Согласно публикации The Times of India, Индия смогла договориться с Арменией о поставках ей четырёх радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы Swathi, стоимость сделки оценивается примерно в $40 млн. Согласно информации, приводимой источником, Ереван также рассматривал приобретение российского или польского аналога, однако после проведения испытаний остановил свой выбор на индийском изделии. Каковы характеристики индийской РЛС, и почему выбор Армении пал именно на неё?

Иван Шилов ИА REGNUM РЛС Swathi

Давно назревшая закупка

Учитывая особенности театра военных действий, одним из ключевых компонентов в боевых действиях между Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном является артиллерия. Немалую роль она сыграла и в Апрельской войне 2016 года, в том числе благодаря грамотной работе армянских артиллеристов удалось сорвать масштабное наступление в направлении бывшего Агдамского района Азербайджанской ССР (ныне входит в состав НКР).

Задача эффективного подавления артиллерии противника при этом является очень непростой, особенно если речь идёт о более мобильных самоходных орудиях, а не буксируемых установках. Ещё больше задачу усложняют корректируемые по лазеру или спутниковой навигации высокоточные артиллерийские снаряды, которые в будущем могут появиться у Азербайджана — в таком случае батарея не тратит времени на пристрелку и может поражать цели с 1−2 выстрелов, быстро покидая занятую позицию. В связи с этим необходимы средства для быстрого вычисления координат вражеской артиллерии. Для решения этой задачи лучше всего подходят РЛС контрбатарейной борьбы, которые обнаруживают летящий снаряд и вычисляют по траектории полёта как точку его падения, так и координаты орудия, из которого был произведён выстрел. По полученным координатам может сразу же начать вести огонь собственная артиллерия, или же могут быть применены другие средства поражения, такие как барражирующие боеприпасы («беспилотники-камикадзе») и др.

ПочемуSwathi?

Учитывая тот факт, что оружейный импорт Армении в большинстве случаев связан с Россией (если речь не идёт о поставках боеприпасов, которые нередко закупаются в Восточной Европе), любая сделка с другой страной сразу вызывает повышенное внимание.

Правительство Индии РЛС Swathi на военном параде в Дели

РЛС Swathi является одной из наиболее современных индийских разработок, на создание которой серьёзное влияние оказали закупленные в 2000-х годах американские РЛС AN/TPQ-37 Firefinder. Тогда за 12 единиц этих систем Индия заплатила $200 млн. После этого был разработан индийский аналог, во многом похожий на американскую РЛС, как по характеристикам, так и по компоновке. Swathi обнаруживает миномётные мины на дистанции до 20 км, артиллерийские снаряды калибром 105-мм и выше на дистанции до 30 км и неуправляемые ракеты на дистанции до 40 км. Одновременно может сопровождаться до 7 целей. Данные о траектории снарядов, а также месторасположение обнаруженных артиллерийских орудий противника отображаются на цветной трёхмерной карте формата 100×100 км. Помимо выявления целей противника, комплекс также способен управлять контрбатарейным огнём собственной артиллерии. Одной из отличительных особенностей РЛС Swanthi называют простоту его применения для экипажа по сравнению с AN/TPQ-37. Из рисков, связанных со сделкой, стоит отметить некоторую непредсказуемость индийского военно-промышленного комплекса — приёмка техники должна быть проведена максимально тщательно с целью исключения несоответствий заявленным тактико-техническим характеристикам и выявления возможного брака.

Если верить публикации, Армения рассматривала также закупку российского (речь наверняка идёт о РЛС 1Л219М «Зоопарк-1») или польского аналога (РЛС Liwiec). По словам источника в армянском министерстве обороны, российская РЛС «Зоопарк» не очень хорошо функционирует в горной местности, в отличие от Swanthi, которую изначально проектировали и испытывали в суровых высокогорных условиях Гималаев. Это и послужило основной причиной сделанного выбора. Заявляемые характеристики «Зоопарка-1» к тому же несколько скромнее — обнаружение мин возможно на дальности 17 км, снарядов на дальности 12 км, неуправляемых ракет на дальности 22 км, при этом целевых каналов у российской системы больше — 12.

Что касается стоимости, то «Зоопарк-1» никогда не поставлялся на экспорт, несмотря на то, что он неоднократно демонстрировался на различных выставках, соответственно, информацию о цене в открытых источниках найти невозможно (внутрироссийская стоимость засекречена). Та же американская система обошлась Индии в середине 2000-х в $16,6 млн (сейчас с учётом инфляции стоимость наверняка будет ещё выше) за единицу. Польская система не столь известна и говорить о ней достаточно сложно, возможно, что интерес к ней был исключительно теоретическим. В целом её характеристики соответствуют таковым у Swanthi, однако стоимость наверняка была выше.

Радар 1Л259 комплекса «Зоопарк»

Может возникнуть и ещё один вопрос — насколько Swanthi будет сочетаться с техникой российских/советских стандартов в вооружённых силах Армении? Учитывая, что РЛС контрбатарейной борьбы окажутся в ведении сухопутных сил (а ещё точнее — артиллерии), то их работа осуществляется по большей части вне связи с РЛС, находящимися в ведении сил противовоздушной обороны (ПВО). В этом смысле никакого конфликта возникнуть не может. К тому же даже в тематике ПВО современные РЛС различных производителей возможно объединять в единые сети, это просто может быть несколько сложнее и требовать больше времени и усилий.

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Приобретение РЛС контрбатарейной борьбы является ещё одним большим шагом вперёд для ВС Армении, наряду с закупкой в России многофункциональных истребителей Су-30СМ, зенитных-ракетных комплексов Тор-М2КМ, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и др. Назвать индийскую сделку каким-то серьёзным шагом к диверсификации поставок достаточно сложно — приобретается достаточно нишевое вооружение в ограниченном количестве. Такой же, к примеру, была сделка по приобретению четырёх китайских реактивных систем залпового огня WM-80 в 1999 году.