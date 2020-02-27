Правонационалистическая русофобская газета Японии «Санкэй симбун» день за днем одну за другой публикует статьи, в которых требует от японского правительства и лично премьер-министра Синдзо Абэ не допустить включения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий и даже на переговоры по этой теме. При этом предлагается перейти от уговоров к угрозам. Как отмечалось, в редакционной статье газета требовала от правительства Японии «уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к предостережениям (по поводу указанной поправки в Конституцию — А.К.), то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия». А в новой статье теперь уже редактора «Санкэй симбун» Цутому Сайто японские правые националисты прямо заявляют, что «настало время использовать тактику и стратегию кнута и пряника». Ну, с «пряником» в виде до сих пор не осуществившихся посулов экономических и финансовых благ мы знакомы. А вот, что, интересно, готовят российским лидерам и всей нашей стране в качестве «кнута»?

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

Видимо, что-то серьезное и опасное, ибо «Санкэй симбун» переходит на военную терминологию при описании японо-российских противоречий, заявляя, что «территориальная проблема — это жестокая историческая и информационная война, в ходе которой на кон поставлены суверенитет государства и достоинство нации. Также (две страны) борются за привлечение на свою сторону мнения международного сообщества». Другими словами, нашему народу-победителю в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах наследники японских милитаристов и фашистов открыто объявляют войну, пока, правда, информационную. При этом нагло обвиняя в ее развязывании Россию и лично президента РФ Владимира Путина, который якобы мстительно наносит удары по Японии.

Тем самым от японцев скрывается общеизвестный факт о том, что именно Япония при поддержке своего сюзерена и военного союзника США вот уже свыше полувека ведет оголтелую информационную войну с реваншистской целью «вернуть» в состав своей страны законно принадлежащие на основе международных соглашений России Курильские острова. Всячески затушевывая обязательные для Японии документы военного и послевоенного периодов о принадлежности Курильских островов СССР, а затем России, авторы «Санкэй симбун» представляют предложение закрепить в Конституции РФ запрет на отторжение российских земель не как проявление воли практически всего нашего народа, а как «личную месть Путина».

Читаем: «…Президент России Владимир Путин в связи с проблемой северных территорий нанес новый удар по Японии, которая оказалась близка к поражению. 13 февраля известный актер Владимир Машков, входящий в рабочую группу по поправкам в российскую Конституцию, предложил закрепить запрет на отчуждение территорий и даже на переговоры по этой теме. Путину понравилось предложение актера, и он распорядился обсудить и такой пункт».

Kremlin.ru Владимир Путин

За что же российский президент так разобиделся на японцев и своего «друга Синдзо»? По версии японской газеты, Путин мстит нашим дальневосточным соседям за «старшего товарища» из Службы внешней разведки России. Цитируем «Санкэй симбун»: «Администрация Путина представляет державу, ведущую информационную войну и основу которой составляют выходцы из разведки и армии. Сам президент Путин в советское время вел разведывательную деятельность в Восточной Германии. Его старший товарищ, шпион из СВР, работавший в Российском торговом представительстве в Японии, отказался явиться в полицию и покинул страну. Его подозревают в вербовке арестованного сотрудника компании SoftBank и незаконном получении секретной информации о коммуникациях».

Смысл этой «тирады», надо понимать, в том, что, дескать, бывший сотрудник спецорганов Путин собрал «выходцев из разведки и армии», кстати, заметим, не худших специалистов, в том числе по Японии, и руководит ими в «жестокой» информационной войне против миролюбивой Страны восходящего солнца. При этом как бы выводится за скобки тот факт, что Путин в действительности искренне стремится наладить отношения с Японией, к которой относиться, по его словам, с большой симпатией. И до последнего времени всерьез рассматривал вопрос о «реанимации» хрущевского компромисса о возможности передачи Японии после заключения мирного договора Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной группы Плоские, по-японски — Хабомаи. Это могут подтвердить бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори и действующий — Абэ.

Что же так переполошило японских правых националистов? Газета отвечает на этот вопрос: «Если поправки в Конституцию будут приняты, администрация Путина закрепит в главном документе страны твердую позицию: «Заключить мирный договор без территорий и предварительных условий».

Полагаю, хозяев и редакторов «Санкэй симбун» возбудила не только поддержка Путиным указанной выше поправки, но и сдержанная позиция японского правительства, которое ограничилось заявлением о том, что рассматривает поправки в Конституцию РФ «внутренним делом России». И это именно так, ибо речь идет о сугубо суверенном внутреннем вопросе нашего народа, который сам решает, по какой конституции жить. А вот недопустимое вмешательство в суверенные волю нашего народа и решения российского правительства со стороны недружественных сил другого государства, да еще призывы «противодействовать», на наш взгляд, требуют серьезного дипломатического демарша в отношении зарвавшихся реваншистов. Тем более, как уже отмечалось, бравирующая своим русофобством «Санкэй симбун» как ни в чем не бывало занимается антироссийской пропагандой, имея в Москве официально аккредитованное представительство своего издания.