



Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк прояснил в интервью порталу Orthodox Times восприятие американской дипломатией украинского православия. Но сделал это так, что еще больше запутал.

ВОПРОС: «Официальные лица правительства США открыто высказали свое мнение по вопросу украинской автокефалии. В то же время они критикуют российское правительство за вмешательство во внутренние дела другой страны посредством давления со стороны Московского патриархата. Как вы объясните такой подход?»

ОТВЕТ: «Соединенные Штаты не занимают какой-либо позиции по внутренним церковным делам и решительно поддерживают свободу членов религиозных групп самоуправляться в соответствии со своими убеждениями и свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой перед лицом российской агрессии». Дополним это суждение словами государственного секретаря США Майка Помпео, сказанными им в феврале сего года на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины: «Наконец, мне очень приятно, что Греческая (видимо, речь шла об Элладской православной церкви — С.С.) и Александрийская православные церкви признали Православную церковь Украины как автокефальную Церковь. Россия никогда не должна стоять на пути этого и не допускать соблюдения фундаментальных прав украинцев».

President.gov.ua Пётр Порошенко и Епифаний рядом с томосом

Так вырисовываются четыре тезиса. Первый: США не вмешиваются во внутренние дела Церквей. Второй: США против вмешательства России в лице Московского патриархата во внутренние дела украинского православия. Третий: США поддерживают признание Церквами автокефалии Православной церкви Украины. Четвертый: США выступают за территориальную целостность Украины. Эти тезисы возвышаются, как кочки в болоте, но не разъясняется, какие тропинки прокладывает между ними американская дипломатия, связывая их в единую цепь. Так, территориальная целостность Украины и ее наибольшая площадь имели место в то время, когда здесь (на тот момент это была Украинская Советская Социалистическая Республика) православие не было разделено и существовало в виде одной и единой Украинской православной церкви как части Русской православной церкви. Во все остальное время, когда православие было раздроблено, была раздроблена и Украина. Поэтому если и есть связь между православием и территориальной целостностью, то она не в пользу церковных расколов.

Более того, «вмешательство» Московского патриархата во внутренние дела украинского православия, о котором говорят американские дипломаты, играет скорее на целостность Украины в том смысле, что после изменения принадлежности Крыма епархии полуострова не были переведены под непосредственное управление Русской церкви, а продолжили находиться в составе Украинской православной церкви Московского патриархата. То есть церковные границы не изменились вслед за государственными. При этом мы, конечно, не будем говорить о каких-либо симпатиях со стороны крымских властей приходам ПЦУ, однако заметим, что их храмы прихожане УПЦ МП захватывать не пытались. Зато есть огромное множество примеров обратного со стороны приходов Православной церкви Украины на территории самой Украины, которые при поддержке региональных властей и парамилитарных националистических организаций отнимали храмы Украинской православной церкви Московского патриархата и перерегистрировали их на себя. Налицо препятствие свободе «исповедовать свою веру без внешнего вмешательства» и нарушение «фундаментальных прав украинцев», которое так заботит американскую дипломатию.

Pomisna.info Епифаний и Майкл Помпео

Еще более загадочными выглядят слова Помпео о том, что ему «очень приятно» признание ПЦУ со стороны «Греческой и Александрийской православных Церквей». А что именно имел в виду госсекретарь? То, что Православная церковь Украины получает легитимацию на уровне ряда православных Церквей? Или то, что обозначенные две Церкви, заявив о признании со своей стороны ПЦУ, встроились таким образом в линию, которую проводит творец «украинской автокефалии», Константинопольский патриархат? То есть дело в том, что бонусы получил Фанар, и был создан раскол между Элладской церковью с Александрийским патриархатом и Русской церковью? И главное, что нужно сейчас американской дипломатии, так это укрепление позиций Константинопольского патриархата для проведения каких-то новых внешнеполитических операций, помимо Украины, с одновременной дискредитацией Московского патриархата? В таком случае связывание в единое целое поддержки Православной церкви Украины и территориальной целостности этой республики выглядит заведомо искусственным и только запутывающим.

Возможно, со временем представители Госдепартамента США «намекнут», что на самом деле им нужно от украинского православия. Но пока ситуация выглядит так, что в огороде бузина, в Киеве дядька, а в храме порося.