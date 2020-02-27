«Тысячи больных выйдут на улицы с агрессией и инфекцией», — утверждает отделение Народного руха Украины в Черниговской области. Его заявление публикует «Сіверщина» (Чернигов): «С 1 апреля из-за нехватки финансирования на улицы выйдут тысячи больных туберкулезных и кожно-венерологических диспансеров и психбольниц. Потому что эта власть не закладывает надлежащих средств на их функционирование… Как правильно подметил руководитель черниговского противотуберкулезного диспансера (официально он называется иначе, но мы оставляем это название для понимания ситуации) Николай Дейкун, медицина стала бизнесом. А для бизнеса невыгодно содержать больных, с которых нечего содрать. Однако если уже сегодня Всемирная организация здравоохранения признаёт на Украине эпидемию туберкулеза, что будет завтра, когда на улицу и в общественный транспорт выйдут носители активных форм туберкулеза?.. Съезд психиатров констатировал: «Тысячи больных психическими расстройствами будут бродить по Украине и просить есть. Кто как сможет. Из них почти две тысячи по решению судов должны быть на принудительном лечении. С 1 апреля даже для них не предусмотрено ни лекарств, ни питания».

Иван Шилов ИА REGNUM

Недавно в одном из киевских театров актер после спектакля, в котором играл роль российского военного, получил удар в лицо, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Режиссер Виталий Малахов поставил пьесу по мотивам романа Андрея Куркова «Серые пчелы». В центре сюжета — Сергеевич (Богдан Бенюк) и Пашка (Владимир Бойко). Они остались одни на всё село, находящееся в «серой зоне», а потому в гости могут заглянуть как украинские бойцы, так и «вежливые люди». Роль российского военного Владлена, заглянувшего на огонек к Пашке, сыграл Артем Мяус. Образ его персонажа — максимально отталкивающий и вызывающий самые неприятные эмоции. Всё по законам жанра, как говорится. Градус негативных эмоций возрастает, когда Владлен напевает песню про «вежливых людей». И недавно актеру пришлось поплатиться за своего персонажа, в прямом смысле, здоровьем. Как рассказал Мяус, после спектакля он шел домой. Уже практически возле станции метро к нему подошла женщина (которая была на спектакле с компанией) и искренне поблагодарила артиста. «Так часто бывает после спектаклей. И вдруг мужчина из их компании подходит ко мне, и с криками «Пропаг.н» бьет меня в лицо. Его сразу же стали унимать, а женщина — извиняться за него», — говорит Артем. Подобная ситуация, мягко говоря, вызывает шок. Если на сцене или на экране мы будем смотреть на однообразных позитивных героев, без отрицательных образов — тогда это уже не драматургия, поскольку нет конфликта. Профессия артиста предполагает исполнение разных ролей: от омерзительных до самых мимишных — это часть их профессионального роста. И, конечно, удар по носу для Мяуса — подтверждение его мастерства на сцене. Хотя сам артист признается, что благодарность принимать куда приятнее.

В Виннице пьяный напал на прихожан синагоги, передает «Реал» (Винница). Вечером 24 февраля в синагогу, расположенную на улице Грушевского, ворвался нетрезвый мужчина, который начал ругаться матом, оскорблять присутствующих, выкрикивать оскорбительные высказывания о «спасении России» (известная грязная поговорка) и душить одного из присутствующих. После огласки в соцсети стало известно, что в полиции открыли уголовное производство по факту хулиганских действий и «этнонетерпимости» дебошира. О ситуации стало известно благодаря сообщению винничанина Игоря Бравермана, которое опубликовал известный фотограф Зорий Файн. Автор отметил, что в помещение ворвался «украинец, родом из Ямпольского района», который на русском языке начал кричать черносотенный призыв об избиении евреев ради спасения России. Винничанин отмечает, что этот гость душил его и заламывал руки в течение 14 минут, а полиция «ехала» 25 минут. После приезда правоохранители отпустили дебошира, а Браверман вынужден был обратиться в больницу. В комментариях к диалогу в сети Игорь Браверман уточняет, что не впервые сталкивается с агрессивными действиями этого нападающего. За полтора года это уже четвертый или пятый случай. По данному факту следственным отделом Винницкого отдела полиции открыто два уголовных производства — по части 1 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Vn.npu.gov.ua Задержанный

В Киеве под офисом президента житель Сумщины поджег себя, предварительно облив себя одеколоном, информирует «Данкор» (Сумы). 26 февраля проходил митинг медиков, рядом появились активисты еще одной акции. Пока неизвестно, кто они и чего требовали, но на плакатах у них было написано «Віддати стадіон громаді!». В какой-то момент из толпы выскочил мужчина, который горел. Предварительно, он поджег себя сам, чтобы привлечь к себе внимание. Окружающим удалось быстро потушить огонь на мужчине. Пострадавшего окружили правоохранители, ему оказывают первую помощь. К счастью, никто вокруг не пострадал. Мужчина, который пытался совершить самосожжение, представился Александром из села Новоивановка Сумской области. Он сказал, что он не нарушал закон и никому своими действиями не угрожал. А просто пытался привлечь к себе внимание и протестует против земельной реформы.

На Житомирщине после представления окончательного плана по созданию объединенных общин растет напряжение среди тех общин, которым отказали в создании объединенных территориальных громад (ОТГ), рассказывает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). В частности, возмущены жители поселка Городок Радомышльского района, ведь они уже не первый год отстаивают право на создание Городецкой ОТГ. Однако Житомирская областная государственная администрация им отказала, не предоставив официального ответа. 20 февраля губернатор Виталий Бунечко собрал на совещание глав районов. Когда ему сообщили, что люди возмущены и собираются приехать к зданию администрации, а также перекрыть трассу, глава области пригрозил им коронавирусом. «Чтобы снять напряг, скажите, что к ним коронавирус принесут», — распорядился Бунечко.

Глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок призвал СМИ и общественность не сеять панику, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Губернатор провел рабочее совещания по вопросам предотвращения занесению и распространению на территории Запорожской области коронавируса. «В сети ходят слухи, что Запорожский аэропорт будет встречать рейсы из Китая. Это неправда. Не надо вестись на панические лозунги. С утра 26 февраля все международные рейсы, прибывающие из-за границы, будут проверять эпидемиологи. Это правда. Таковы требования кабинета министров Украины. Как мы все знаем, коронавирусная инфекция опасна именно долгим инкубационным периодом, поэтому никто не застрахован от заражения. Мы должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации, в том числе если в Запорожской области подтвердят случай инфекции», — отметил Туринок.

China.mfa.gov.ua Эвакуированные из Уханя граждане Украины

Запорожье стало эпицентром экзотической болезни в Украине, утверждает «Новый день» (Запорожье). Лихорадкой Западного Нила в первой половине 20 века люди болели только в Африке. В наше время эта болезнь поразила многих украинцев. На сегодняшний день на Украине — 20 очагов лихорадки Западного Нила. Эту экзотическую болезнь выявили случайно, слишком часто люди стали болеть простудными заболеваниями в разгар лета, когда обычные вирусы не циркулируют. Первого заболевшего лихорадкой Западного Нила выявили в Запорожье в 2006 году. В прошлом году их было уже 26.

Лучанка Ольга Батура, эвакуированная из Китая, находится на Полтавщине под наблюдением медиков. Как сообщила она газете «Волинь» (Луцк), больше всего, что поразило ее по прибытии — это поведение людей, которые пикетировали дорогу в Новых Санжарах. «Вы, вероятно, в новостях видели, что здесь творилось. Забросали нас камнями. Вот такие у нас люди… С нами ехали иностранцы, мне было стыдно перед ними», — поделилась Батура. По ее словам, девушки, которые сидели в автобусе рядом, очень испугались такой агрессии. «В целом, — заверила жительница Луцка, — со всеми всё хорошо, врачи постоянно всех проверяют, кормят вкусно и условия проживания нормальные. Но все ждут, чтобы быстрее это прошло. Хотя, думаю, многим еще долго будут сниться кошмары». Все обитатели санатория на Полтавщине, которые вынуждены там находиться, отмечает лучанка, выступают за одно и то же: «Самое главное, чтобы все были здоровы, потому что меньше всего, что хочет каждый из нас, это кого-то заразить». Что-либо больше Батура отказалась сейчас рассказывать, потому что ее угнетают оскорбительные комментарии в соцсетях. Рекомендацию не контактировать со СМИ получили и остальные прибывшие. Напомним, в поселке городского типа Новые Санжары правоохранители оттеснили протестующих и привезли в местный медицинский центр людей, эвакуированных из китайского города Ухань. В колонне было несколько автобусов с разбитыми окнами.

Pl.npu.gov.ua Автобус с эвакуированными из Уханя гражданами Украины в Новых Санжарах

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге по государственной поддержке предприятий рассказал о всеукраинской информационной кампании, которую будут проводить на предприятиях, в детсадах и школах, чтобы предотвратить распространение коронавируса на Украине, передают «Волинські Новини» (Луцк). Министр на себе показал, как правильно нужно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым мы в дальнейшем будем контактировать. «Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться», — отметил Милованов. Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в помойку и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из помойки ребенок и начнет с ней играть.

Массовая паника украинцев по поводу коронавируса возникла не на пустом месте, ведь все помнят эпидемию свиного гриппа на Украине в 2009—2010 годах, заявляет «Галичина» (Ивано-Франковск). Последствия эпидемии тогда оказались впечатляющими. Всего в стране было зарегистрировано около 5,6 миллиона случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), госпитализированы 345 тысяч больных. От осложнений умерло 1125 человек (эти цифры сопоставимы с теми, что сейчас есть в Китае). И хотя не во всех случаях был подтвержден грипп А (H1N1), всё же страну охватил массовый психоз. Поэтому, вспоминая события десятилетней давности, украинские граждане паникуют и по поводу коронавируса, потому что не верят в готовность государственных и медицинских служб к чрезвычайной ситуации. Особенно угрожающей была ситуация на западе Украины. Общественные настроения здесь достигли панической планки. Возможно, что именно память о тех катастрофические события и вызвала паническую реакцию последних дней в западных областях Украины из-за сообщений о возможной доставке в медучреждения областей украинцев, эвакуированных из Китая.

«Сейчас модно сравнивать события в Новых Санжарах и Винниках с «революцией достоинства», — пишет колумнист Zaxid.net (Львов). — Мол, тогда народ объединился ради светлых идеалов, а сейчас какие-то дикари — ради средневековых предрассудков. Какая деградация общества! Так вот, как участник «революции достоинства» скажу, что объединились очень разные люди вокруг очень разных представлений о том, вокруг чего они объединяются. Одна активисточка писала мне слезные просьбы выходить на майдан, потому что «Янукович не хочет, чтобы Украина вступила в Европейский союз». Я спросил, нас уже принимают в ЕС? «Да, только Янукович передумал», — уверенно ответила она… Так что когда жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая — они тоже не против Украины боролись. Наоборот, пытались защитить Украину от смертельной заразы. Можно объявить их действия освободительным восстанием и установить на месте восстания монумент».

Pl.npu.gov.ua Украинцы встречают баррикадами своих сограждан эвакуированных из Уханя

В истории с возвращением украинских граждан из Уханя самое простое, что можно сделать, возмущаться реакцией жителей Новых Санжар, Винников, Микулинцев или других городов, где местное население устроило акции протеста против размещения эвакуированных, размышляет «Збруч» (Галичина). Можно смеяться над человеческой «темнотой», необразованностью или даже очевидной примитивностью суждений. Но это не предлагает объяснения причин случившегося. Недоверие украинцев к государству и в целом нехватка доверия внутри украинского общества — факт общеизвестный. И возвращение украинцев из эпицентра распространения коронавируса показало, что иногда оно является обоснованным. Уверены, что и у сторонников, и у противников протестов уровень доверия к государству за последние дни явно не повысился. Отвратительными, а одновременно символическими, стали упоминания недовольными и в Новых Санжарах, и в Винниках о Чернобыле. Предложение разместить здоровых сограждан в зоне отчуждения свидетельствует прежде всего о моральных качествах его автора. Но символичность здесь в том, что и поведение власти различных уровней чем-то напоминает «лучшие» советские образцы, в частности 1986 года — минимум информации, таинственность, растерянность. Поэтому стоит ли удивляться, что многие люди охотно верили даже самым невероятным слухам и теряли способность к простейшему анализу и проверке услышанного.

«Я б дорого отдал, чтобы 20 февраля 2020 года удалось вычеркнуть из истории нашей страны как черную дату, которой суждено стать в веках Днем национального позора Украины, — констатирует колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). — Между тем Богом проклятый день начинался приподнято: в Киеве почтили мучеников Небесной сотни и зажгли лучи достоинства. Слава героям! Но над страной уже парил самолет с украинцами, эвакуированными из пораженного коронавирусом Китая, и тысячи наземных совков гадали: куда их везут, не поставят ли под угрозу наше сытое холопство?.. Эвакуированных из Уханя встречали криками: «Ганьба!», горящими шинами и лавиной булыжников. На дорогах нескольких областей, как по мановению волшебной палочки, были воздвигнуты блокпосты, Несчастные закрывали собой детей от летящих в них камней — ау, Средневековье! Вы верите, что такое может происходить в наше время в центре Европы? Стыдно представить, как переглядывались меж собой английские, израильские, китайские, французские, белорусские, российские врачи, узнав, что их львовские коллеги наотрез отказались принимать нежданных гостей, а услышав, что горькая чаша сия их минула — не отказали себе в радостях хорового гимнопения… Впрочем, не всё так плохо. Радует религиозность наших медиков. Ряд лечебных заведений Западной Украины поспешил вызвать попов для проведения жизненно необходимых в такой ситуации молебнов, чтоб к ним не попали потенциально зараженные. Двадцатый век (так в оригинале — прим. ИА REGNUM) — ты сошел с ума, или это только мою страну обуяло массовое безумие… В общем, 20 февраля во всей своей беспощадной наготе показало, что на Украине выявлен вирус скотства, который опаснее любого китайского коронавируса. Потому что бездумие, жестокость и бесчеловечность убивают похлеще любой болезни».

Накануне официального визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто на сайте РИА Новости появилось интервью посла России в Венгрии Владимира Сергеева, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В нём глава российской дипмиссии акцентирует важность взаимоотношений с Венгрией, в частности в экономической и гуманитарной сферах. Не обошли вниманием в разговоре с послом и вопрос «притеснений» венгерского нацменьшинства посредством проведения образовательной реформы на Украине, в частности принятием закона «Об образовании» в 2017 году и закона «О среднем образовании» от января 2020-го, где урегулирован вопрос преподавания в школах государственным языком и языками национальных меньшинств. На вопрос журналистов о возможных совместных планах Москвы и Будапешта по защите прав нацменьшинств на Украине, Сергеев ответил, что они готовы к такому сотрудничеству и призывают Венгрию действовать: «Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям». Возможно, между Венгрией и Россией существуют непубличные договоренности о сотрудничестве в данном вопросе. Но правительство Виктора Орбана, имея прекрасные отношения лично с президентом России Владимиром Путиным, планирует также наладить взаимодействие с офисом президента Украины.

Kremlin.ru Владимир Сергеев (2-й справа) с gрезидентом России Владимиром Путиным и vинистром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

О невозможности возобновления подачи воды в «оккупированный» Крым заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко, которого цитирует «Новий день» (Херсон). По его словам, связано это с тем, что до сих пор не сдана в эксплуатацию дамба на канале недалеко от административной границы Крыма с Херсонской областью. Строить ее начали еще 2016 году. «Эта дамба законсервирована, до сих пор не достроена. Данный объект не имеет к нам отношения, поскольку заказчиком его строительства выступало государственное предприятие «Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов». На наш баланс дамба не передавалась и в эксплуатацию не вводилась. Поэтому технически подавать воду в Крым пока невозможно», — прокомментировал Шевченко. Сейчас Северо-Крымский канал готовится к подаче воды на территории Херсонщины. Из-за чрезвычайно теплой зимы и малого количества осадков нынешний пуск воды может произойти раньше, чем это происходило обычно.

Депутаты Харьковского горсовета на очередной сессии, несмотря на давление радикалов, опять приняли решение о присвоении проспекту в Харькове имени Маршала Жукова, информирует «Редпост» (Харьков). За соответствующее решение проголосовали 52 депутата, против — 8. Как заявил в ходе обсуждения ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, в городе прошли общественные слушания по данному вопросу, 11 193 человека или 86% проголосовавших поддержали идею переименования. Депутат Иван Ракич в свою очередь заявил, что переименование противоречит закону о декоммунизации, назвал Жукова мясником и призвал называть улицы в Харькове именами харьковчан, которые освобождали город от нацистов. Депутат Игорь Черняк заявил о ряде процедурных нарушений при подготовке этого проекта решения и о готовности оспорить решение о переименовании в суде. Лидер харьковского отделения Нацкорпуса Константин Немичев, выйдя к трибуне, сначала вступил в перепалку с вице-мэром Андреем Руденко по поводу горячей воды на Алексеевке, перейдя с ним на ты. Городской голова Геннадий Кернес отключил Немичеву микрофон. Вернувшись к теме переименования проспекта, Немичев призвал не голосовать за это решение. По словам Кернеса, закон позволяет дать проспекту имя Жукова. По его словам, согласно военным экспертизам, Маршал Жуков принимал участие в изгнании оккупантов с территории Украины в ходе Второй мировой войны.