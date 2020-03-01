



Витязь на распутье. Виктор Васнецов, 1882

После непродолжительной паузы, в ходе которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обзванивал своих западных партнеров в надежде заручиться их поддержкой своей политики в Идлибе, он осознал, что оказался фактически в международной изоляции. И тогда он стал включаться в астанинский процесс.

Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о личной встрече в ближайшее время. Сообщается, что 5 или 6 марта турецкий лидер должен прибыть в Москву. В то же время Путин провел переговоры и с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которых, помимо других вопросов, обсуждалась, конечно, ситуация в Идлибе. Как подчеркнул Рухани в диалоге с российским президентом, Тегеран уверен в необходимости не допустить влияния США на ситуацию вокруг Идлиба. Наконец, разговор состоялся и между Эрдоганом и Рухани. Иран сделал ход, предлагая Турции обсудить ситуацию в Идлибе без участия Москвы в трехстороннем формате Тегеран — Анкара — Дамаск. По словам Рухани, такая встреча могла бы содействовать устранению разногласий по вопросам о территориальной целостности Сирии, ликвидации на территории страны террористических группировок, скорейшему прекращению огня в Идлибе и обеспечению безопасности для мирных граждан. При этом он подчеркнул важное значение взаимодействий в формате астанинской тройки.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

Тегеран, безусловно, обратил внимание на то, что в Турции эскалация в Идлибе сопровождалась повышенной антироссийской и антииранской риторикой в СМИ. Утверждалось, что в армии президента Сирии Башара Асада находятся «иранские ополченцы» и за всем этим «стоит Путин». Одновременно Анкаре, пишет американское издание The National Interest, открыто давали понять, что она может рассчитывать на поддержку Запада только в случае разрыва альянса с Россией и Ираном. Но характер западной «поддержки» носит неопределенный характер. Запад понимает, что Эрдоган стал не только откровенно разыгрывать астанинскую карту, заявляя, что астанинские договоренности Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию «перестали реализовываться на практике», но и пытается столкнуть в Сирии американцев и русских, а также, возможно, как заявляют некоторые американские эксперты, «поставить иранцев на место». Одновременно Турция неприкрыто шантажирует Европейский союз, открыв границу нелегальным мигрантам и беженцам, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.

Но, как отмечает турецкое издание Yeni Safak, президент Эрдоган мог пойти на «сжигание мостов» с Путиным только в том случае, если президент США Дональд Трамп во имя «восстановления давнего стратегического альянса изменил бы отношение Вашингтона к курдскому вопросу». Этого не происходит. Зато велика вероятность того, что курдскую карту могут разыграть сирийцы, и тогда Асад на этом направлении способен нанести серьезный удар Эрдогану. Иран это понимает, предлагая Анкаре провести переговоры с участием Дамаска. Потому, что и у него существует курдский вопрос, который США могут постараться довести до «стратегической стадии». При этом Эрдоган в любом случае подорвал к себе политическое доверие со стороны Путина и Рухани, не вернув доверие со стороны западных партнеров. В этом просматриваются очень серьезные провалы в выстраивании турецкой внешней политики. Эрдоган попал в русскую сказку, он стоит на перекрестке перед камнем. Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — жизнь потеряешь. Кто, как и пожелает ли политически реабилитировать его, будь то на Западе или на Востоке?

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Несмотря на успокаивающие американские заявления, Анкаре нельзя спешить возвращаться в объятия Запада. Эрдоган право голоса на Ближнем Востоке получил только благодаря альянсу с Путиным, а не с западными лидерами, которые загнали его в изоляцию. В колоде карт Турции и России остается еще немало козырей, чтобы успешно вести общую стратегическую игру, ведь проблемы не ограничиваются Идлибом и даже всей Сирией. Правы те эксперты, которые считают, что факторы, которые в свое время толкнули Москву и Анкару к тесному торгово-экономическому, политическому и военно-техническому сотрудничеству, продолжают действовать. Надо объективно признать, что Турция оказывается в очень сложной ситуации, Эрдоган нервничает. Ему нужно помочь вырваться из капкана с достойным «политическим лицом», склоняя, как считает турецкое информационное агентство Anadolu, к «общим целям России и Турции в Сирии, даже при наличии различий, сохраняя или спасая астанинский процесс, не подвергая риску развитие двусторонних отношений». Россия может сыграть на чувствительных для Турции проблемах, нейтрализовать ее опасения, в чем может действовать совместно с Тегераном.

Но и Анкара не должна вызывать настороженность своим тактическим флиртом с американцами. К тому же на такой флирт способен не один лишь Эрдоган. Если же Турция станет выстраивать противовес блоку равновесия Москва — Тегеран — Дамаск вместо того, чтобы начать диалог с сирийцами, впереди ее ждут одни только геополитические потрясения.