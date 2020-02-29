Как сообщал год назад ТАСС, запасы угля на Ерковецком месторождении, расположенном в Приамурье, на базе которого планировалось строить Ерковецкую ТЭС, составляют почти полмиллиарда тонн. Их хватит более чем на 200 лет работы. Об этом изданию сообщали представители компании, занимающейся разработкой месторождения — «Русский уголь», входящей в группу «Сафмар», которая объединяет активы семьи Гуцериевых. Основные производственные активы «Русского угля» расположены в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае. Суммарные балансовые запасы угля компании превышают 1,1 млрд тонн. Продукция поставляется потребителям в 60 субъектах РФ и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Республику Корея и другие страны.

Уголь

В Амурской области «Русский уголь» занимается производством на разрезах «Ерковецкий» и «Северо-Восточный». Как отмечало тогда издание, ранее пресс-служба областного правительства сообщала, что на освоение Ерковецкого угольного месторождения за 10 лет планируют направить 2 млрд рублей. В свою очередь, представители «Русского угля» поясняли, что основные инвестиции пойдут на покупку новой техники, создание необходимой инфраструктуры, развитие вахтового комплекса.

Ерковецкое месторождение было открыто 1958 году. Его площадь можно сказать гигантская — 1250 квадратных километров. Расположено оно в 60−75 км восточнее Благовещенска — на границе с Китаем. Примечательно месторождение еще и тем, что добыча угля здесь ведется открытым способом и применяется бестранспортная система — уголь сразу грузится на железнодорожную ветку и отправляется дальше конечным потребителям или на сортировку, что понятное дело, значительно удешевляет процесс.

Поскольку уголь на данном месторождении крайне неоднороден по размерам, а потребитель заинтересован в угле конкретной фракции, вагоны отправляются на сортировку. Например, Райчихинская ГРЭС и Благовещенская ТЭЦ потребляют уголь мелкой фракции, а более крупная идет на нужды ЖКХ. Часть продукции нужной фракции потребители забирают сами прямо с сортировочной станции. Другая же часть отправляется к месту назначения по железной дороге.

Lite Угольный разрез

Идеальная картина, не правда ли, любой инвестор может только мечтать о подобных месторождениях! Между тем, как сообщал на днях «КоммерсантЪ», проект Ерковецкой ТЭС на границе с Китаем, которая некогда планировалась как крупнейшая ТЭС России, может существенно измениться. «Интер РАО» рассматривает замену топлива с угля на газ и сокращение мощности до 1 ГВт. По данным компании «Интер РАО», перевод на газ якобы удешевит проект.

Обсуждение строительства Ерковецкой угольной ТЭС началось еще 11 лет назад — в 2009 году на фоне роста спроса на электроэнергию в КНР. Тогда предполагалось расположить станцию на 4−8 ГВт на борту Ерковецкого угольного месторождения, где «Интер РАО» и Государственная электросетевая компания КНР планировали добывать по 35 млн тонн угля в год. С учетом высоковольтной экспортной ЛЭП и организации угледобычи проект оценивался в 20−25 млрд долларов.

Но в 2015 году проект был неожиданно заморожен. «Интер РАО» не устроила цена на электроэнергию, предложенная Пекином. Переговоры о реализации проекта были возобновлены в 2018 году. Финансировать проект планировал ВЭБ совместно с China Development Bank. И вот сейчас ведутся разговоры о необходимости снижать стоимость проекта за счет газа.

Между тем мы не зря обратили внимание на то, что запасов месторождения хватит не на одно поколение россиян, а их добыча открытым способом и с существующей ж/д инфраструктурой да еще с учётом переработки угля мощностями новой станции удваивает привлекательность проекта по строительству ТЭС именно на базе месторождения! Более того, сама по себе переработка природного ресурса — угля как раз и решает задачу, поставленную президентом РФ по диверсификации экономики страны — уходу от сырьевой зависимости.

Так с чего вдруг проект потребовалось пересматривать в пользу газа? Насколько обоснованными являются указанные «Интер РАО» причины? Заметим, по словам представителя АКРА Максима Худалова, отказ от строительства угольной ТЭС на Ерковецком разрезе ставит вопрос о целесообразности разработки этого месторождения. Эксперт отмечает, что сорт бурого угля на этом месторождении можно использовать только в энергетических целях, а экспортировать бурые угли практически невозможно из-за их низких потребительских качеств и высокой стоимости транспортировки.

Не этот ли фактор — отсутствие целесообразности разработки месторождения является ключевым? Ведь, таким образом, привлекательность месторождения снижается, а то и вовсе близится к нулю, что вынудит собственника избавиться в итоге от актива за «копейки». А кто же станет покупателем? В последнее время активны в этом направлении китайцы, тем более месторождение, как мы уже сказали выше, находится в аккурат на китайской границе. Не к этому ли «Интер РАО» подводит ситуацию с проектом?

Tobixen Тепловая электростанция. Китай

Как могут дальше развиваться события, если предположим, что китайцы завладеют месторождением, предугадать несложно. Скорее всего, поднимется паника среди местного населения, которое потребует провести проверку — примерно также было с добычей китайцами воды на озере «Байкал» — тогда на проблему обратил внимание известный российский стилист Сергей Зверев, который вышел с одиночным пикетом на Красную Площадь.