета. Автором проекта решения стал зампред облсовета и представитель «Оппозиционной платформы» Вадим Шкаровский. По его словам, одесситы имеют право знать правду о тех событиях. Ряд представителей националистических организаций, включая главу южного филиала Института национальной памяти Сергея Гуцалюка, присутствовавшие на заседании, выкриками пытались сорвать голосование. Гуцалюк, в частности, пригрозил депутатам, которые поддержат проект решения, что «рано или поздно им придется отвечать перед обществом, так как Одесса — это Украина». Как видно, особого впечатления угрозы Гуцалюка не произвели. Также «Оппозиционная платформа» предлагала утвердить решение об установке памятника погибшим 2 мая, однако этот вопрос был снят с рассмотрения по инициативе губернатора Одесской области Максима Куцего.

Капелланы Духовного управления мусульман Украины «Умма» Мурад Путилин и Евгений Глущенко посетили Исламский культурный центр Днепропетровска, возвращаясь из поездки с передовых позиций украинской армии в Донбассе, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Каждому из защитников на фронте нужна помощь. Материальная, но главным образом духовная, — говорится в сообщении. — Именно эту обязанность взяли на себя неравнодушные мусульмане ДУМУ «Умма», несколько лет назад основав мусульманскую капелланскую службу. Каждый месяц, а часто и по нескольку раз, капелланы посещают воинские подразделения, где служат воины-мусульмане. Им помогают в осуществлении религиозных ритуалов, проводят образовательные курсы, предоставляют литературу, решают личностно-духовные потребности. Не остаются в стороне вопросы с материальным обеспечением. Главной проблемой для мусульман на фронте является обеспечение продуктами с сертификацией «халяль»… На этот раз помощь была доставлена в несколько подразделений. Были встречи с десятками воинов-мусульман, проведены беседы с командирами».