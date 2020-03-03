28 февраля украинское Министерство иностранных дел опубликовало свое «Заявление» по ситуации в Сирии. Ничего нового оно не сказало: уже много лет оно регулярно выдает перлы компетентности и последовательности по ситуации на Ближнем Востоке, за пять лет перейдя от требования «создания правительства национального единства, восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии» (6 октября 2015 г.) до «искренних соболезнований турецкой стороне, потерявшей своих военных». Абсолютно не заморачиваясь откровенной противоречивостью тезисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

И тот факт, что операция, которую турки поэтически назвали «Весенний щит», проводится на сирийской территории, турецкие солдаты гибнут за пределами Турции и с землей равняется Саракиб — сирийский, а не турецкий город, — наших «министериалов» абсолютно не волнует. Хотя ещё за студенческой скамьей они могли бы и выучить признаки такого политического явления, как «вторжение».

И если Стамбул можно еще где-то понять, поскольку, по уверениям президента Эрдогана: «Нас не интересует нефть или земля там, мы хотим обезопасить наши границы безопасной зоной», то на вопрос: «А вам-то что там надо?», сидельцы с Михайловской (на этой киевской площади расположен МИД) вряд ли смогут ответить что-то вразумительное.

Ну, правда, не могут же они сказать, что хотели вовремя оказаться в стане победителей? Заявление было сделано 28 февраля, когда, казалось, в военной операции наступил перелом и турки со своими сирийскими прокси захватили многострадальный Саракиб и «умножили на ноль» все предыдущие успехи правительственных войск по освобождению «становой жилы» Сирии — шоссе М5 (Дамаск — Алеппо).

Msb.gov.tr Турецкая самоходная артиллерия

Но на Михайловской просчитались даже здесь, поскольку уже 2 марта башаровцы, иранцы и «Хезболла», в тени крыльев российских ВКС, отжали Саракиб обратно и через несколько дней полный контроль над трассой М5 явно будет восстановлен. А там настанет очередь и М4 (Алеппо — Латакия), что будет означать фактический конец Идлиба как зоны концентрации антиасадовских сил. И 5−6 марта, в Москве, во время встречи Эрдогана и Путина идлибский конфликт в его современном виде будет, по моим ощущениям, купирован.

Но всё это ближневосточные разборки, к которым Украина имеет малое отношение. Хотя нет! Уже большое. Причем усилиями украинских дипломатов.

Интересно, поняли ли они, за шесть лет своего постмайданного существования, что Украина с точки зрения геополитического игрища — это опрокинутое отражение Сирии? И по форме, и по результатам?

В Украине США/ЕС/НАТО защищает легитимное киевское правительство от атак сепаратистов, поддерживаемых Россией.

В Сирии Россия/Иран защищают легитимное дамасское правительство от атак сепаратистов и исламских экстремистов, поддерживаемых США и Турцией.

Сирия, по факту, уже разделена: левобережье Евфрата контролируется проамериканскими курдами, северо-запад (Африн и Идлиб) — исламистами под покровительством США.

Украина, по факту, уже разделена: Крым «ушел» в Россию, а на востоке уже шесть лет существуют самопровозглашенные непризнанные республики под покровительством России.

И неужели не понятно, что, поддерживая вторжение Турции в Идлиб, то есть на сирийскую территорию, Украина признает само право существования такого метода решения политических проблем, как «вторжение»? А после такого чего уж там стесняться России на востоке Украины? Или той же Румынии на Буковине? Или Польше в Галичине? Или венграм в Закарпатье?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор с «агрессором»

Или тем же турками! «Михайловским сидельцам» следовало бы учить не только основы дипломатии, но и историю. Именно историей Турция мотивирует свое присутствие в Сирии: ведь до 1918 года это была часть Оттоманской Порты. И территориальные интересы никогда не исчезали. Однажды уже получилось: в 1939 году Турция приросла вилайетом Хатай, бывшим сирийским Искандеруном / Александреттой.

А современное государство Украина — это с точки зрения истории наспех сшитые фрагменты трех империй: Российской, Австрийской и (внимание!!!) Турецкой. Более трехсот лет (с 1475 по 1812 год) часть украинской территории находилась в составе Оттоманской Порты. И интерес к этой территории в Стамбуле совсем не пропал. Или никто не заметил, что пока все пялятся на Ближний Восток и восток Украины, некий турецкоподданный грек по имени Димитриос Архондонис поставил под свой контроль ВСЮ Украину? Контроль, конечно, пока только канонический, но ведь любая дорога начинается с первого шага…

Огрызко-чугункинская (простите, «климкинская») генерация за каких-то 12 лет превратила дипломатию Украины в откровенное недоразумение, а саму страну — в «политическое минное поле» (по образному выражению кого-то из американцев). И процесс с приходом нового министра Пристайко явно не прекращается. Вот и сейчас украинская дипломатия, героически засветившись в тени НАТО — «и солидаризируемсяс позицией НАТО и мирового сообщества…» (это из свежего Заявления), — очевидно даже не сообразила, что фактически пригласила на территорию своего государства иностранные войска.

Остается только вспомнить уже бессмертное дипломатическое «Дб!!!»