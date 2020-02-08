



Иван Шилов ИА REGNUM

Театр начинается с вешалки, нет, вишенки в вишнёвом саду, нет, виселицы для декабристов, которые прекрасно говорили на французском, сдав на пять его грамматику… Нет, с курсов французского языка… С чего-то начинается. Главное, что начинается. Мне посчастливилось побывать на интересном театральном событии, которое напоминает, что театр ищет самые разные формы. И обнаруживается порой в неожиданных местах. В библиотеке. Сложность и интерес в том, что это событие сложно однозначно квалифицировать. Происходившее можно было созерцать в библиотеке Маяковского в центре Петербурга, где всё случилось под чутким кураторским руководством Инны Игруниной, которая занимается (вместе с Асей Шнейдерман) организацией проекта «Иностранный акцент», где каждый желающий может познакомиться с культурой и языками других стран. Не только по книжкам. Хотя это и отдел литературы на иностранных языках. Там я и увидел афишу.

«Литературная гостиная представляет театральную комедию Батиста Кетье «По дороге на Москву» на французском языке. Этот спектакль соединяет исторические реалии и элементы современной культуры. 1812 год: пока Наполеон ищет дорогу для завоевания Москвы, с ним случаются разнообразные события, приводящие его в современный Санкт-Петербург, но и на этом сюрпризы не заканчиваются.

Автор комедии, Батист Кетье, родился в городе Бон, в Бургундии. Последние два года живёт в Петербурге».

Дмитрий Тёткин ИА REGNUM «По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье

Сама идея использовать театр для преподавания, разумеется, не только не нова, но хорошо известна, однако не так много педагогов реально пользуются этим успешно. У Батиста получается. Думается, что это именно тот редкий случай. Однако было бы ошибкой свести эту работу исключительно к педагогической, поскольку перед нами до известной степени всё-таки произведение искусства, пусть и с непрофессиональными актёрами. Возможно, кто-то из участников «занимался в театральном кружке», но вряд ли многим больше. Хотя работа не хуже многих иных перформансов. Как определить тему спектакля? Я бы говорил об исследовании методами театра «стереотипов». Культурных и национальных. Сразу хочется заметить, что оценки и акценты расставлены достаточно традиционно. Создатели высмеивают Наполеона (и позже косвенно даже Гитлера). До какой-то степени это, разумеется, подкупает русскоязычную аудиторию, которая в подавляющем большинстве примерно таких же взглядов. То есть спектакль до известной степени «льстив» по отношению к русской культуре. Хотя по сюжету Наполеона, например, несколько смущает властность «бабушек-охранниц» в Эрмитаже, которые требуют от императора во что бы то ни стало надеть «бахилы» перед тем, как пройтись по дворцу… То есть и особенностям русского общества тоже нашлось место в этом сатирическом произведении.

Дмитрий Тёткин ИА REGNUM «По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье

Сам комедийный ход «попадания известной личности в другое время» тоже не нов. Достаточно вспомнить популярную в России комедию «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы убедиться в том, что это даёт обильную почву для «комедии положений». Причём это ещё и насмешка над «царём». То есть к каком-то смысле про такие комедии можно говорить как про «реванш черни», которая решает «осудить» божественного императора. В России смеяться над властью не принято. А часто опасно. Иногда смертельно. В этом спектакле смеются над властью в другой стране. Поэтому он вполне может тут пройти на ура. Разумеется, среди прочего это игра с «логикой времени», если угодно, даже с фарсом самой истории, где, казалось бы, «очевидное» спустя века меняет очертания. В данном случае Наполеон попадает в кафе с названием «Ватерлоо», знакомиться с гидом, который оказывается Иваном Сусаниным. Ну и так далее…

Здесь читатель-скептик может сказать, что ему нет дела до Франции. Но это не только про Францию. Разве Ульянов не превратился в персонажа анекдотов? А Николай… Кровавый. Или святой? Вот уж персонажи фарсов. Что это? Падение? Демократизация? Перестройка? Глупость? Подлость и предательство? Освобождение? Все эти вопросы вполне могут возникнуть при просмотре этой вполне развлекательной на первый взгляд шуточной работы, если вам скучно просто развлекаться.

Дмитрий Тёткин ИА REGNUM «По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье

Спектакль идёт целиком на французском языке. Чуть больше часа. Хотя часть описания происходящего зачитывается изредка одной из участниц и на русском, чтобы немного сгладить непонятность происходящего для тех, кто пока не владеет французским в достаточной степени. Что ещё можно было бы сказать? Большой частью участники играют широкими мазками, иногда кричат. До какой-то степени это само по себе становиться похожим на пародию на так называемую «французскую игру». Известно пренебрежительное в среде «классических» театралов отношение к гипертрофированному увлечению жестами, интонациями, манерами, ужимками… Когда речь идёт о театральности французов. Но именно это и делает происходящим интересным. Попробуйте посмотреть любые дебаты французских интеллектуалов или политиков (которые во Франции до какой-то степени пытаются хотя бы казаться интеллектуалами) на французском телевидении, вы удивитесь, насколько часто они «театральны» или даже «жеманны» с нашей суровой российской точки зрения. Не итальянцы, но явно в ту сторону. Вероятно, галльская культура и правда несёт в себе семена изначальной «укрупнённой» театральности…

Дмитрий Тёткин ИА REGNUM «По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье

В спектакле (или перформансе, если угодно, или даже «уроке») участвовало несколько французов и русскоязычные участники, которые изучали французский язык. Разумеется, «Наполеон» был удивлён обилием таковых франкоговорящих в России… И здесь стоит напомнить, что отношения России с Францией в сфере культуры и правда сложны. Даже если вы после спектакля задумаетесь только об этом, то это уже оправдает ваш на него поход. В самом деле, Пушкин начинает писать стихи на французском языке. Чаадаев пишет свои письма на французском. Толстой пишет «Войну и мир» со столь заметными вкраплениями французского речи, чтобы уже невозможно отмахнуться и сказать, что это просто «какой-то чужой язык». Поскольку этот спектакль показывался в Петербурге, да ещё и в самом центре, бывшем аристократическом особняке, который превратился позже в пролетарскую, стало быть, библиотеку, то всё это внезапно обретало смысл и объём. Реальный француз-учитель, который зачем-то дошёл до Петербурга и пытается разобраться в русской культуре. А Батист и в самом деле таков. Мне удалось сделать с ним интервью, чтобы убедиться, что ему свойственно пытливое и внимательное отношение к чужой (и своей) культуре… Получается забавная театральная игра. В спектакле в роли Сусанина участвовал Александр Ильянен, что для знакомых с этим небезызвестным богемным персонажем делало происходящее ещё более трагикомедийным. Короче говоря, да здравствует республика, да здравствует император, да здравствует театр. Жаль, что такого рода спектакли, скорее, шуточные и штучные события, но тем они интересны. Уверен, что Батист не остановится на достигнутом.