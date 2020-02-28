



Королевский двор Иордании Патриарх Кирилл на встрече с королем Абдаллой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в собрании предстоятелей и делегаций поместных православных Церквей, которое 26 февраля прошло в Аммане. Оно было созвано по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила III.

Идею созыва собрания иерусалимский патриарх озвучил в ноябре прошлого года в Москве. Выступая на церемонии по случаю присуждения ему премии имени патриарха Алексия II, он заявил: «Пользуясь данной возможностью, объявляем, что мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском королевстве для проведения «братской встречи в любви», дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство православной Церкви и нашу православную веру. Мы окажем гостеприимство освященному собранию в столице Иорданского Хашимитского королевства, хорошо зная, какую роль играет Его Величество король Абдалла II как хранитель христианских и мусульманских святых мест во Святой земле и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем». Инициативу Феофила одобрила Русская православная церковь. Как заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, «мы очень положительно оцениваем эту инициативу».

Kremlin.ru Король Иордании Абдалла II

Но более интригующим стало то, что иерусалимского патриарха фактически поддержал президент России Владимир Путин, который в Кремле принял Феофила вместе с Кириллом. «Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке, — заявил Путин. — Мы отдаем себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе. Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и прежде всего, что касается Ближнего Востока, — с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама… Представляется, что взаимодействие с Израилем тоже имеет серьезное значение. У нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля, с одной стороны, а с другой стороны, с иудеями в Российской Федерации, которые являются в определенном смысле «мостом», в том числе даже в межгосударственных наших отношениях».

Так была обозначена глобальная стратегия: создание треугольника Россия — Иордания — Израиль как хранителей трех авраамических религий, христианства, ислама и иудаизма, на Ближнем Востоке. Что касается Аммана, то свою приверженность ей сегодня еще раз подтвердил король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, который вместе с наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой принял участников собрания предстоятелей и делегаций поместных православных Церквей. Король заявил, что христиане являются неотъемлемой частью региона и играют ключевую роль в его настоящем и будущем. Он подтвердил, что Иордания будет и впредь выполнять свою историческую обязанность по охране исламских и христианских святынь в Иерусалиме и гарантировать исторический и правовой статус-кво города. Со своей стороны православные владыки говорили о важности попечительства Иордании в этих вопросах. Отдельная встреча с королем состоялась и у патриарха Кирилла. Абдалла отметил «тесные связи Иордании с Россией под руководством президента Владимира Путина, высоко оценив увеличение числа христианских паломников из России к святым местам и месту крещения Иисуса Христа».

Kremlin.ru Владимир Путин с Королём Иордании Абдаллой II

Кроме того, в беседе с предстоятелем Русской церкви «Его Величество подчеркнул важность защиты христианского присутствия в регионе, подчеркнув, что христиане являются неотъемлемой частью социальной структуры и будущего Ближнего Востока». Таким образом, можно сказать, что Иордания не просто принимает концепцию российского присутствия в регионе для защиты христиан, но и разделяет ее и готова содействовать. А что Израиль? По итогам собрания предстоятелей и делегаций поместных православных Церквей патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы «нынешнее собрание стало первым в череде таких собраний», и обратился к патриарху Иерусалимскому «с просьбой инициировать следующую братскую встречу на Святой земле». Это предложение напрямую затрагивает Израиль. Ведь логично, чтобы второй саммит глав православных Церквей принял как минимум Иерусалим. При этом Израиль может пойти дальше и протянуть руку Палестине, согласившись сделать местами встреч православных владык не только Иерусалим, но и Вифлеем, что можно будет также рассматривать как шаг навстречу израильско-палестинскому урегулированию.

Работа предстоит большая. Много надо сделать и сами Церквам. На этом намекал во время общения с журналистами в Аммане митрополит Иларион. Он отмечал, что «состоялась очень серьезная беседа, братское общение. Каждый из предстоятелей или представителей поместных православных Церквей сумел выразить свою точку зрения на существующие проблемы». Среди таких проблем — сложные отношения между Антиохийским патриархатом и Иерусалимским, «многолетний конфликт», по словам главы ОВЦС, две Церкви «пытались в последние недели, даже в последние дни о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось». Однако, как заметил митрополит Иларион, есть «общее ощущение того, что Церкви хотят иметь некую платформу для обсуждения накопившихся вопросов». Готовность предоставить место под такую платформу православным уже продемонстрировала мусульманская Иордания. Посмотрим, как отреагирует иудейский Израиль.