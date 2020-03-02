



Иван Шилов ИА REGNUM

Искусственный интеллект — это дар, но он нуждается в алгорэтике. Об этом говорится в послании папы Римского Франциска, которое он направил участникам пленарного заседания Папской академии защиты жизни на тему «Добрый» алгоритм. Искусственный интеллект: этика, закон, здоровье», передает Vatican News (Ватикан). Обращение понтифика зачитал президент Академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья. По словам Франциска, речь идет об «эпохальном перекрестке», сродни изобретению парового двигателя, электричества или печати. Теперь наступает время искусственного интеллекта, когда важные решения нередко принимаются совместно человеком и алгоритмом. Отношения между ними требуют дополнительных научных исследований, потому что не всегда легко «предвидеть все последствия» и «распределить обязанности», и этот вопрос остается проблематичным. Технологии, населяющие современную «цифровую галактику», пишет папа, являются даром Божьим, но их нельзя назвать «нейтральными инструментами»: по своей природе они заходят так далеко, что «размывают границы, которые до сих пор считались хорошо различимыми: между неорганической и органической материей, между реальным и виртуальным, между стабильными субъектами и событиями в непрерывном отношении друг с другом». При этом «из цифровых следов в интернете алгоритмы извлекают данные, которые позволяют контролировать образ мыслей и социальные привычки в коммерческих или политических целях, часто без нашего ведома». Понтифик признает многие преимущества технологий: биологические науки многим обязаны искусственному интеллекту. Однако, по словам Франциска, люди обязаны защищать и продвигать его «не только в присущем ему биологическом измерении, но и в его неисчерпаемом биографическом качестве». В связи с этим возникают вопросы этического порядка: как, например, новые устройства могут «распоряжаться» рождением и судьбой людей? Это требует «новых стараний ради человеческого качества всей истории общественной жизни». Отсюда проявляется необходимость в «алгорэтике», которая «призвана обеспечить компетентную и всеобщую оценку процессов, согласно которым в нашу эпоху создаются отношения между людьми».

Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания Искусственный интеллект

Ватикан: нет диктатуре алгоритма. «Призыв к этике искусственного интеллекта» (Call for AI Ethics): так озаглавлена декларация, принятая Папской академией защиты жизни в конце заседания на тему «Добрый» алгоритм. Искусственный интеллект: этика, закон, здоровье». Призыв подписали архиепископ Палья, президент Microsoft Брэд Смит и исполнительный вице-президент IBM Джон Келли III. В семинаре принимали участие президент Европарламента Давид Сассоли и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. По словам Сассоли, недавно ЕП обратился с просьбой к Европейской комиссии обновить и дополнить правовые рамки Евросоюза четкими этическими принципами, в основании которых лежал бы человеческий фактор: «Граждане должны иметь возможность контролировать свои данные, защищать свою частную жизнь и уметь ориентироваться в получаемой информации».

Саудовская Аравия блокирует паломничество и туризм из-за боязни коронавируса, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Эр-Рияд распорядился запретить въезд в страну мусульманам для совершения умры (малого паломничества) и туристам из регионов, где коронавирус распространился до эпидемического уровня. Саудовская Аравия, родина двух святых мест ислама, ежегодно принимает миллионы верующих, пик которых происходит во время хаджа. В ноте саудовского МИД подчеркивается, что мера носит временный характер, хотя и не указывается ее продолжительность. Эр-Рияд не указал, граждане каких стран подпадают под запрет. На сегодняшний день нет никаких официальных данных о том, как будет проходить очередной хадж в конце июля. Вход в мечеть Пророка в Медине также запрещен.

GLady Мекка. Хадж

Иранцы подозревает аятолл в сокрытии данных и серьезности эпидемии коронавируса, которая охватила медресе и мечети города Кум, куда каждый год, по официальным данным, приезжают более 20 миллионов паломников-мусульман, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Иран по необъяснимым причинам оказался в числе стран, наиболее пострадавших от эпидемии, встав в один ряд с Китаем, Южной Кореей и Италией. Новая болезнь поразила священный город Кум, распространилась на всю страну, и ее даже стали экспортировать шиитские паломники в соседние страны. Иранцы в социальных сетях обвиняют номенклатуру в том, что она скрывает информацию из-за боязни сокращения числа паломников, приехавших в страну.

Будучи ключевой страной, расположенной между Азией и Европой, Турция обречена объединить сильные противоречивые импульсы, пишет в редакционном комментарии La Croix (Париж, Франция). В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступал за сотрудничество с Россией в ущерб тесным отношениям, установленным с Западом. Он решал важнейшую проблему для себя: как не допустить убийственной конфронтации между Москвой и Анкарой в Сирии. Согласие расстроилось из-за Идлиба. Россия поддерживает Дамаск, Турция, которая разместила в Идлибе войска, намерена защитить «ополченцев». Эрдоган рискует оказаться в изоляции, что может привести его к сближению с Западом, которому надо учесть озабоченность Анкары «курдским вопросом», но при этом помнить о внутриполитическом контексте в Турции. Действия Эрдогана за последние пять лет очень беспокоят. Он создал автократическую и репрессивную систему, в то время как растет социальное неравенство. Он проводит агрессивную внешнюю политику, чтобы отвлечь внимание общественности. Для Анкары, возможно, пришло время отказаться от упора на регионализацию своей политики и вернуться к кооперации с европейцами.

Завершилось проходящее в Аммане собрание предстоятелей и делегаций поместных православных Церквей, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Все положения общеправославного характера, в том числе предоставление автокефалии отдельным Церквям, в конечном итоге должны руководствоваться духом общеправославного диалога, единства и консенсуса. Об этом говорится в итоговом документе собрания, в котором приняли участие делегации шести Церквей, в том числе из Польши.

Собрание в Аммане принесло мало чего нового, считает KATHPRESS (Вена, Австрия). В заявлении, принятом по итогам заседания, делегации православных Церквей заявили, что нужно укреплять братские связи между Церквами и единство православных Церквей. Чтобы разрешить церковный конфликт на Украине между Москвой и Константинополем, необходим общеправославный диалог. Собрание выразило надежду на то, что в этом году все православные церковные лидеры, включая константинопольского патриарха Варфоломея, смогут собраться на такую общеправославную встречу.

Идея проведения собрания появилась в ноябре во время визита патриарха Иерусалимского Феофила III в Москву, отмечает L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия). При этом было указано, что речь идет не о Соборе, а скорее о «братской встрече». В итоге в Аммане появились только три патриарха: Феофил, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Сербский Ириней. Отсутствовал патриарх Антиохии Иоанн X, чье присутствие (учитывая его близость к Москве) ожидалось как должное. Две другие Церкви, близкие к Москве, Грузинская и Болгарская, также отклонили приглашение. В интервью российскому агентству «Интерфакс-религия» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион пояснил, что отсутствие отдельных Церквей в Аммане не делает собрание «менее значимым». Он также сказал, что собрание было созвано не для «принятия решений», а для «братского обсуждения насущных проблем и возможных путей выхода из кризиса».

En.kremlin.ru Феофил III

Иерусалимский патриарх Феофил заслуживает внимания католических радаров, констатирует Crux (Денвер, США). Папа Франциск в силу того, что он руководит самой большой Церковью в мире, часто невольно затмевает других лидеров. Но это не значит, что мы не должны обращать на них внимание. Стоит присмотреться к Феофилу, патриарху Иерусалимскому. Он провел собрание в Аммане, чтобы обсудить кризис внутри православия, начавшийся с признания Константинополем автокефалии Православной церкви Украины. Это решение было воспринято как провокация со стороны Русской православной церкви. Хотя приглашение принять участие в собрании пришло из Иерусалима, многие православные наблюдатели восприняли его как уловку Москвы. Но факт остается фактом: Феофил оказался единственным православным лидером, способным хотя бы попытаться преодолеть раскол. Он вполне может оказаться ключом к любому будущему решению. И это при том, что Иерусалимский патриархат никогда не воспринимался особо значимым другими ветвями православия, в том числе и греко-католиками. Для католических радаров фигура Феофила интереса по двум причинам. Во-первых, папа Франциск и его команда усердно работали, чтобы поддерживать хорошие отношения как с Константинополем, так и с Москвой, но это трудно, когда они даже не разговаривают друг с другом. В этом отношении Рим может найти в иерусалимском патриархе интересного собеседника. Во-вторых, католицизм и православие имеют общие интересы во многих местах, но, возможно, нигде больше общего нет, чем на Ближнем Востоке, где растущая волна джихадистских преследований угрожает выживанию христианства в стране его рождения. В этом контексте создание общего дела является экзистенциальным императивом, и понимание, кто является потенциальным инициатором изменений, имеет решающее значение. Другими словами, Феофил — это потенциальный фактор силы, как на Ближнем Востоке, так и в Церкви.

Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк предупредил, что религиозные преследования распространяются по всему миру, и привел примеры антихристианского насилия в Нигерии и растущего религиозного надзора в Китае, передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). «Будущие угнетения не будут выглядеть так, как сейчас», — сказал Браунбэк, подчеркивая подавление религиозных практик в КНР. Если в прошлом верующих просто сажали в тюрьму, то в будущем их будут исключать из общества. Он сослался на создание Пекином системы «социального кредита», которая использовалась для отслеживания религиозных меньшинств и наказания их. Если человек имеет низкий социальный кредитный рейтинг, сказал Браунбек, ему может быть запрещено получать образование или жить в определенном районе. «И это касается не только вас лично. Это затронет ваших друзей, они получат тот же низкий социальный кредитный балл, что и вы. Это те системы, которые моделируются, разрабатываются и производятся сегодня в Китае», — заявил посол. Он напомнил, что Конгресс США установил ограничения на передачу некоторых американских технологий Китаю, и что администрация «очень обеспокоена использованием технологий» в этой стране. По словам Браунбэка, сама по себе «технология ни хороша, ни плоха, но то, что вы делаете с ее помощью, имеет большую моральную составляющую». Китай, заявил посол, является «лучшим в мире» по религиозным преследованиям и слежке за религиозными группами и ведет «войну с верой».

U.S. Department of State Сэм Браунбек

Православный американский писатель Род Дреер предсказывает в будущем гонения на христиан со стороны государства в США, сообщает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). «У меня такое чувство, что когда президент США Дональд Трамп покинет свой пост, будь то в следующем году или через четыре года, все станет намного яснее для христиан, которые все еще верят, что все в порядке, — сказал Дреер в интервью изданию. — Потому что существует агрессивная светскость Демократической партии, которая собирается с большой силой выступить против христианских институтов, особенно католических и протестантских школ. Они будут подвергаться преследованиям со стороны государства».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».