Обстановка в Сирии резко обострилась 27 февраля 2020 года, в воздухе запахло полномасштабным военным конфликтом между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой, в который может быть втянута и Россия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По информации заслуживающего доверия ТГ-канала «Майор и Генерал» со ссылкой на российские военные источники, 27 февраля турецкие военные приняли участие в наступательных действиях в одних боевых порядках с боевиками в провинции Идлиб. Это стало причиной существенных потерь.

Губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган 27 февраля сообщил, что 29 турецких солдат погибли «в результате авиаудара режима Башара Асада по северо-западной провинции Сирии Идлиб». Ещё 36 раненых турецких солдат находятся на лечении в больницах, добавил Доган.

Однако, по мнению «Майора и Генерала», данные о потерях сильно занижены. Речь может идти о ста и более погибших, именно такие цифры появляются в турецких твиттер-аккаунтах.

Турецкие власти отключили на своей территории Твиттер, Facebook, Instagram и YouTube. ТГ-канал «Майор и Генерал» считает, что таким образом Анкара пытается скрыть от общественности тяжёлые последствия своей непродуманной и агрессивной политики на территории Сирии, опасаясь повторения событий на площади Таксим во время неудавшегося государственного переворота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. На встрече присутствовали все министры и высокопоставленные должностные лица, включая главу Национальной разведывательной организации (MIT) Хакана Фидана.

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик вечером 27 февраля заявил следующее: «После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию».

(сс) Halifax International Security Forum Омер Челик

Он также сказал: «Если Россия вмешается в операции вооружённых сил Турции, пересечение Босфора и использование воздушного пространства Турции может быть ограничено или полностью прекращено».

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает, что Турция приняла решение не мешать транзиту сирийских беженцев в Европу по суше и по морю. Соответствующие указания отданы турецкой полиции, береговой охране и пограничникам. Очевидно, так Анкара пытается надавить на Европу, чтобы она вмешалась в сирийский кризис и надавила на Москву. В интернете уже появилось фото первой резиновой лодки с беженцами, отплывающей в сторону Греции.

Не исключено, что 28 февраля парламент Турции объявит войну Сирии. Этот вопрос будет рассмотрен на закрытом заседании.

На утро 28 февраля Турция официально признала, что в результате удара по турецким военнослужащим в Идлибе было убито 33 и ранено 36 военных. Однако ряд турецких источников дают другие цифры: число погибших может составлять до 65−85 человек.

Министерство обороны России утром 28 февраля официально заявило: «27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Минобороны РФ также сообщило, что террористическая группировка «Хайят Тахрир ан-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск. Российское военное ведомство уточнило, что «авиация ВКС РФ в районе населенного пункта Бехун не применялась».

Общая ситуация по Сирии на данный момент следующая. В результате очередного этапа наступательной операции «Рассвет над Идлибом», который начался 19 декабря 2019 года, Сирийская арабская армия контролирует более половины провинции Идлиб. Это произошло впервые с 2012 года. Оборона боевиков на юге Идлиба полностью развалилась.

Правительственные силы уже освободили почти всю равнину Аль-Гааб. В этом районе сирийские войска также окружили наблюдательный пункт вооружённых сил Турции «Шер Магхар». Что интересно, именно этот район использовался боевиками для ведения обстрелов российской авиабазы Хмеймим из реактивных систем залпового огня.

Однако есть и потери недавно захваченной сирийской армией территории. В ходе ожесточённых боёв сирийские войска оставили город Саракиб и ещё ряд населённых пунктов в его окрестностях. Саракиб — это стратегически важный город. Он находится на перекрёстке двух важнейших автомагистралей Сирии: М5 (Алеппо — Дамаск) и М4 (Алеппо — Латакия).

Syria.mil.ru Сирийский солдат

Таким образом, боевикам удалось перерезать шоссе М5, хотя некоторое время назад сообщалось о возобновлении по нему движения гражданского транспорта из Алеппо в Дамаск и обратно. Это шоссе, идущее через всю Сирию, очень важно для восстановления мирной жизни республики.

Что интересно, операция боевиков по взятию Саракиба активно поддерживалась турецкой армией. Ствольная и реактивная артиллерия вооружённых сил Турции наносила и сейчас наносит удары по позициям сирийской армии, прикрываясь неприкосновенностью турецких наблюдательных постов в Идлибе.

27 февраля в сети интернет появилось новое видео пуска ракеты из ПЗРК по Су-24 ВКС России, поддерживающему действия сирийской армии 20 февраля 2020 года. Пуск из FIM-92 Stinger был осуществлен военнослужащими вооружённых сил Турции со своего блокпоста. Российский пилот сумел уйти от удара.

В боевых действиях против сирийской армии принимают участие не только боевики протурецких группировок, но и террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кстати, эта группировка самой Турцией внесена в список террористических организаций ещё 31 августа 2018 года.

Очевидно, что Дамаск не смирится с очередным блокированием трассы М5, т.к. её геостратегическая ценность огромна как для послевоенной реконструкции страны, так и возрождения региональной торговли. В настоящее время ВКС России и ВВС САР продолжают наносить авиаудары по районам городов Найраб, Саракиб и Сармин. Кроме того, этот район находится под плотным артиллерийским огнём сирийской армии.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Почему сложилась такая ситуация, и что делать?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в феврале 2020 года в сирийском Идлибе использовал приём «балансирование на грани». Такой подход означает следующее: одна из сторон — в данном случае это Анкара — подталкивает события к нежелательной для обеих сторон, часто катастрофической, развязке. Расчёт делается на то, что другая сторона — в данной ситуации это Москва — в последний момент в целях самосохранения уступит. И таким образом удастся избежать катастрофы.

Необходимым умением при использовании «балансирования на грани» является способность подойти к самому краю войны, не начиная её. А тот, кто избегает этой грани, боится её — тот проигрывает.

Однако Россию не удалось взять на испуг. Военная, политическая, дипломатическая и информационная поддержка сирийского правительства продолжается.

Получается, что Эрдоган сам себя загнал в угол. Турецкие военные решили не ограничиваться снабжением боевиков оружием, боеприпасами, боевой техникой и информацией, а действовать в боевых порядках джихадистов в ходе наступления на позиции Сирийской арабской армии, что закономерно привело к резкому увеличению потерь в живой силе и технике. Теперь президенту Турции надо как-то симметрично ответить. А этот ответ ожидаемо приведёт к дальнейшему витку эскалации.

Быстро разгромить сирийские войска туркам не удастся даже с учётом их кратного превосходства. Затяжной конфликт вызовет сильное напряжение в турецком обществе и недовольство властями. Кроме того, с точки зрения международного права Турция — это страна-агрессор, страна-оккупант. У Анкары нет никакого права находиться на сирийской земле.

Msb.gov.tr Турецкие военные в районе Расулайн. Сирия

Апеллирование к НАТО не приведёт к военному вмешательству блока на сирийской территории. С точки зрения устава альянса речь не идёт о нападении на территорию Турции, и 5-я статья устава организации здесь неприменима.

Сирийская армия сражается за свою землю и, естественно, имеет в этом плане значительное моральное превосходство. Сирийские военные за время вооружённого конфликта накопили боевой опыт, что нельзя сказать о турецких военных. Россия будет оказывать поддержку официальному Дамаску, параметры которой будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

Москва может охладить агрессивный пыл Анкары и умелой информационной политикой. Вполне уместным было бы официальное обращение Ростуризма к российским туроператорам с предложением потенциально рассмотреть вопрос замены отдыха в Турции на другие направления в связи с развязанной там антироссийской компанией и возможной угрозой жизни и здоровью российских граждан на турецкой территории. Кстати, в 2019 году в Турции отдохнули около 1,5 миллиона россиян.

В том же духе могло бы официально выступить и российское правительство, предложив ритейлерам на всякий случай разработать альтернативные Турции каналы поставки сельскохозяйственной продукции, чтобы в определённой ситуации не возникло дефицита некоторых продуктов.

Это не запреты и не санкции, это просто такой звоночек турецкому военно-политическому руководству, который ударит по рейтингу Эрдогана и его команды. С учётом огромного внимания к отношениям между Анкарой и Москвой в связи с обострением в Сирии российские предупреждения мгновенно станут известны всем турецким гражданам.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российские туристы на пляже в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган уже получил сигнал от Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом 5 марта в Стамбуле не планируется. «5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — добавил Песков.

Ранее турецкий президент дважды говорил, что встретится с Владимиром Путиным 5 марта в Стамбуле. Действительно, на фоне работы турецкой артиллерии в интересах боевиков и применения турецкими военными ПЗРК по российской авиации данная встреча для России потеряла всякий смысл. Договориться можно только с той стороной, которая способна договариваться и исполнять свои обязательства. В данной ситуации первый шаг должен сделать президент Турции.

А в качестве окончательного вывода уместно процитировать ТГ-канал «Майор и Генерал»: «Да здравствует ракетно-ядерный щит нашей Родины, созданный гением советского человека и являющийся гарантом мира и стабильности на Земле. Переведите это на турецкий».