В начале ХХ века американский капитал уже стал глобальным, выйдя в своей неутолимой экспансии за национальные границы США, где столкнулся с капиталом британским, германским и французским. Процесс этот хорошо описал ещё В. И. Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма».

Jorge Elías Флаг США

Именно тогда в США «акулы капитализма» озаботились созданием аналитических центров, предлагающих теории для экспансии, понимаемой как благообразно оформленная тотальная интервенция, от экспорта идей до формирования правящего класса, политических систем и общественных институтов в других странах.

Так, в 1910 году в США был создан так называемый фонд Карнеги за международный мир. С тех пор все создаваемые американские фонды, предназначенные для финансирования интеллектуального обеспечения банальной интервенции США во все богатые нужными им ресурсами страны, носят названия всяческих «фондов за всё хорошее и против всего плохого».

Эндрю Карнеги, мультимиллионер, основатель Фонда

Аналитические центры США стали важнейшей частью сети — стратегии сетевых войн за экспорт либеральной революции, понимаемой как формирование во всех странах мира американских марионеточных режимов с мощной многоуровневой системой промывания мозгов элитам и населению с американской системой ценностей.

Российский филиал фонда Карнеги за международный мир оформился в виде Московского центра Карнеги и проник в Россию на пике её системного кризиса при Ельцине — в 1993 году, когда расстреливали Верховный Совет из танков, заручившись согласием «цивилизованного мира» и «международного сообщества».

Целью фонда и Московского центра является проведение независимых исследований в области международных отношений (самым интересным тут является слово «независимых»). Интересно, если независимое исследование будет написано в критическом для империализма США стиле, оно имеет шансы увидеть свет, а работа аналитика будет оплачена? Вопрос, конечно, наивный, но слово «независимое» — обязательный атрибут пиара всяких западных НКО, созданных для пропаганды под видом исследований.

Подразделение «Новое видение» фонда Карнеги создано в 2007 году, анонсированного как первый в мире международный, а в перспективе глобальный аналитический центр. И «Новое видение», и Московский центр Карнеги прямо вербуют в каждой стране агентуру влияния, рассылая кандидатам тестовые списки в 30−40 вопросов. По характеру ответов они определяют степень пригодности кандидата, который должен каждую неделю слать информацию в Вашингтон о тех сферах, где он компетентен.

AgnosticPreachersKid Фонд Карнеги. Вашингтон

В составе спонсоров фонда Карнеги за международный мир состоят американские и европейские частные фонды, ТНК, такие как Шеврон, ВР — Северная Америка, Дженерал Моторс, фонды Форда, Сороса, Рокфеллера, Госдепартамент США, МИД Франции, министерство обороны и министерство энергетики США, Национальный комитет по разведке, Министерство по международному развитию Великобритании, и многие другие.

Такая вот «крыша» у Московского фонда Карнеги, такая у них «независимая» аналитика. Если им и нужен мир, то желательно весь.

И вот этот самый Московский фонд Карнеги на днях выпустил один из своих многочисленных продуктов: доклад «Пять путинских элит на фоне транзита». Как оказалось, это довольно скучное чтиво, не содержащее никакой новой информации. Значительно уступающее по познавательной фактуре тому же докладу Е. Минченко о «Политбюро 2.0».

Но наряду с этим, совершенно понятно, что доклад имеет вполне чёткую цель: негативно высказаться о «силовиках» и «охранителях», назвав их «консерваторами», и сделать многочисленные намёки и авансы «технократам», которые названы в ряду таких слов, как «либерализм», «модерн» и «прогресс».

Прежде всего спорен сам тезис «консерваторы». Ибо те, кто автором так назван, борются не за консервацию и не за регресс, а за прогресс, только вот понимают его они иначе — как устранение влияния Запада. Но сказать вместо «консерваторы» слово «антизападники» или вовсе патриоты автор не может: слишком популярна такая позиция в России, и это уже будет не очернение оппонентов, а похвала и реклама.

Причина таких селекций проста: силовики — народ идейный, и они за прошедшие пять лет значительно усилили позиции в государстве, а технократы — «табула раса» — чистая доска, на которой можно писать всё, что угодно. Да, они не западники, они безыдейны (так называемый «пустой сосуд», куда можно что-то наливать), но потенциально они ближе Западу, чем идейные силовики и охранители. И тем самым это подходящее поле для работы.

Целевой аудиторией Московского центра Карнеги являются эксперты и элиты России. Именно они дочитают это скучное послание до конца в надежде найти там что-то для себя полезное. Возможно, и проникнутся некоторыми идеями, прочитав эмоциональные тезисы, выстроенные в определённой последовательности смысловых рядов. Дискуссия продолжится — кто-то ответит и тем самым воспрепятствует «спирали молчания» вокруг этого продукта. И ответы уже пошли. Тем самым цель статьи отчасти достигнута.

«Охмурение ксёндзов» начинается с использования очень спорной классификации: заголовок «Пять путинских элит» — это журналистская провокация для привлечения внимания, а не серьёзная социологическая группировка. Прежде всего потому что содержит пересекающиеся критерии: «свита Путина» (по сути, аппарат управления, занятый организацией его работы и безопасности) содержит критерии группы «друзья и соратники», а точнее, её подгрупп — «государственные менеджеры» и «политические технократы».

Уильям Джозеф Бёрнс, президент Фонда Карнеги, бывший посол США в России

Группа «друзья и соратники Путина» разбита на три подгруппы: «государственные олигархи», «государственные менеджеры» и «частный бизнес» и носят общие признаки. Многие из «государственных менеджеров» попадают в «свиту Путина», в том смысле, какой вложен в это слово автором.

«Исполнители-технократы» пересекаются с «государственными менеджерами». А отнесённые к группе государственных менеджеров Медведев и Козак вполне соответствуют понятию «свита», ибо входят в ближайшее окружение Путина, а Медведев ещё проходит по категории «друзья и соратники».

Словом, в классификации групп допущены такие натяжки и такая вопиющая субъективность, что это делает классификацию не научной ценностью, а журналистским приёмом, когда ответ подгоняют под задачу, то есть пишут откровенную заказуху. Тем самым переводя материал из сферы независимого и объективного исследования в сферу банальной пропаганды.

Но кульминация по всем правилам находится в третьей четверти материала — там расположены «охранители» — главные «виновники» появления доклада. Это Патрушев, Нарышкин, Бастрыкин, Золотов, Бортников, Пригожин, братья Ковальчуки. Шойгу и Лавров сюда не внесены, их почему-то поместили в группу «государственные менеджеры», хотя Шойгу точно «охранитель» — и даже вполне может быть отнесён к группе «свита» в силу доверия ему со стороны президента.

Компрометации и диффамации «силовиков» и «охранителей» вообще посвящена вся сверхзадача статьи. Это то, что должно осесть в подсознании. Но для подстраховки, для воздействия на самых недогадливых, но восприимчивых эти тезисы ещё и проговариваются впрямую, используется суггестивный аппарат. Огромными буквами выделен заголовок «Транзит и большой элитный раскол».

Хитрость тут в том, что не поймёшь, эти термины противопоставляются или взаимно связываются? «И» — это в данном случае разделительный союз или соединяющий? Подсознание читает это как объединение, и это уже приём НЛП, чистая манипуляция подсознанием аудитории. Вот что пишет автор в заключительной части:

«Россия издалека может казаться страной с мощной консолидированной элитой, тесно сплоченной вокруг своего лидера Владимира Путина. Однако реальность совсем другая: элита становится все более фрагментированной и конфликтной. Причем конфликтной не только по вопросам влияния или собственности, но и идеологически. А это очень серьезный вызов для Путина. Ведь именно он привел свой режим к такой ситуации, когда наиболее активная и громкоголосая часть элиты оказывается радикальнее его самого».

Svetlana TB Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги c 2008 года

Оставим спорность этой констатации в стороне — конфликт условных «славянофилов» и «западников» в русской элите относительно степени суверенитета страны всегда существовал в ярком виде. Обратимся к тексту. Поменяйте в этом пассаже слово «Путин» на слово «Трамп» — и вы получите полное описание конфликта элит в США, где президентов порой даже отстреливали.

К США это намного более применимо, чем попытка привязать этот тезис к России. Ничего, что это должно быть главной темой для внутреннего американского исследования? Но задание-то получено по России, и его надо выполнять… Люди же за мир во всём мире борются, никак не меньше.

«Разобщенность и фрагментация ведут к тому, что в элите практически не образуется коалиций, и каждый игрок действует исходя из собственных корпоративных или политических приоритетов».

Тут у автора, кроме такой же спорности тезиса, не поставлены запятые, и потому неясно, это опечатка или он так и хотел сказать? Ведь собственные и корпоративные приоритеты — это разные вещи, которые могут и не совпадать, а политические приоритеты могут быть как собственными, так и корпоративными. Как же можно валить это в одну кучу?

Но как мы видим, сверхзадача статьи не в том, чтобы искать смыслы. А в том, чтобы нагнетать взаимную подозрительность ключевых сил политических трансформаций в России, идущих не в выгодном для США направлении. И тем самым стремиться их пресечь и повернуть в нужное для США русло. Банальное «разделяй и властвуй».

Неприятно, конечно, что на интересы США работают как некоторые российские журналисты, что и понятно, так и целые «аналитические» центры, взять ту же «Россия в глобальной политике», которая активно продвигает эту пропагандистскую и антироссийскую писанину Карнеги-центра в экспертные массы.

Видимо, верно, что соотношение предателей и нормальных в каждом обществе уже две тысячи лет остаётся постоянным: каждый двенадцатый. Но оставшиеся одиннадцать всё понимают и расставят по своим местам, потому что тридцать серебреников не входит в круг их главных жизненных ценностей.