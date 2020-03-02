События минувшей недели, развернувшиеся в Сирии и Закавказье, вызывают серьезную озабоченность. Уважаемый читатель может задаться вопросом, а, собственно, какие события разворачивались в минувшую неделю в Закавказье, что могло бы вызвать столь серьезную озабоченность? Постараюсь внести ясность в этот вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM

Итак, 25 февраля т.г. в Баку прошло VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан — Турция, в котором приняли участие президенты этих стран. Как сообщило информационное агентство АзерТАдж, после церемонии открытия заседания состоялась официальная встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана тет-а-тет. На первый взгляд, в этой встрече президентов «двух государств одной нации» нет ничего необычного, однако, важны заявления, озвученные Эрдоганом в ходе визита в Баку. Так, глава Турции осудил позицию посредников Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявив, что «усилия посредников по деоккупации земель Азербайджана недостаточны». Таким образом Реджеп Тайипович оставляет за собой право оценивать действия сопредседателей МГ ОБСЕ, которые совершаются в полном соответствии с пятью официальными заявлениями глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции. К сожалению, шантаж Эрдогана подействовал. Когда писались эти строки, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter написал: «В Турции прошла встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу». Дальше — больше. «Нагорно-карабахский конфликт — это вопрос не только Азербайджана, но и Турции. Наше главное желание — добиться урегулирования проблемы с учетом суверенитета и в рамках территориальной целостности Азербайджана», — подчеркнул Эрдоган, обращаясь к «своему брату Ильхаму». Кощунство новоявленного неоосманского паши Р. Эрдогана было выдержано в гнусных традициях султана Абдул-Хамида II, прозванного кровавым, и его младотурецких последователей-нелюдей — Талаата — Энвера — Джемала. Эрдоган договорился до того, что ответственность за Ходжалинскую трагедию 1992 года возложил на армянскую сторону. Между тем доподлинно известно, что ответственность за это кровавое злодеяние полностью на совести Народного фронта Азербайджана, о чем в своем интервью чешской журналистке Дане Мазаловой заявил тогдашний лидер Азербайджана Аяз Муталибов («Независимая газета», 1 апреля 1992 г.). Верхом цинизма были слова Эрдогана: «Завтра мы будем чтить память Ходжалинской резни. Эта черная страница в истории человечества. Мы решительно осуждаем это ужасающее преступление 28-летней давности, унесшее жизни более 600 жителей Азербайджана». Ревностный «ангел-хранитель» младотурецких палачей армянского народа, коим, бесспорно, является Реджеп-паша, мало того, что приписывает ходжалинское злодеяние, совершенное по приказу главарей Народного фронта Азербайджана, армянской стороне, так он еще и гневно осуждает за это армян. Тем самым «брат Реджеп», по сути, поддержал своего «брата Ильхама», уличенного во лжи во время Мюнхенских дебатов Н. Пашинян — И. Алиев, состоявшихся 15 февраля т.г. Новое подтверждение откровенной лжи Апшеронского султана не заставило себя долго ждать. Так, 17 февраля т.г. корреспондент «Арменпресс» взял эксклюзивное интервью у Даны Мазаловой. Приведем выдержки из этого эксклюзивного интервью: «Не было интернета, не было компьютеров, но я могу подтвердить, что то, что я написала, было сказано Аязом Муталибовым, ничего не выдумано. Он может отрицать это как хочет, но тогда он сказал то, что было опубликовано в «Независимой газете». У меня есть этот номер газеты, который также доступен в интернете. Аяз Муталибов сказал это». Далее Мазалова сказала, что узнала о Ходжалинской трагедии из записей оператора Чингиза Мустафаева, который лично задокументировал исключительные кадры. «Чингиз, с которым мы познакомились в Кисловодске, в своей квартире рассказал мне, как убивали этих людей, ломали колени, чтобы они не могли идти. Колени… самое болезненное место на теле человека. На следующий день у меня должно было состояться интервью с Муталибовым. Я не могла не спросить о том, что я видела на этих кадрах, снятых Чингизом. Я просто не упомянула имени Чингиза, чтобы не навредить ему. Однако через два месяца Чингиз был убит…» Хочу надеяться, что читатель с пониманием отнесется к тому, что я привел столь подробную выдержку из эксклюзивного интервью Даны Мазаловой.

Это было сделано с одной целью: показать скоордированность и лживость пропаганды тандема Эрдоган — Алиев. И то, что именно сейчас Реджеп Тайипович выражает недовольство работой МГ ОБСЕ, не стесняясь говорит о «деоккупации» азербайджанских земель, более того, повторяет тезис И. Алиева о единственно возможном решении нагорно-карабахского конфликта в рамках «суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», это далеко не случайно. Впрочем, как и не случайно подписание соглашения о строительстве железнодорожной ветки от магистрали Баку — Тбилиси — Карс в сторону Нахичевани, уже не приходится говорить о покупке Азербайджаном крупной партии современного вооружения у Турции. Азербайджан при поддержке Турции готовится развязать новую войну с Республикой Арцах.

Не приходится сомневаться и в том, что с этой целью Турция и Азербайджан создают соответствующий информационный фон для оправдания, повторюсь, планируемой ими новой военной агрессии против Арцаха. Причем не вызывает сомнений, что развязывание войны против Нагорно-Карабахской Республики в условиях эскалации напряженности в сирийском Идлибе в настоящее время крайне востребовано Турцией. Военная агрессия Азербайджана создаст Р. Эрдогану дополнительную возможность для политического торга как с Россией, так и с Ираном. Да, да уважаемый читатель. Я не оговорился относительно политического торга с Исламской Республикой Иран. Ведь для дружественного Ирана крайне важно, чтобы в зоне безопасности вокруг Республики Арцах на участке 105-километровой границы Зангелана — Джебраила — Физули, ныне контролируемой вооруженными силами Арцаха, никоим образом не оказались миротворцы НАТО (читай США и Турции).

На этом фоне вызывают серьезную озабоченность предстоящие в апреле-мае 2020 года в Грузии масштабные учения НАТО «Защитник Европы 2020» («Defender Europe 20»). Как сообщает «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) в маневрах будут участвовать 20 000 американских военнослужащих, что станет самым крупным присутствием американского военного контингента в Европе за последние 25 лет. В учениях также примут участие 9000 уже дислоцированных в Европе американских военных и 8000 военнослужащих стран НАТО. Европейское командование США заявляет, что учения будут направлены на «повышение военной готовности альянса и сдерживание потенциальных противников». Напомним уважаемым читателям, что 18 декабря 2017 года Белый дом официально распространил новую Стратегию национальной безопасности США (СНБ США). Администрация президента США Дональда Трампа сочла необходимым принять собственную СНБ (предыдущая была принята администрацией Барака Обамы в феврале 2015 г.). Так вот, среди главных вызовов-угроз отмечаются — «ревизионистские державы Китай и Россия». Под «ревизионизмом» ее составители понимают принципиальный отказ Китая и России от однополярного мира. «Государствами-изгоями» в СНБ США названы Иран и Северная Корея. Заметим также, что 19 января 2019 года была опубликована новая Стратегия национальной обороны (СНО) (National Defense Strategy, NDS), причем заметим, что был обнародован лишь не секретный краткий обзор этого концептуального документа Пентагона. Так, касаясь угроз, якобы исходящих со стороны России, читаем, что, оказывается, Москва стремится к власти над странами своей периферии, пытается разрушить НАТО, ухудшить условия европейской безопасности, подорвать экономическую структуру Европы, изменить ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу. В этом документе Кремль обвиняется в «подрыве международного порядка изнутри системы» и несоблюдении «дорожных правил» при проведении своей военной политики. Все это, как отмечается в СНО, — вызовы «военному достоинству» США. Раньше так не было, сетуют стратеги из Пентагона: «Мы могли развернуть наши силы, когда хотели, собрать их там, где мы хотели, и действовать, как мы хотели». И, как записано в СНО, «сегодня каждая сфера оспаривается — воздух, земля, море, космос и киберпространство».

После столь подробного разъяснения восприятия России со стороны США и целей, поставленных перед учениями НАТО «Защитник Европы 2020», заметим, что 27 февраля т.г. в ходе совместного брифинга министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Давидом Тонояном грузинский министр заявил: «С радостью должен отметить, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут в Грузии. Надеюсь, что армянская сторона продолжит активное участие в таких учениях». Заметим также, что 27 февраля 2020 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что Россия обеспокоена активностью НАТО у своих границ: «Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций». Чем руководствовался Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Никол Пашинян, одобрив приглашение Грузии участвовать в этих антироссийских учениях НАТО (ведь министр обороны РА на брифинге с министром обороны Грузии не стал отрицать согласие об участии ВС РА на этих учениях), уму непостижимо. Хотя, имея в лице Никола Воваевича стратега галактического масштаба, нам трудно догадаться о побудительных мотивах Н. Пашиняна при принятии подобного, мягко выражаясь, недружественного решения по отношению к главному военно-политическому союзнику РА — Российской Федерации. Но бесспорен факт, что в столь сложной военно-политической обстановке, складывающейся в Сирии и регионе Южного Кавказа, решение об участии военных подразделений РА в учениях НАТО «Защитник Европы 2020», выражаясь словами председателя Законодательной комиссии Буле де ля Мёрта, разработавшего знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, — это больше, чем преступление: это ошибка.

В завершение статьи хотелось бы подчеркнуть следующее. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержимый идеологией неоосманизма, не имея базовых теоретических знаний в этой опасной идеологеме, которой он в настоящее время руководствуется, которые были у одного из главных идеологов современного неоосманизма, бывшего министра иностранных дел, премьер-министра (в 2014—2016 гг.) Турции Ахмета Давутоглу, ведет регион Ближнего Востока и Южного Кавказа к крупномасштабной войне. К сожалению, экстренное заседание НАТО от 28 февраля т.г., созванное Анкарой для консультаций по сирийскому Идлибу, отнюдь не способствовало смягчению напряженности в Идлибе, наоборот, обострило обстановку в этом регионе. Резкое усиление напряженности побудило руководителя российского Центрa по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олега Журавлева заявить: «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе над Сирией». Однако от Турции, оставшейся верной столетиями проводимой изощренной и коварной политике султанов Османской империи, следует ожидать, что спровоцирует Азербайджан для развязывания новой военной агрессии против Республики Арцах. Не следует исключать, что будут возможны серьезные диверсионные вылазки с азербайджанской стороны на армяно-азербайджанской границе, охраняемой пограничными отрядами Пограничного Управления ФСБ России в Республике Армения. Убежден, что все эти варианты, проработанные турецко-азербайджанскими ястребами, наверняка не станут неожиданностью для достойных всяческого уважения генералов и офицеров ФСБ России, руководителей Пограничного Управления ФСБ России в РА, надежно оберегающих неприкосновенность государственной границы Республики Армения, причем вне зависимости от опрометчивых решений власть предержащих сегодняшней Армении. Убежден также, что весьма и весьма отрезвляюще на горячие головы турецко-азербайджанских стратегов подействует и дислоцированная в Гюмри 102-я Российская военная база.

В эти тревожные дни вновь хотелось бы подчеркнуть: безопасность Армении, Грузии и Азербайджана, сохранение хрупкого мира в регионе Южного Кавказа от авантюристической политики новоявленного султана Сулеймана Великолепного (Кануни) наших дней, то есть Реджепа Тайипа Эрдогана будет во многом зависеть от решений, принимаемых Великой Россией, ее выдающимся лидером, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Да, уважаемый читатель, я не оговорился, обеспечение безопасности Грузии и Азербайджана также будет обеспечено усилиями России. И хочу выразить уверенность, что незнание истории и прочие благоглупости советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о том, что «в прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной», — явно подстрекают Турцию к войне, которая обернется катастрофой для этой страны. Повторюсь, развяжи Эрдоган войну против России — катастрофа для Турции станет неизбежной. Но это будет не выбор России.

P.S. В 16:57 по м. в. небезызвестное умеренно русофобское издание Minval. az опубликовало статью обозревателя Тофигаханум, она же Нурани под заглавием: «Турция приступает к реализации своей «карабахской» стратегии». В статье дается четкое подтверждение неоосманским устремлениям Эрдогана-паши. Приведу лишь небольшую выдержку из этого опуса. Касаясь вышеотмеченной встречи главы МИД Турции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Тофигаханум пишет: «Эта встреча обозначает серьезный «сдвиг» в нынешнем вялотекущем переговорном процессе … Но теперь происходит качественный сдвиг уже в дипломатии. Турция не просто обозначает свой интерес к Карабаху — она декларирует свое дипломатическое участие в урегулировании уже на принципиально новом уровне. И если теперь сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ прибывают в Турцию и ведут здесь переговоры с Чавушоглу — это не просто дипломатическая вежливость. Очевидно, что вовлеченность Турции в карабахскую тематику, ее политический «вес» и роль в регионе возросли настолько, что Минская группа уже не может это игнорировать. Сказать, что «турецкая нота» в карабахской дипломатии меняет баланс сил в пользу Азербайджана — ничего не сказать».

Что же сказать Тофигаханум? Не дождетесь!