Как менялась Москва в последние годы?

Владимир Югасов ИА REGNUM Панорама Москвы

Город вырос. Как в границах, так и по населению. Территориально Москва увеличилась в 2,5 раза, и хотя новая земля в основном пока не освоена и не имеет столичный вид, она участвует в городской жизни. Население Московской агломерации мэр Сергей Собянин оценивал в 25 млн человек, что примерно 1/6 часть всей страны. Но если рассматривать только экономически активных жителей, процент выше.

Старые крупные производства, ещё недавно являвшиеся экономической основой Москвы, исчезли почти полностью. Крупные промышленные площадки застраиваются. На месте автогиганта «ЗИЛ» — жилые кварталы. Такая же судьба у площадок поменьше, сейчас или в ближайшие годы. Заселять собираются даже промзону у станции аэрации в Печатниках. Вместо старых заводов в столице пытаются создать современную промышленность, для этого развернули сеть технопарков. Однако говорить всерьёз о влиянии на экономику города не стоит из-за масштабов — доля мала, а число занятых в ней людей и вовсе ничтожно.

Владимир Югасов ИА REGNUM ЗИЛ. Москва. 2017

Реальным драйвером развития является строительная сфера. Эксклюзивное положение Москвы, как островка благополучия, неустроенность регионов, а также инерция лимитных ограничений времён СССР по-прежнему направляют в столицу потоки провинциалов, разменивающих свои дома на столичные по невыгодному курсу. Строительная сфера процветает, занимая под свои проекты всё новые клочки земли в черте города. Местами недовольные жители организуют сопротивление натиску, но они могут похвастаться лишь локальными победами. Совладать со стихией рынка невозможно, поэтому бизнес и играющие на его стороне власти ведут отчаянную борьбу со старыми правилами и нормами, уплотняя жизнь в городе.

Когда же поток иссякнет? Исходя из демографической ситуации, можно ожидать его снижения уже в ближайшее десятилетие. Другим ударом по городу станет ситуация на рынке труда. Из-за большого числа людей, растущей конкуренции произойдёт снижение стоимости массовых услуг, следовательно, и доходов тех, кто их оказывает. Такое уже сейчас происходит, к примеру, с таксистами. Исследование рынка, проведённое Высшей школой экономики, показало, что средний доход московского водителя такси с 2012 года упал втрое — с 4000 рублей чистого дохода до 1382 рублей.

Часть профессий вытеснят технологии и искусственный интеллект. Например, вендинг и онлайн-торговля уничтожают магазины, а посетить некоторые кинотеатры уже сейчас можно без контакта с человеком — не требуются ни покупка билета в кассе, ни контролёр у входа в зал. Другие сферы будут обесценены, поскольку ответственность за принятие решений частично перейдёт на электронику и систему организации труда. Так, эксперты предрекают снижение роли школьного учителя, поскольку часть образовательной программы перейдёт в цифровую форму, что уже происходит, к примеру, через проект Московской электронной школы. Места педагогов в классах начнут занимать наставники, чья функция является в первую очередь контрольной. Эти изменения уже анонсированы, осталось только внедрить.

Для людей останется малоквалифицированная занятость, например, курьерами или доставщиками. Электроника заменит среднюю часть профессиональных обязанностей, общество станет полярным, разделится на тех, кто создаёт алгоритмы, созидает и управляет, и основную массу — кто исполняет команды наподобие биомашин. Разумеется, не всем представителям нового большинства роль придётся по вкусу.

Ну и третьим ударом по Москве станет фриланс. Уже сейчас серьёзная доля профессий перешла в Сеть, сделав ненужным физическое присутствие где-либо. В основном «удалёнка» касается творческих специальностей, но такие же возможности появляются и в торговле, финансовых, юридических, консультационных услугах, образовании и прочих областях. И, разумеется, людям, занимающим руководящие позиции, нет необходимости постоянных личных визитов в офис или в цех — всё больше рычагов управления доступны на расстоянии. Уже через пять-десять лет у значительной части занятых не будет твёрдых временных и географических рамок рабочего дня, фриланс станет всепроникающим.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Бывшая промзона. Москва

Будущее Москвы в 2030 году зависит от ответа на вопрос — появится ли в России место, где жить проще, удобнее и приятнее, чем в столице? Именно качество жизни в самом широком значении будет играть определяющую роль. Неважно, кто выиграет конкуренцию — новый мегаполис в Сибири, дешёвая жизнь глухой провинции, курорты Крыма и Краснодарского края, небольшой город в европейском стиле, где урбанисты и дизайнеры воплотят мечты, или сельская община, обеспеченная быстрым интернетом. Итог один — историческая роль Москвы близка к закату.

Возможно, город не опустеет и придумает, как приспособиться или хотя бы замедлить объективные процессы — отток населения и трудности в экономике. Но это будет уже совсем другая Москва.