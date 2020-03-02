



Якопо Тинторетто. Сотворение животных. 1550

Во время Великого поста на вечерне читается Книга Бытия. С понедельника по среду первой постной недели слушаем главу первую, где звучит рассказ о сотворении мира. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один», — так начинается история существования нашего мира.

Современные религиозные апологеты, комментируя первые главы Книги Бытия, сразу начинают свои разъяснения с объявления, что в Библии, как они говорят, изложена и содержится не «научная» картина мира, а «духовная». Но это лукавство. «Духовное» — это же что, как принято считать, объяснять вовсе не надо. По той причине, что не всякий и объяснить может, и не всякий поймет. По силу лишь тем, кто опоясал чресла свои и ум свой, да и всего себя крепкой молитвой, просвещающей его разум, и полагающей на него прочный щит от всяких дьявольских наущений. А особенно не получается понимать у людей со складом мышления, далеким от всего духовного. Ученых всяких, да вообще людей, не мух считавших в учебных заведениях, изволили посещать которые они не ради галочки, а ради приобретения знаний. Такие в первую очередь «бездуховны».

Однако с первой главой Книги Бытия даже у таких «бездуховных» проблем обычно не возникает. Развитие мира изложено в том порядке, который признается всеми и так. К причинам его возникновения у науки особых претензий тоже быть не может, ибо не идеологизированная наука занимается описательной стороной и предполагает теории, объясняющие возможную природу явлений. Она настолько далека еще от того, чтобы заняться «причиной причин», что небрежно отвергающие «теорию Бога» как таковую причину ученые, точнее, однобокие популяризаторы науки в одну модную, дабы не прослыть ретроградом, сторону, проговаривают, скорее, свои мировоззренческие позиции, к науке отношения не имеющие, а не транслируют научную интуицию. Споря больше с самыми примитивными религиозными воззрениями, «духовно» прокомментированными недалекими современниками, непонятно с чего посчитавшими себя «глубоко верующими», нежели с самой онтологией веры. И неясно временами, зачем на такие пустяки те и другие тратят свое время.

Бог создаёт солнце, луну и звезды. Византийская мозаика 12 век. Монреаль

Итак, с первой главой Книги Бытия все более-менее понятно. За исключением, пожалуй, первого и четвертого дней творения, а именно появление света и смены дня и ночи прежде образования Солнца. Мы не имеем здесь цели объяснить такое несовпадение с нашей очевидностью, при которой Солнце есть единственный значимый источник света для Земли и смена дня и ночи обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. Совершенно не имеет так же смысла поддакивать невеждам, что со стороны некоторых атеистов, настаивающих на том, что Библия написана неучами, так и со стороны особого рода выведенных религией «верующих», упирающих на то, что все это надо разуметь «духовно», на что сами они особенно не способны. Мы не станем думать ни согласно одним (в качестве насмешки и пародии), ни другим (на полном серьезе), что Бог усаживал Моисея и велел записывать, диктуя ему содержание Библии. Подлинно духовное покоится на прозрении, интуиции, на соотнесении своего опыта с наблюдаемым явлениями и на основе наблюдаемого — предположении исходных условий, положивших начало явлениям. Бог не нашептывает непонятый принимаемой стороной текст, а озаряет в первую очередь пониманием, языковыми же средствами человек передает это понимание другим людям, рассказывая то, что сам отчетливо осознал.

Здесь же говорится о том, что свет рожден прежде Солнца, что он древнее Солнца. Мы, пожалуй, согласимся с этим положением. Но называть свое согласие «научной точкой зрения» или «духовным знанием» не станем, обойдясь без таких формальностей. Книга Бытия в первой главе рассказывает также об образовании земной атмосферы, появлении мира растений, наконец, зарождении жизни: сперва в воде, вслед на суше, начав с рыб, земноводных, птиц, наконец, «зверей и скотов» и вместе с ними — человека. Все творение совершается за «шесть дней». В наше время, пожалуй, лишь самые «духовные» буквоеды, полагающие, что «духовное» — это записанная инструкция, считают, что речь тут идет о шести сутках, то есть шести оборотах Земли вокруг своей оси. С учетом того, что сами эти обороты стали возможны лишь на «день четвертый», когда светила были образованы для «знамений, и времен, и дней, и годов», они явно не замечают противоречий. Человек творится в день шестой и, начиная с появления на сцене священной истории его, для апологетики наступают совсем уж тяжелые времена. Здесь толмачи за прорву лет и веков постарались особенно все запутать.

Сотворение птиц, пресмыкающихся и рыб. Византийская мозаика

Вера и «вера в Библию» — совершенно разные вещи. С Писанием человек сверяет свою интуицию, свое представление о мироустройстве, находя в ней согласие с этим представлением либо не находя. Язык же, выражающий эту и всякую другую интуицию, изменчив. И те, кто заявляют, что «верят в Библию», отказываются Библию понимать, ибо боятся корректировать язык со смыслом, который он выражал. История рождения человека в новом качестве рассказана в следующей главе Книги Бытия. Но об этом событии в жизни человека, о рае и грехопадении, мы продолжим в следующий раз.