То, что летняя Токийская олимпиада, если и состоится, пройдет, мягко говоря, не в штатном режиме, для автора этих строк стало очевидным еще с первых сообщений об увеличении в Японии случаев заражения коронавирусом. Об этом, кроме всего прочего, свидетельствовала нервозность комментировавших складывающуюся обстановку токийских властей, которые сначала и слышать не желали о переносе или отмене Игр. Поначалу успокаивающие голоса раздавались и из Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM

江戸村のとくぞう Перед олимпийским стадионом. Токио

МОК и сегодня еще отвергает возможность переноса летней Олимпиады — 2020. В СМИ появилось такое сообщение:

«Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу информации в СМИ о возможном переносе или отмене летних Олимпийских игр 2020 года в связи с эпидемией коронавируса.

Организаторы заверили, что соревнования в Токио пройдут точно в срок, призвав спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм. «Исполнительный комитет МОК выражает полную уверенность, что Олимпийские игры будут успешно проведены в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые являются важной частью планов по проведению безопасных Игр. МОК призывает спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что в середине февраля была создана совместная рабочая группа с участием МОК, оргкомитета Токио-2020, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения. Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать в решении проблем, связанных с коронавирусом.

При этом некоторым диссонансом прозвучали слова японского министра по делам Олимпиады и Параолимпиады Сэйко Хасимото о том, что контракт на проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года. «Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады», — заявила Хасимото. Вместе с тем, по словам министра, японская сторона делает все возможное для проведения состязаний в соответствии с намеченным графиком.

U.S. Army Сэйко Хасимото

Как сообщают, к настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (706) — это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Случаи инфицирования зафиксированы в 26 из 47 префектур страны.

Организаторы Игр, выступая за их проведение в установленные сроки, озабочены в немалой степени большими финансовыми потерями в случае срыва Олимпиады. Об этом пишут зарубежные СМИ. Так, британская Daily Mail сообщает, что Олимпийские игры в Токио этим летом из-за коронавируса могут пройти без зрителей. При этом соревнования будут показаны по всему миру в полном объеме. Это, по мнению организаторов, позволит сохранить все рекламные контракты.

Однако дело не только в потерях от аннулирования рекламных контрактов, но и в уже истраченных в расчете на прибыль от массы болельщиков и туристов на спортивный праздник мирового масштаба. Японское правительство и губернаторство Токио уже потратили 12 млрд долларов на строительство спортивных и иных олимпийских сооружений и не могут согласиться, например, на перенос Игр в другую страну. Тем более, как заявляют специалисты, перенести такие крупные соревнования, где должны состязаться спортсмены сразу по 33 летним видам спорта, уже не представляется возможным.

Да и где гарантии, что при массовом скоплении болельщиков и туристов коронавирус не поразит любую страну. Хотя о пандемии пока речь не идет, ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. На сегодняшний день за пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Barrylb Корабль Diamond Princess

Проводить в обстановке, когда специалисты не могут прогнозировать скорый спад распространения вируса, столь массовые мероприятия, когда на стадионах собираются в одном месте десятки тысяч человек, просто безответственно, и, конечно же, недопустимо. Да и расчеты организаторов Игр на массовый приезд в Японию болельщиков и туристов в сложившейся ситуации едва ли оправданы.

Как доводилось уже отмечать, перенос Олимпиады на конец года позволит, кроме всего прочего, избежать проведения Игр в самый жаркий и влажный период знойного токийского лета. Правда, тогда это уже будут не летние Олимпийские игры…