Цинизм зеленого движения, как бы призванного защищать экологию, зашкаливает так, что пора бы рядовым гражданам списать это движение со счетов. Только вдумайтесь, 20 февраля суд в Германии разрешил продолжить вырубку леса на территории, предназначенной для первого европейского завода электромобилей Tesla. По сообщению издания «Известия», за несколько дней до этого стройка была приостановлена из-за жалоб активистов «Зеленой лиги» — защитники экологии не хотели допустить уничтожения 91 га (!) Бранденбургских лесов американским производителем. Тем не менее даже немецкая партия «Зеленые» высказалась за необходимость подобных жертв ради будущего без бензина. К слову, несмотря на все внушения западных стран и на выкрики зеленых о вреде нефти для экологии, США и Великобритания активно скупает это самое вредное топливо и даже в последнее время увеличило объемы закупок!

Модест Колеров ИА REGNUM Карманные экологи и их плоды

Сложно поверить, что ради отказа от бензина немцы пожертвовали Бранденбургскими лесами — правительство земли Бранденбург даже максимально сократило сроки экспертизы по воздействию на окружающую среду. Производство электрических автомобилей должно начаться летом следующего 2021 года.

Отметим, мы не против новых технологий, понимаем их важность, также как и то, что нефть — ресурс иссякаемый. Но в том, что электромобили возникнут в России уже в ближайшем будущем, как массовое явление, сомневаемся! На то есть масса причин.

Сегодня в большинстве регионов случаются перебои с электричеством — особенно зимой в многоквартирных домах. Собственники энергостанций расходы на модернизацию сетей и строительство новых на себя взваливают неохотно. Даже строительство новых жилых районов порою упирается в невозможность выделения дополнительных энергомощностей, поэтому массовое явление электрокаров в России видится смутно. Даже при условии активного развития энергосетей или альтернативных источников энергии — электрокары не только будут сами по себе дорогим для нас удовольствием, но и расходы по развитию сетевого хозяйства, судя по политике энергетиков, лягут на наши с вами плечи. Они и так достаточно высокие с учетом доходов большинства населения.

Приобретая электрокары, россияне, вероятно, должны будут забыть о своей любви к путешествиям на авто на дальние расстояния, которые разительно отличают Россию от других стран Европы, где площадь каждой отдельной страны — это наши всего лишь отдельные регионы. Зарядки Tesla хватает на 300 км, а время подзарядки может занимать от 1,5 до 29 часов. Так что электрокары больше машины для города. Сложно представить себе и то, где жители многоквартирных домов будут подзаряжать свои авто в массовом порядке, если существует проблема самих парковочных мест.

(сс)Mike Mozart Станция подзарядки электромобилей Tesla.

Россия — климатически суровая страна, а декларируемый срок службы электроаккумуляторов — 8−10 лет. Влияют ли достаточно низкие температуры воздуха, приходящиеся на большую часть территорий страны, на сокращение сроков службы аккумуляторов? Ведь, как известно, на морозе автономные электробатареи теряют свою мощность быстро!

Говоря о минусах электрокаров, специалисты выделяют множество факторов, главный из которых, как бы то ни показалось странным — вред экологии!

По сообщению Рамблера, первый вредный фактор — выбросы. Эксперимент, проведенный специалистами из Хартфордширского университета (Великобритания), показал, что при движении электротранспортного средства выделяются твердые элементы от тормозной системы и колес. Да, такие же выбросы происходят и от традиционных сегодняшних автомобилей, но в гораздо меньших объемах, потому как электрокары за счет аккумуляторов тяжелее. К слову, один из упрёков владельцев электрокаров касается необходимости часто менять покрышки: тяжёлые автомобили истирают их гораздо интенсивнее.

Herts.ac.uk Университет Хартфордшира

Негативное экологическое последствие влечет само по себе производство электромобилей, которое происходит за счет вредных выбросов в атмосферу при росте производства электроэнергии, что, вероятно делает неизбежным развитие солнечных энергостанций, опять же, заметим, наращивая расходы на данные мероприятия и ставя в зависимость весь мир от инвесторов энергоотрасли. Кстати, по результатам недавно проведённых исследований экологической обстановки сотрудниками Северокаролинского университета (США), в штатах с большей долей электрического транспорта выше общий процент вредных выбросов в атмосферу. Причина — повышенная нагрузка на ТЭЦ.

Электроаккумуляторы и вовсе — сущее зло, способное нанести непоправимый ущерб природе. По информации автожурнала Fastmb.ru, еще несколько лет назад консалтинговая компания Ricardo опубликовала результаты исследований, согласно которым при производстве обычного автомобиля на топливной основе в атмосферу поступает в полтора раза меньше вредных выбросов, чем при производстве электромобиля. Примерно половина выбросов приходится на этап производства аккумуляторов.

Вредным является как производство аккумуляторов, так и их утилизация. Совершенно непонятно, где найти столько места для их утилизации. В настоящее время перерабатываются должным образом лишь 5% всех выходящих из строя литий-ионных батарей, которые применяются в электрокарах. Консалтинговая компания Bloomberg New Energy Finance, занимающаяся аналитическими исследованиями на мировом энергетическом рынке, утверждает, что уже к 2025 году количество батарей для электромобилей превысит объём в 3 — 4 млн штук. Если человечество не научится грамотно перерабатывать аккумуляторы, то нас, безусловно, ждёт экологическая катастрофа.

В производстве аккумуляторов используются цветные металлы, причем литий — такой же ограниченный ресурс, как и нефть. Следовательно, с ростом спроса для покрытия потребностей альтернативных автопроизводителей, вырастет и стоимость цветных металлов. Кроме того, другие минералы, используемые для производства «батареек» автомобилей, в частности никель, токсичны при добыче. Примерно те же проблемы являются спутниками развития солнечных электростанций, для производства которых требуются цветные металлы и также поднимает вопрос по их утилизации.

Ещё одно связанное с электрокарами явление, по мнению учёных, способно нанести вред не только экологии, но и здоровью человека — электромагнитное поле. Согласно результатам исследований, проведённых в Институте земного магнетизма, наиболее сильно действие электромагнитных полей проявляется в электрокарах гибридного типа, в которых аккумуляторная батарея помещается под задним сидением или в багажном отделении, а ток течёт фактически по всему автомобилю, превращая машину в заряженный контур. При этом максимум электромагнитного поля приходится как раз на машиноместо водителя. Причем, главную опасность представляет не мощность электромагнитного излучения, а тот факт, что в электрокаре эта величина изменяется: стоит привыкнуть к одному уровню воздействия, и оно тут же меняется. Такие колебания неизбежно нарушают работоспособность организма. Крайне вредно электромагнитное воздействие сказывается на организме детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Возвращаясь к Германии, отметим, страна включилась в гонку с американским производителем: уже со следующего года на заводе Volkswagen в Цвиккау будут производить исключительно электромобили. Автоконцерн поставил себе цель — выпустить до 2027 года более 20 млн машин нового поколения. Электрификация настигла и компанию BMW, которая на 2023 год планирует создать около 25 моделей электрокаров. Как заявил «Известиям» старший советник по вопросам автопрома Metzler Bank Юрген Пипер, американское лидерство может закончиться уже через 1 — 2 года.

Между тем зеленая экономика, якобы нацеленная на защиту планеты, ставит под угрозу работников автомобильного сектора. В отчете Национальной платформы будущего мобильности говорится о том, что из-за сворачивания классического автопрома исчезнет 410 тыс. рабочих мест. На сайте баварской радиостанции Der Bayerische Rundfunk 20 февраля вышла статья, в которой приведены истории простых немецких рабочих. Они не думают о покупке электрокаров через четыре года, а уже чувствуют, как прогресс проехался по их жизни. Механик одного из закрывающихся в Баварии заводов Бастиан Дашнер в декабре стал отцом маленькой дочери и потратил огромные деньги на строительство дома, но уже не уверен в счастливом будущем.

Вероятно, перечисленных жертв зеленым политикам будет мало. Следует ожидать повышения и появления новых налогов. Во имя будущего человечества?