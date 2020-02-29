



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польские политики и дипломаты, обычно с удовольствием комментирующие любые связанные с Россией события, в условиях обострения российско-турецких отношений как в рот воды набрали. В основном ситуацию отслеживают средства массовой информации, формулируя неосознанные польские страхи. Как пишет газета Rzeczpospolita в статье с перечислением страхов из-за войны в Сирии, «то, что Россия решает, насколько будут большими последствия войны в Сирии, которые понесет Европа — это уже четвертый страх». Но почему же тогда молчат власти Польши, постоянно подчеркивающую свою европейскую сущность?

Конфликт между Анкарой и Москвой несет для кого-то плюсы, а для кого-то минусы. Например, он позволяет антироссийским фракциям варшавского политического салона на этом примере еще раз доказывать, как опасно для Польши налаживать диалог с Россией. Аргументация здесь такова. Турция пошла на стратегическое сотрудничество с Москвой. Вопреки критике и предупреждениям со стороны НАТО и особенно США турецкие власти решили закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Поэтому Анкара сегодня за это расплачивается, раз она не послушалась альянс — пусть президент Реджеп Тайип Эрдоган пьет «пиво, которое он сварил, вступая в соглашения с Россией и с Путиным в Сирии». Однако эта логика рассуждений не может гарантировать, что проблемы Турции в НАТО и с ее западными союзниками связаны исключительно с фактором Москвы. Как замечает польский политолог Гжегож Кучиньский, главной угрозой для Анкары является «возможность создания сильной курдской автономии на территориях, прилегающих к турецкому государству». Между тем эту политику последовательно проводил последние годы Вашингтон и вне того, как строились российско-турецкие отношения. Отсюда вопрос для Польши: а чего на самом деле хотят американцы на так называемом восточном фланге НАТО, концепцию которого выдумала в свое время Варшава?

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Обострение в Идлибе оказалось для Польши некстати, поскольку именно сейчас она принимает участие в учениях Defender 2020, которые называют «самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе» и «именно американскими маневрами под американским командованием». При этом президент Польши Анджей Дуда по итогам специального брифинга заявляет, что «это упражнение, которое должно показать именно способность реализовывать статью 5 (Устава НАТО — С.С.), то есть речь о поддержке союзников в случае агрессии». Однако то, что в настоящее время Турция, которая тоже апеллирует к статье 5, получает от альянса лишь словесную поддержку, заявления Дуды делают легковесными. При этом, как показывают данные опроса американского центра Pew, сами поляки не особо верят, что Соединенные Штаты придут им на помощь в случае необходимости. И одновременно выступают за хорошие отношения как с американцами, так и с русскими, очевидно, не желая, чтобы их страну разорвали на части Вашингтон и Москва, и рассчитывая, что они в конечном итоге договорятся, позволив тем самым Польше зарабатывать как на США, так и России. Проблема для польских политиков в том, что никто из них, правящих и оппозиционных, не могут выступить с инициативой начать уравновешивать часть весов российской гирей. Ведь их тут же заклеймят как «предателей». Так что лучше промолчать в надежде, что «русская токсичность» потом как-нибудь сама рассосется.

Второй вопрос связан уже непосредственно с Европейским союзом. Решение Анкары открыть дорогу сирийским беженцам пугает поляков тем, что «развивающийся в бешеном темпе кризис угрожает возродить истерию и популистскую ксенофобию в Европе, то есть поведение, которое было во время миграционного кризиса в 2015—2016 годах». Иначе говоря, Варшаве снова выдвинут требование принять беженцев, от чего она все время правления партии «Право и Справедливость» (PiS) отчаянно отбивалась. Однако сегодня PiS находится в несколько иной для себя реальности. Ей нельзя вступать в острый конфликт с Брюсселем на фоне обсуждения проекта бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Польше и так грозят срезать средства, которые выделяются на подтягивание отстающих европейских стран до уровня ведущих. При этом правящую партию подталкивает к этому самая опасная для нее оппозиционная структура — находящаяся на том же правом фланге националистическая «Конфедерация». Как заявил на днях представляющий ее депутат Сейма Польши Кристиан Каминьский, «власти Турции прибегают к открытому шантажу. Они только что открыли границы в ЕС для нелегальных мигрантов» и поэтому «польское правительство должно немедленно начать переговоры с греческими и болгарскими властями о ситуации на их границах с Турцией и быть готовым оказать поддержку в закрытии этих границ, если Афины и София заявят о такой необходимости». Но если Варшава сдвинется с места в этом направлении, а Эрдоган продолжит стоять на своем, польская оппозиция первая обвинит «Право и Справедливость» в слабости и неумении отстаивать национальные интересы. Поэтому и здесь лучше промолчать, чем обозначить свою позицию.

(сс)UNHCRI. Prickett Сирийские беженцы

Польские власти фактически уходят в глухую оборону, надеясь удержаться на движущемся льду. Но сейчас их судьба оказывается в руках Турции, из-за которой лихорадит НАТО и ЕС. Рано или поздно, а высказаться Варшаве придется.