В Архангельской области есть пара строений, узлом связавших важнейшие символы страны. Первый — Соловки. У них светлое будущее. Второе — Спасо-Преобаженский собор в Холмогорах. У него, похоже, будущего нет. Хотя есть в сохранении собора и заслуга президента Владимира Путина, и символ победы над смутой Церкви и дух Михаила Ломоносова.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор на родине Ломоносова — символ преодоления раскола в душах людей — рушится

Президента с собором связал Ломоносов. В Указ о 300-летии празднования его рождения вошел пункт о реставрации собора. Выделили 10 процентов от сметы, но подразумевалось, что получивший от Путина шанс на жизнь собор не будет брошен.

Для Церкви собор символичен как ее великая победа, не допустившая новой Смуты в конце XVII веке. Расколотый Север находился на грани войны, первыми восстали Соловки и держались восемь (!!!) лет — с 1668 по 1676 год. Стрельцы расправились с монахами, отчего моральный авторитет раскола только вырос. Для ликвидации угрозы Смуты на Севере в 1682 году создали Холмогорскую и Важскую епархию. На нее Патриарх Иоаким поставил архиепископа Афанасия Любимова, бывшего раскольника. Владыке удалось предотвратить открытое выступление не казнями, а примером Красоты и Величия Духа.

Владыка реализовал огромную строительную, культурную и просветительскую программу. Первым ее плодом, любимым детищем и хранилищем мудрости стал Спасо-Преображенский собор в Холмогорах. Образцом ему Владыка выбрал Успенский собор Московского кремля. К строительству привлекли не иностранцев, без которых не обходилось светское строительство, а местных братьев Стафуровых. И сейчас соборные стены производят впечатление, а тогда, 300 лет назад, собор поражал размерами, светом и возможностью объединения в молитве сотен людей.

Спасо-Преображенский собор. Холмогоры. 1910

Переполненный радостью Владыка звал всех на его освещение: «Пресладчайший же Иисус Христос, Господь и Бог мой… изволи даровати поучение уму моему, еже воздвигнути … святый кафолический храм сей… душам верных народов веселие и радость… созываю вас другов и соседов, глаголя: Братие и чада! Радуйтесь со мною о толицем Кафолическом храме Спасове…».

Созданные архиепископом иконописные, книжные, строительные артели и церковные школы долгие годы являли Северу примеры превосходства духового единства над рознью.

Владыка действительно собрал людей воедино. Строительством Новодвинской крепости, образовательной программой, помощью в обороне от шведов, Владыка служил не власти, а Богу, стране, миру и спокойствию всех «хрестьян». Что возможно вместе с царем, а не без него, и не вопреки его власти. И Петр Первый считал Владыку другом и наставником. Разведывательную сводку и аналитическую записку архиепископа «Три пути наступления на Швецию» Петр положил в основу плана по возврату Невы и основания Петербурга. В этом смысле петербуржцы в неоплатном долгу перед архиепископом. Три раза гостил Петр у Владыки, стоя на службах в освещенном тысячами свечей соборе, искал глаза строгих архангелов, и аскетические лики северных святых. В холмогорском соборе, среди уходящих в полумрак колонн, Петр заряжался величием духа. Отсюда он в 1702 году по Осударевой дороге ушел на войну создавшую великую Империю.

Именно холмогорский собор произвел на Михайлу Ломоносова самое сильное впечатление детства. В окрестностях Холмогор, и в Архангельске, нет другого такого великого сооружения. Храма расправляющего крылья. Эмоциональный шок и открытия детского разума, дали нам Ломоносова. Его придется возвращать как символ национального образования и науки — против «болонских» и других разрух под видом реформирования.

Всякое видели соборные стены с тех пор — погребение в полу архиепископа Афанасия, семью свергнутого Императора Иоанна IV, первый концентрационный лагерь советской России. Совхозную мастерскую. Останки Владыки Афанасия выкопали и выбросили то ли археологи, то ли грабители.

Сейчас собор, этот пример духового единства русских людей против розни, готовится к смерти. Своды держатся на строительных лесах, бревно к бревну поставленных в юбилей Михаила Васильевича. Через временную крышу, осенью и весной на своды затекают тонны воды, застывающие зимой в ледяные озера. Долго так продолжаться не может, своды рухнут. С ними рухнут символы нашей страны — слава Церкви, спасшей единство народа в конце XVII века, надежды на Президента — не забывшего древний собор в 2009 году, и репутация национального образования и культуры — Ломоносов…

Спасо-Преображенский собор. Холмогоры. 1986

К сожалению, памятник федерального значения, и область не имеет права финансировать его спасение. Требуются не десятки, а сотни миллионов. Спасти ситуацию может министр культуры Ольга Любимова. Если не она, остается только президент.

В 2016 году фонд сохранения исторического наследия «Император» обратился к В. В. Путину по завершению реставрации собора.

Минкульт РФ ответил письмом 1944−10/1−4 от 26.04.2016 г. , где говорилось:

«В рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 19.07.2007 г. № 951-р, Минкультуры России в 2008—2010 годах было выделено 69,0 млн. рублей на работы по реставрации Спасо-Преображенского собора в селе Холмогоры.

Минкультуры России направлялось обращение в Минфин России с просьбой выделить дополнительное финансирование, так как предусмотренного Планом финансирования недостаточно для завершения ремонтно-реставрационных работ по указанному объекту. Данное предложение Минфином России не было поддержано».

Минфин РФ письмом № 12−06−41/595 сообщал: «…решение вопросов, связанных с проведением реставрационных работ на объектах культурного наследия… относится к компетенции Минкультуры России».

Переключая вопрос на Минфин РФ, чиновники Минкульта РФ лукавили, так как образующаяся по итогам полугодия и года экономия бюджетных средств значительно больше небходимой суммы для завершения выбранного президентом объекта. И не требует вмешательства Минфина РФ.

Тем не менее Минкультом РФ был проведен конкурс на проектные работы по Спасо-Пребраженскому собору. Работы были выполнены, но реставрация не продолжилась.

В конце 2019 года состоялась встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с тогдашним министром культуры РФ Владимиром Мединским. Она закончилась обещанием министра включить в организационно-финансовый план Министерства на 2020 год реставрационные работы по собору. В связи с отставкой правительства РФ в феврале 2020 года В. Мединский перешел на другую работу, а министром стала Ольга Любимова.

Подтвердит ли новый министр решения предшественника? Областное собрание депутатов, возглавляемое бывшим директором холмогорской средней школы, председателем собрания Екатериной Прокофьевой, приняло обращение к Ольге Любимовой:

«В Архангельской области активно ведется подготовка к празднованию в 2021 году 310-летия со дня рождения М.В.Ломоносова и в 2024 году 300-летия Российской академии наук, первым русским академиком которой был М.В.Ломоносов.

К 300-летию с дня рождения М.В.Ломоносова была начата реставрация Спасо-Преображенского собора на его малой родине, в селе Холмогоры Архангельской области. Собор 1691 года постройки является уникальным историческим и культурным памятником, непосредственно связанным с именами Петра Первого, архиепископа Афанасия и М.В.Ломоносова. Это первый на Русском Севере каменный кафедральный собор, строительство которого ознаменовало укрепление государственности и православия на северных рубежах страны.

От Архангельской области направлены заявки на включение объекта культурного наследия федерального значения «Спасо-Преображенский собор» в план проведения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2020 год, зарегистрированные в Министерстве культуры РФ (№ 29−258 452, № 29−258 616 и № 29−259 103).

Просим Вас, Ольга Борисовна, поддержать заявки Архангельской области на проведение работ по сохранению Спасо-Преображенского собора в селе Холмогоры для завершения работ по его реставрации к указанным юбилейным датам. Председатель Е.В. Прокопьева».

Старый умирающий собор еще раз объединил северян — на сей раз депутатов таких разных, обычно спорящих партий как «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Северяне ждут ответа министра.