В первую очередь, бюджет — это доходы государства. Минфин России на 2020 год запланировал в бюджете РФ доходы в размере 20 триллионов рублей.

Sami Деревянные счёты

Удивительно, но знаменитые нефтегазовые доходы составляют меньше половины бюджета — всего 7,4 трлн руб. или 37%. Второй удивительный факт, что сборы по НДС не меньше нефтегазовых доходов — еще 37% бюджета и 7 трлн руб.

То есть НДС — второй по значимости доход государства после нефти и газа. Может быть, даже первый. Если в 2019 году налоги в бюджет суммарно выросли на 6,6%, то НДС вырос на 19,0%.

Причем тут маркировка

Как заявляет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), система маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» нацелена на обеление рынка, борьбу с нелегальным оборотом товаров и уклонением от уплаты налогов. Как известно, неуплата НДС — главный инструмент налоговой оптимизации для всех недобросовестных бизнесменов.

Нелегальный оборот товаров в России, по разным оценкам, составляет от 1,1 до 2,5 трлн руб. Если ставка НДС 20%, то только по этому налогу государство теряет от 220 до 500 млрд руб. Серые бизнесмены также скрывают прибыль, не платят акциз, занижают таможенную стоимость товара и возят контрабанду.

Собственные оценки ЦРПТ скромнее. Оператор системы маркировки ожидает увеличения прямых доходов государства от ее внедрения примерно на 360 млрд руб. и косвенный эффект от оптимизация контрольно-надзорной деятельности до 160 млрд руб. в год.

То есть система маркировки может приносить в бюджет РФ дополнительно 2,5% каждый год. Сборы по НДС только за счет маркировки могут вырасти на 5%. Так правительство повышает налоговые доходы, но не поднимает налоги.

Международный опыт подсказывает, что это достижимо. В Турции собираемость налогов после введения маркировки табака, алкоголя и пива выросла с 85% до 94%, а дополнительные сборы составили $2 млрд. В Бразилии маркируют не только табак и пиво, но также безалкогольные напитки. Там собираемость налогов выросла на 20%-40% в зависимости от отрасли.

В России маркировка в полной мере внедрена в табачной отрасли и в фармацевтике. В 2020 году запускается маркировка обуви, одежды и изделий легкой промышленности, парфюмерии, автомобильных шин, молочной продукции. Попробуем оценить некоторые из этих отраслей.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Табак

Что контрафактные сигареты — привлекательный бизнес, ни для кого не секрет. Эксперты Nielsen подсчитали, что доля нелегальных сигарет на российском рынке может доходить до 8−10%.

Сами табачники оценивают объем рынка примерно в 12,5 млрд пачек сигарет в год. Если брать по нижней границе — это как раз еще 1 миллиард пачек сигарет в нелегальной продаже. Это контрабанда, контрафакт, фальсификат или всё сразу.

При средней стоимости пачки сигарет 100−110 рублей, на табачном рынке укрывают от налогов 110 млрд рублей выручки в год. Государство недополучает с этого более 50 млрд рублей акциза и до 20 млрд рублей НДС. Еще добавим налоги с прибыли табачных компаний.

Снижение продаж контрафакта означает рост выручки легальных производителей на сопоставимые суммы и снижение себестоимости на производстве и в логистике до 10 млрд руб. Растет прибыль компаний — растут налоги с неё.

Интересный факт: после введения обязательной маркировки сигарет в России неожиданно обнаружилось около десятка крупных табачных производств, о которых раньше никто не знал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток в Парке Горького

Одежда и обувь

Для примера, официальные продажи шуб в России после введения маркировки в 2015 году выросли в 10 раз — до 76,2 млрд руб. к 2018 году.

Можно предположить, что объем российского рынка одежды и аксессуаров, который Fashion Consulting Group оценивает в 2,3 трлн руб., после введения обязательной маркировки в 2021 году также будет скорректирован в сторону повышения.

Но даже по текущей оценке, если уровень контрафакта на этом рынке 21%, по данным ВШЭ, тогда еще более 400 млрд рублей остаются в серой экономике, а государство теряет минимум 80 млрд рублей НДС в год.

Обязательную маркировку обуви еще не ввели, а обеление рынка уже началось. По мнению Discovery Research Group и ведущего игрока на обувном рынке компании «Обувь России», в 2019 году объем российского рынка составлял 330 млн пар.

Однако в 2020 году компании заказали в «Честном ЗНАКе» больше 1,35 миллиарда кодов для маркировки, как они утверждают, товарных остатков на складах и в магазинах. Реальный размер рынка оказался в три раза больше, чем думали самые сведущие игроки.

Основатель другой крупной обувной сети — Zenden — написал в фейсбуке, что никто не будет держать на складе даже полугодовой запас товара. Значит, мы видим обеление и реальные объемы контрафакта.

Если принять, что средняя пара обуви стоит 2000 рублей, объем нелегальной обувной торговли уже можно оценить не меньше чем в 1,5 триллиона рублей. С этого государство не получило 300 млрд рублей НДС. Таможенные пошлины серый бизнес, скорее всего, тоже недоплатил.

Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884

Лекарства

Лекарства, в отличие от сигарет, критический для здоровья и безопасности нации продукт. Нелегальная торговля в этой сфере смертельно опасна. Легальный рынок лекарственных препаратов в России оценивается примерно в 5 700 млн упаковок в год средней стоимостью 250 руб. Теневой оборот лекарств может достигать до 5% от официального или 75 млрд руб.

Чаще подделывают и продают нелегально именно дорогостоящие препараты. При ставке НДС на лекарства 10% государство теряет минимум 7,5 млрд руб. ежегодно. Это без учета роста рынка лекарств в денежном выражении на 6−9% каждый год.

За счет обеления рынка выручка легальных производителей и дистрибуторов лекарственных препаратов может вырасти пропорционально сокращению теневого оборота, а использование данных системы маркировки может сократить издержки компаний на 2,9−3,5 млрд руб. и увеличить их прибыль. С это прибыли государство тоже получит дополнительные налоги.

За время эксперимента по внедрению маркировки лекарств в 2018—2019 годах, уже были обнаружены факты перепродажи дорогостоящих препаратов по программе госзакупок на сумму более 500 млн рублей. За это же время оборот недоброкачественной продукции в этой отрасли снизился в 2,5 раза, а нелегальный рынок онкологических препаратов сократился в 10 раз. Год только начался, и в 2020 тоже выявили хищение препаратов из онкодиспансера для перепродажи на 100 млн рублей.

Парфюмерия

В сухом остатке

Очевидно, что маркировка товаров — эффективный инструмент для поднятия налоговых доходов государства без повышения ставки налога. Даже если правительство не ставит цель полностью обелить экономику, на прибавку в 2,5% российскому бюджету вполне можно рассчитывать.

Одна табачная отрасль может дать до 70 млрд руб. дополнительных налоговых сборов в год. Потенциал обувной и легкой промышленности не меньше. По самым скромным оценкам, при обелении этой отрасли можно дополнительно собирать от 80 до 300 млрд руб. НДС в год.

При этом государственная система маркировки создается без привлечения бюджетных средств. С 2017 года система «Честный знак» развивается в форме государственно-частного партнерства. Инвесторами ЦРПТ стали Ростех, «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого и компания ЮСМ Алишера Усманова, которая обладает опытом реализации крупнейших ИТ-проектов, таких как «Мегафон», Nexign и другие.

Очевидно, что эффект от распространения цифровой маркировки в другие сферы экономики будет сопоставим с тем, что уже удалось оценить. Например, в молочной отрасли, по данным Россельхознадзора, доля контрафакта составляет от 17% до 24%. Вот еще несколько цифр по нелегальному обороту в разных сферах.

Высшая школа экономики проводила исследования по контрафакту на разных рынках. Нелегальный оборот минеральной воды ВШЭ оценивает в 50 млрд руб. в год. Доля незаконного оборота на парфюмерном рынке достигает 20%, а в импорте доходит до 65%. Доля контрафакта на рынке бытовой химии, по мнению экспертов, приближается к 25%.

Доля контрафактных автозапчастей оценивается от 25% до 45% рынка, по данным Минпромторга и Минэкономразвития, и от 18% до 28% рынка по данным дистрибуторов и производителей. Это минимум 250 млрд руб. нелегального оборота и 50 млрд руб. недополученного государством НДС.

Цифры снова убеждают нас в том, что выгода государства от внедрения системы маркировки и прослеживания товаров неоспорима, и эти суммы очень существенны для бюджета.