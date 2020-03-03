Распространение китайского коронавируса в Европе по всем канонам политической гомеопатии оказывает серьезное воздействие на Польшу. Несмотря на заявление польского президента Анджея Дуды по итогам заседания Бюро национальной безопасности о том, что в стране не зафиксирован ни один случай заболевания, появляются первые признаки начинающейся паники. Из аптек и магазинов исчезают маски для лица, антибактериальные гели и мыло. Резко вырос спрос на продукты питания с длительным сроком хранения — крупы, рис и макароны. Одновременно завибрировал варшавский политический салон.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Главной проблемой сегодня видится перспектива, скорее, эпидемии паники, чем самого коронавируса. Поляков стараются успокоить. Даже делающий обычно зловещие прогнозы известный польский ясновидец Кшиштоф Яцковский постарался смягчить ситуацию. По его словам, создается впечатление, что проблема коронавируса в Европе и Польше раздута. Он уловил изменения ауры, которые подсказали ясновидцу, что эпидемия подходит к концу, это связано с ранней весной, которая может стать смертельной для коронавируса. Но все взгляды, конечно, устремлены на власти. Вчера, 2 марта, Сейм Польши оперативно одобрил законопроект о предотвращении и борьбе с инфекцией. Он дает право работодателям заставлять сотрудников выполнять свои обязанности из дома. Приостанавливать в случае необходимости действие закона о государственных закупках. Министерство здравоохранения получает право устанавливать максимальные цены на определенные лекарственные средства, медицинские приборы и продукты питания. Министерство образования сможет временно приостанавливать деятельность школ «по всей стране или ее части». Операторы телекоммуникационных сетей в кризисной ситуации должны будут — по запросу соответствующих служб — отправлять бесплатные сообщения пользователям. Вводятся дополнительные социальные пособия.

Законопроект был одобрен голосами 400 депутатов, 11 выступили против, 7 — воздержались. Такое единодушие парламентских клубов правящей коалиции и оппозиционных партий дало основание ряду комментаторов говорить о сплочении польских политикой перед бедой. Однако нельзя не отметить и то, что были попытки разыграть ситуацию с коронавирусом в собственных целях. В Польше идет избирательная кампания по выборам президента. Кандидат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньская в минувшую пятницу, 28 февраля, призвала премьер-министра Матеуша Моравецкого и членов правительства «раскрыть правду о случаях коронавируса в Польше». Противники правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) воспользовались случаем, чтобы раскрутить лозунг «а власти скрывают!». В информационное поле вбрасывается тезис о том, что Польша — это не та страна, где нет заболевших, а та, где о них не говорят. Критики PiS, как замечает газета Rzeczpospolita, ставят особый акцент на Дуду. Есть и другие голоса, призывающие рассматривать распространение коронавируса в контексте президентской кампании. Сравнение идет с тем, как политики ранее реагировали на наводнения в Польше, многие делали тогда неудачные заявления, которые хоронили их шансы. Сейчас перед серьезной дилеммой стоит «Право и Справедливость» и избирательный штаб действующего президента.

Pis.org.pl Выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время специального заседания Сейма по проблеме распространения коронавируса

Поляки будут оценивать готовность властей противостоять потенциальной эпидемии. Пока с точки зрения способности успокоить настроения, минимизировать панические настроения, держать под контролем информационное пространство. Но если вдруг Польша столкнется тем, что происходит в Италии или во Франции, большому испытанию подвергнется национальная система здравоохранения, ее возможности в экстремальной ситуации. Она сегодня и так «больное звено». Оперативно попасть на прием к врачу слишком сложно, не хватает персонала. Как констатирует портал Gazeta. pl, за пять лет правления PiS не смогла добиться качественных изменений. И это идеальная возможность для оппозиции устами кандидатов в президенты обвинить правительство в бездействии. Поэтому правящий лагерь, замечает издание, боится не столько самого коронавируса, сколько того, что «польское государство окажется «теоретическим» (несостоятельным — С.С.), когда вирус достигнет Польши». А ведь с «каждой неделей проблема набирает вес и привлекает внимание избирателей». Может сложиться ситуация, когда коронавирус начнет напрямую влиять на президентскую кампанию. Властям придется принимать непростые решения об ограничении предвыборной борьбы — запрещать массовые митинги и туры по стране, ограничивать встречи кандидатов с избирателями. Это повлечет за собой разборки и обвинения, поскольку всегда найдутся недовольные, считающие, что именно им «испортили» выборы. Не исключено, что в итоге будет подорвана легитимность будущего польского президента. Правящая партия до сих пор позиционировала Польшу как «зеленый остров в Европе», защищенный от беженцев и террористов. Но справиться с наплывом мигрантов и противостоять Брюсселю — это одно. Коронавирус — совсем другое.