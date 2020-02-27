После встречи тет-а-тет в Мюхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, последовавшей затем беспрецедентной публичной дискуссии между ними по проблемам урегулирования нагорнокарабахского конфликта наступил момент ожиданий и анализа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ожидания связаны с обозначившейся новой логикой переговорного процесса, которая ведет к еще одной встрече лидеров двух стран. Когда такое состоится неизвестно, но если пауза будет затягиваться, то можно предполагать, что конфликтующие озабочены проблемой перезагрузки переговорного процесса. Алиев и Пашинян осознают, что прежние форматы переговоров при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ в плане выработки повестки дня не приводят к результатам, тогда как необходимо посмотреть на ситуацию как бы сверху. Нужно искать ответы на такие вопросы: какие есть возможности для продолжения диалога между лидерами двух государств, какая стратегия и стиль поведения могут способствовать достижению соглашения. Но это невидимая часть экспертной и аналитической работы, которая ведется сейчас в Баку и Ереване.

Если говорить о видимой части процесса, то анализировать можно только некоторые публичные высказывания политиков и публикации в местных СМИ. Они могут улавливать определенные импульсы, идущие из так называемых «осведомленных источников», возможно, просто в силу присутствия. С этой точки зрения Пашинян предпринимает попытку насыщения информационного поля искусственно сконструированным «шумом», вынуждая другую сторону обороняться и не опасаясь нарваться на внутреннюю жесткую критику. И в первом, и во втором случае он посылает армянскому обществу и миру сигналы, напоминающие больше приемы психотерапии с выходом на определенный тип дискурса. Смысл этого дискурса связывается с апелляцией к «принципам демократии», которые противопоставляются «авторитетному Азербайджану», что позволяет вести диалог по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в принципиально ином контексте, используя механизмы политической дифференциации.

President.az Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене

Как это делается, Пашинян продемонстрировал на совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха (Республика Арцах) в Степанакерте, заявляя, что «Карабах и Азербайджан по уровню демократии живут в разных реальностях». Поэтому, по словам премьера, «Арцах и Азербайджан никогда и ни при каких условиях не могут находиться в общем политическом пространстве». Причем делается это на фоне, когда, как пишет известный азербайджанский политолог и публицист Эйнулла Фатуллаев, «Запад целенаправленно формирует «феодальный образ автократического Азербайджана» и «умиляется революционно-либеральным образом Пашиняна». Но, как бы то ни было, на этом направлении Алиеву приходится держать удары армянского премьера.

Бакинские СМИ переполнены рассуждениями, как «Алиев переиграл в Женеве Пашиняна» в ходе публичной дискуссии. Однако они обращаются больше к эмоциям, а не рассудку. В это время Пашинян озвучивает свои «мюнхенские тезисы», которые называет «новым содержанием карабахского вопроса». Они выстроены следующим образом (мы приводим наш комментарий к ним в скобках). Первое: Нагорный Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан (исторически это верно). Второе: Нагорный Карабах является стороной конфликта и переговоров, без переговоров с ним невозможно решить конфликт (Степанакерт был участником переговоров, но потом по инициативе армянской стороны лишился этого статуса, хотя по всем законам конфликтологии это усложнило урегулирование конфликта). Третье: нет территорий, есть безопасность — Нагорный Карабах не может уступить свою безопасность (новый ход Еревана, предполагающий огромный разброс вариантов решений). Четвертое: невозможно решить конфликт одним или двумя действиями — в переговорном процессе нужны «микрореволюции», затем «миниреволюции», затем прорывы (частично уже действует). Пятое: решение должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана — и Армения с Карабахом готовы приложить серьезные усилия для поиска такого решения, но и Азербайджан также должен продемонстрировать такую готовность (новый вариант, предполагающий компромиссный подход). Шестое: нагорно-карабахский вопрос не имеет военного решения (это мнение разделяется мировым сообществом).

MSC. Mirgeler Никол Пашинян и Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности 2020

Как видим, тезисы, касающиеся обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и приемлемости «решения проблемы для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана», предполагают выход на конкретную дискуссию. Что-то нам подсказывает, что Пашинян таким образом приоткрывает завесу секретности, которой сейчас окутаны переговоры по урегулированию конфликта. В ответ Баку выставляет свою прежнюю позицию, хотя за кулисами ведет дискуссию, иначе непонятно, о чем ведут многочасовые переговоры главы МИД Азербайджана и Армении.

И еще. Пашинян со своими «тезисами» подставил себя под критику оппонентов, которые вместе с бакинскими политологам его атакуют. Так он получает по сравнении с Алиевым еще одно преимущество, разыгрывая карту «демократии и свободы слова». Конечно, это не инновационный ход. Но попытка, которая меняет ситуацию, выстраивает некую параллель с моделями урегулирования приднестровского конфликта, где работает формат «5+2» с участием Тирасполя. Пашиняновская «микрореволюция», тактика малых шагов — из этого же разряда. Другое дело, приведут ли его ходы к корректировке действий Алиева или все это запомнится как очередной раунд дипломатической игры? В любом случае информационно-политическая инициатива пока на стороне Еревана.