Совсем недавно в мире началась серия премьерных показов нового фильма «Особенные», снятого двумя друзьями, французскими режиссёрами еврейского происхождения — Оливье Накашем и Эриком Толедано. Фильм затрагивает тему людей с расстройствами аутистического спектра и того, как за их благополучие день ото дня сражаются, казалось бы, обычные люди. Удалось ли режиссёрам привнести что-то новое в синематограф на тему РАС?

Хэтти Герц

Первым делом хочется отметить, что, несмотря на тему, фильм смотрится легко. С первых кадров он вовлекает в свое пространство. Работа оператора создаёт ощущение, будто зритель находится рядом с героями и всюду буквально следует за ними, а иногда смотрит на всё глазами одного из персонажей. По сути, ты не смотришь кино, а разделяешь опыт.

Другая отличительная черта «Особенных» в реальности. Это очень живой и настоящий фильм, во многом потому, что главные герои имеют современных прототипов, ведущих ту же деятельность, тот же образ жизни — Дауда Тату и Стефана Бенаму, с которыми исполнители главных ролей много общались и смогли проникнуться их характерами, ритмом, их радостями и сложностями. И потому, что в фильме показана настоящая жизнь, реальные проблемы, и среди актёрского состава есть люди с РАС, даже не являющиеся актёрами. Они играли сами себя, им не пришлось изучать тему аутизма и разыгрывать его проявления на съёмочной площадке.

Хэтти Герц

В общих чертах, фильм повествует о двух «обычных» мужчинах, посвятивших свою жизнь работе с теми, от кого отворачивается общество. Один — Малик — мусульманин, у которого есть семья. Он добр, но при этом в нужный момент может быть очень твёрдым со своими подопечными — Малик работает с трудными подростками из неблагополучных семей, обучает их языку, прилагает усилия для их трудоустройства и адаптации, пристраивает молодых людей помогать людям с аутизмом, которыми занимается второй герой, религиозный еврей Брюно. Брюно холост и не может найти себе спутницу жизни, потому что ему совершенно некогда — его деятельность заполняет каждый час каждого его дня, все его мысли, которыми он живёт, постоянно с детьми. Он очень мягок по своему характеру, всё время обеспокоен, постоянно ищет решение проблем, которых не становится меньше. Брюно ведёт частную неаккредитованную организацию по работе с детьми и подростками с разными, зачастую тяжёлыми, формами аутизма. Брюно не является дипломированным специалистом в своей области. В принципе, никто из помогающих ему в работе с аутистичными детьми не имеет профильного образования, а многие не окончили даже школу. И тем не менее все они справляются со своими задачами намного лучше профессиональных государственных организаций.

Хэтти Герц

Среди аутистичных героев фильма нет особо одарённых, с островами гениальности и прочими особенностями, на которые нанизаны сюжеты многих других кинокартин. И в противовес другим фильмам, несмотря на всю сложность темы РАС, которая довольно хорошо раскрыта, эта работа не вызывает в зрителе чувства жалости. Повседневные ситуации, даже будучи непростыми, показаны, где это возможно, с долей естественного юмора, вызывающего искреннюю улыбку и чувство связи с происходящим на экране.

Безусловно, это комедия, и очень хорошо сделанная. Но между строк лёгкости и юмора поднимаются как важные темы, так и действительные сложности. Каким препятствием может быть бюрократия, государство, старающееся протянуть свои контролирующие щупальца и задушить работающую, полезную частную организацию потому, что у той всё неправильно и нет дипломированных специалистов. Как тяжело родителям, у чьих детей серьёзная форма аутизма и которые даже в Европе боятся думать, как будет их ребёнок справляться с жизнью, когда их не станет. Что происходит с аутистичными детьми в психиатрических клиниках. Как трудно самим аутистичным детям, которые склонны закрываться и/или наносить себе повреждения, которые настолько внутри себя и не думают о других, что это временами приносит очень большой стресс окружающим. Как сложно устроить человека с РАС на работу и как непросто ему на ней удержаться, ведь там есть свои порядки, нормы поведения, которым надо следовать.

Хэтти Герц

Для большей части общества такие дети и взрослые — это проблема, от которой хочется спрятаться, которую хочется не замечать, не иметь с ней никакого дела, и чем сильнее проявляется аутизм, тем ярче это выражается. У меня самой была знакомая, которая не хотела знать о существовании аутистичных людей и о том, что таковые живут на одной с ней планете. Это кажется жёстким и неприемлемым, но она была юной и очень искренней в своей позиции, в то время как многие другие предпочитают создавать видимость принятия, кто-то даже скажет, что дружит с кем-то с РАС, но на самом деле редко кто принимает аутистичных людей в круг своих близких, в основном придерживаются вежливой дистанции и нежелания понимать, почему их аутистичный «друг» в той или иной ситуации ведёт себя «неправильно».

То же касается и вопроса трудоустройства и базовой возможности самообеспечения. С одной стороны, эту потребность необходимо покрывать каждому человеку. С другой, для её покрытия необходимо быть социально приемлемым и подпадать под определённые нормы. Таким образом, множество людей с РАС оказываются в ситуации невозможности найти работу или удержаться на ней, живут в непрерывном стрессе и неуверенности в собственном будущем, в разы превышающей обычный уровень проблем с долгосрочным планированием. Аккредитованные организации, как правило, стараются закрыть отчётность и буквально приткнуть аутистичного человека хоть куда. Да и наличие инвалидности само по себе вроде как понижает положение на рынке труда: если обратиться к ресурсам по поиску работы конкретно для людей с той или иной инвалидностью, перечень предлагаемых вакансий в основном состоит из предложений неквалифицированного труда, словно, приобретая сертификат инвалидности, человек теряет возможности. Разумеется, никто не обяжет никого искать себе работу через определённые ресурсы, и можно подумать, что ограничений нет, ведь никто не имеет права отказать в трудоустройстве на основании инвалидности, расы, вероисповедания и прочих личных параметров. Но в реальной жизни всё намного сложнее, компании не хотят рисковать, нанимая сотрудника с состоянием, про которое они мало что знают и которое гипотетически может осложнить условия труда для остальных коллег. И фильм «Особенные» затрагивает и этот аспект, хорошо показывая, насколько хрупким является положение аутиста во взрослом мире.

Хэтти Герц

В этом фильме трудные подростки из неблагополучных районов устанавливают настоящий контакт с трудными детьми с РАС. И в отличие от сертифицированных специалистов, помогают им преодолевать барьеры, выходить из своей закрытой раковины и получать новый жизненный опыт. Особенные в фильме «Особенные» совсем не только аутистичные дети — особенным является каждый герой, сражающийся за благополучие тех, кто в этом очень нуждается: аутистичных детей, сложных подростков, мигрантов и тех, кто посвящает жизнь тому, чтобы сделать мир свободнее и доступнее для каждого. Когда фильм закончился, зал аплодировал. Потому что лёгкая комедия оказалась сильным фильмом и достойна аплодисментов.