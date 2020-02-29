



Monachos.net Мозаика в Сант-Аполлинаре в Равенне

Сегодня, 1 марта, наступило Прощеное воскресенье. Завтра наступает время Великого Поста, читаем на сегодняшней литургии шестую главу Евангелия от Матфея:

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Эти слова относятся к Нагорной проповеди Христа в изложении евангелиста Матфея. Чуть раньше речь идет о милостыне и о молитве, здесь о посте — как творить, совершать то и другое и третье. Христос учит собравшихся людей отношениям с Богом и друг с другом. Когда мы говорим об «учении» чему либо, то не всегда имеем в виду одно и тоже. Еще со школы мы знаем, что учение может происходить по принципу «зубрежки», а может — с пониманием. «Зубрилам» вообще не обязательно что-либо понимать, достаточно запомнить и повторить, воспроизвести. Если память у ученика хорошая, то некоторое время он еще способен и помнить «выученное», если же память слаба, то и забудется им все вскоре.

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь. 1877

Если человек учащийся понимает, о чем идет речь, то он вполне способен воспроизвести усвоенное «своими словами». Именно рассказать урок «своими словами» многие ответственные педагоги и требуют от учеников, пробуждая в них тем самым способность самостоятельно мыслить, зная, что «зубрить» детям многим кажется занятием скучным и бесполезным, отнимает время от игр и других интересных занятий. Все же эти «интересные занятия» у детей затеваются согласно врожденному природному качеству — развиваться в познании мира. И сделать процесс обучения тоже «интересным занятием» для учителя важнее, чем заставить ученика вымученно затолкать в память урок, чтобы он потом оттуда вылетел со свистом, вытеснившись чем-либо более занимательным.

В применении к нашей теме этот пример подойдет в качестве сравнения, с одной стороны, обучения религиозному закону и, с другой, пробуждении в человеке ответственности и самостоятельности, творческой активности, ведущей и приводящей его к зрелости. Если закон понимать как набор статей, «знать» которые (вызубрить) требуется, то, конечно, кроме «профессионалов», то есть «зубрил», склонных к такого рода обучению людей и прошедших это самое обучение по определенному для этого случая методу, никто во всем этом никогда не разберется. Для хорошего учителя важно добиться понимания, а разве закон требует понимания? Совсем нет. Он требует просто исполнения того, сознавать что вовсе не обязательно.

Иисус же — хороший Учитель, как Сам о Себе говорит, «пастырь добрый», который проводит учеников таким путем обучения, что позволит им избегать фарисейского показного благочестия. Поэтому метод его научения не походил на все фарисейские требования бездумно исполнять закон. Он склонял людей к исполнению их врожденной доброй воли и апеллировал к врожденной жажде познавать. Поэтому и сравнивает подлинные милость, молитву, пост с лицемерными, показными, притворными. Религия создает культ притворства, но такими, которые лелеют культ, быть не стоит, учит Он, пользы никакой нет ото всего, что не исходит от чистого сердца, не является искренними позывами души.

Здесь не говорится только о посте лишь, молитве и милости. «Своими словами» каждый может передать Христово учение как пробуждение в себе чистых помыслов на исполнение правды. Это не требует навыков выучивания наизусть всего, что требует закон. Пост — это способ усмирить, дисциплинировать себя, а строгий пост это еще и способ обострить свои чувства для познания глубин мироздания, и поэтому показуха тут не просто бессмысленна, она вредна, как вредным является всякое действие неосмысленное. Еще здесь сказано о прощении. Христос учит не лишь умолять о прощении, но для самого себя установить эту меру прощения. Пусть она будет таковой же, как сам человек прощает другим людям их проступки.

John Stephen Dwyer Нагорная проповедь

В молитве таким образом Христос призывает не к односторонней связи с Богом, но и связи своей с жизнью других, окружающих его людей. То есть предлагает судить себя тем судом, которым судит прочих. Мера прощения, говорит Христос, будет совершенно соответствовать той мере, что человек устанавливает для прочих. Говоря современным языком, человек может сам контролировать собственную близость к Богу, как и отклик Отца на свои мольбы. Она точно такая же, как наш отклик на мольбы чужие. Такие братские человеческие отношения, в которых отсутствует лицемерие и показуха, а все чувства и весь разум настроены на совершение правды Божией, Иисус называет в конце Своих слов нетленными.