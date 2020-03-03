Screenshot Более 500 посещений в смену

Иван Шилов ИА REGNUM

В редакцию ИА REGNUM обратились жители московского района Тропарево-Никулино. Беда у них совсем типичная для нашего многострадального города. Построив одну поликлинику, власти взяли и лишили помощи пять тысяч малышей, закрыв другую. Дело в том, что район разделен достаточно оживленным проспектом Вернадского. В метро «Юго-Западная», а соответственно и на прилегающих остановках общественного транспорта значительный пассажиропоток, про часы пик и вовсе помолчим. И при кажущейся незначительности расстояния до нового филиала дорога к нему, в особенности с маленькими детьми, представляет собой значительную проблему.

Просим СМИ осветить нашу проблему

В январе был открыт 5-й филиал 131-й детской поликлиники по адресу ул. Академика Анохина, дом 40 А, открытия которого жители ждали более 10 лет. Однако это приятное событие повлекло за собой закрытие 4-го филиала 131-й ДГП, расположенного на проспекте Вернадского, дом 101, корпус 4. После чего жители микрорайона «Тропарево» остались без доступной детской медицинской помощи, так как 5-й филиал и 1-й филиал, к которым нам предлагали на выбор прикрепиться, расположены равноудаленно от метро «Юго-Западная». Таким образом, жители нашего микрорайона оказались в ситуации начала 80-х годов прошлого века, до открытия 119-й ДГП (4-й филиал 131-й ДГП). С одной разницей, в начале 80-х это был новый район, и жители знали о скором открытии новой поликлиники, сейчас у нас такой перспективы нет, но есть большее количество семей, имеющих двух и более детей. 4-й филиал наиболее удачно расположен для жителей микрорайона, в непосредственной близости от двух корпусов школы N875, рядом расположены пять детских садов комплекса, а также метро «Юго-Западная». Из-за закрытия детской поликлиники 131 филиал 4 по адресу: проспект Вернадского, д. 101, корп 4 более 5 тысяч детей микрорайона Тропарево остались без доступной медицинской помощи. Расстояние до новой поликлиники на улице Академика Анохина, дом 40 А составляет более трех километров в одну сторону, что является недопустимым расстоянием до детской поликлиники. Среди нас множество многодетных семей, а также есть дети-инвалиды, которых таким вот образом по сути лишили медицинской помощи, слишком уж далеко оказались поликлиники.

Screenshot Более 500 посещений в смену

Мы еще многое обсудим, однако более всего в рекламном проспекте Стройкомплекса поразило заявление нашего градоначальника. Сначала, после сообщения о том, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить еще один филиал — № 5, на ул. Академика Анохина, вл. 40, корп. 2. Единственное, что в этом и подобных ему буклетах не упоминалось о том, что закроют действующий филиал. Москвичи узнали об этом, когда стали ждать открытия новой поликлиники и радоваться тому, что в их местном филиале наконец-то станет посвободнее.

Screenshot Сергей Собянин принял решение построить еще один филиал

Не буду обсуждать восхищение по поводу того, что поликлиника похожа на сказочный дворец. Может, так и надо, кто там знает. И точно не буду обсуждать фасады, выполненные из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево. Во всем этом предстоящем благолепии по-настоящему поразило то, чем по-настоящему восхищен Сергей Собянин. Вы, может, подумали, что еще одна поликлиника стала доступнее для москвичей? Нет!

Как выяснилось, мэр Москвы восхищен: «Это уникальный проект даже для столицы. Такой огромный холл обычно не применяется для поликлиник этого уровня». И как далее продолжили специалисты Стройкомплекса, «такое архитектурное решение популярно в торговых центрах и гостиницах класса «люкс». Но для строительства обычных городских поликлиник оно применено едва ли не впервые».

По этому поводу вновь риторически и в пустоту вопрошу: «А если строить в соответствии с СанПиНами, СНиПами, а главное, отнюдь не маленькими финансовыми возможностями столицы, но без таких восхитительных холлов из гостиниц класса «люкс» — может, поликлиник хватит на всех маленьких москвичей, да еще и взрослым чего достанется?

Не менее интересны и другие метаморфозы, которые происходили с поликлиникой на стадии проектирования и строительства. Так, на первом этапе предполагалось, что медучреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену. Далее планы значительно поменялись, то ли уникальный холл так на чиновников подействовал, а может, удивительная облицовка, но количество посещений выросло аж до более 500 пациентов в смену.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не буду своими домыслами вводить читателей в заблуждение, отмечу лишь, что, по мнению местных активистов, бьющихся за восстановление старой поликлиники, количеством более 500 посещений в смену как-раз прикрывается закрытие старого филиала. А само здание уже скоро передадут под лечебное учреждение другого профиля. Так, по крайней мере, следует из ответа начальника управления Батаевой из «Дирекции по координации деятельности медучреждений Депздрава города Москвы». Ну, а дальше, как говорится, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Мало ли чего еще решат господа чиновники. После столь лихо проведенной «модернизации московского здравоохранения» нам его восстанавливать и восстанавливать. Только, видимо, приходится выбирать, либо вновь перекладывать прошлогоднюю плитку, а медучреждения распихивать по имеющимся зданиям, либо строить для них новые.

В своем мнении жители Тропарево-Никулино не ошиблись, в материалах закупки №31604370983 и закупки №31604267614 стоит изначальное число посещений — 320. И остается лишь догадываться, откуда взялась цифра в 500 посещений.

Но опять-таки самое интересное не в этом. Представляете, почти уникальный для столицы проект поликлиники, как о том сообщается в рекламном буклете столичного стройкомплекса, оказывается, давно поставлен на поток. Проектная компания АО «Моспроект-три» выпекает их как горячие пирожки. Желаете для Западного административного округа — пожалуйста. Нужны поликлиники на 320 посещений в Восточном — да без проблем.

Я мог бы и дальше рассказывать о всех встречах жителей Тропарево-Никулино с главврачами, чиновниками различных ведомств и уровней, только к уже сказанному госпожой Батаевой из ведомства с очень длинным названием, по существу, добавить больше нечего. Разве что отмечу, как людям не отвечали на прямо заданные вопросы, когда «спрашивали про Фому, отвечали про Ерему», так для современной Москвы подобное поведение чиновников давно стало нормой.

Единственное, что для меня действительно остается непонятным в подобных историях, так это то, зачем официальный портал столичной мэрии написал о том, что градоначальник принял решение построить еще один филиал, а потом взяли и закрыли первый. Тем не менее сдаваться я не намерен, надеюсь ответить и на этот животрепещущий для меня вопрос.