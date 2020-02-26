Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ поддержала идею о расширении функций Центробанка — умопомрачительная новость, в которую поверить сложно. Сложно понять произошедшее — либо на рабочей группе сказалась высокая нагрузка и она не совсем смогла оценить последствия принятия своих решений, либо группа целенаправленно задумала превратить Россию в западную колонию. Другого варианта объяснения причин, побудивших рабочую группу поддержать идею расширения функций ЦБ, просто нет и быть не может.

NVO Здание Центрального банка России

Судите сами: именно Центробанк последние годы тормозил развитие экономики. На это указывали видные экономисты, об этом говорил бизнес. Всё, чему способствовал последние годы Банк России, — так это развитию финансового сектора, но и там образовались прорехи, причем у самого Банка. Диву даешься: как регулятор умудрился так урегулировать банковский сектор, что не только лишил рынок конкуренции, тем самым приведя к ограничению кредитных предложений для бизнеса, снизил своей денежной политикой спрос со стороны населения, необходимый для развития промышленности, но и сам погряз в убытках! И всё это на фоне подчинения своим функциям практически большинства отраслей экономики.

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И вот теперь, когда ЦБ и так вторгся почти во все сферы экономики России, рабочая группа по поправкам в Конституцию решила и вовсе расширить полномочия Банка через Конституцию.

Как пишут «Известия», расширить функции ЦБ предложила «Справедливая Россия», а рабочая группа по изменению Основного закона страны это частично поддержала. Член партии, участник рабочей группы и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заявил:

Валерий Гартунг «Наша поправка заключалась в следующем: Центробанк должен обеспечивать условия для экономического роста и занятости населения. На рабочей группе первая часть была одобрена, а вот вторую не поддержали. Но я с таким решением не согласен».

Отметим, что лучше бы член партии был не согласен с первой поправкой, чем со второй. Вторая касается предложения закрепить за ЦБ обязанность по обеспечению стабильности цен и умеренных долгосрочных процентных ставок для развития экономики и создания рабочих мест, что как раз таки выглядит более логичным и напрямую касается функций ЦБ.

Так вот, закрепить конституционно за ЦБ обязанность по обеспечению условий экономического роста, это значит наделить ЦБ практически неограниченной властью. Подчеркну и напомню, что ЦБ обладает нормотворческими полномочиями, которые предполагают его исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. Банк России в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, обеспечивается также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться на заключение в Банк России.

Вот именно отсюда после принятия поправки и появится коллизия, способная посеять в России хаос: конституционно независимый Центробанк, в соответствии с новыми поправками, наделенный правом и обязанностью регулирования экономического развития, и правительство РФ будут иметь свой взгляд на развитие экономики страны. Взгляды эти могут не совпасть! Два ведомства будут находиться в конфронтации и спорить, кто прав, кто виноват. Каждое из ведомств будет по-своему трактовать и нормы Конституции. А экономика и нацпроекты, вероятно, будут стоять в сторонке и ждать, когда ведомства договорятся. А договорятся ли? Нужны ли будут эти договоренности независимому ЦБ, у которого есть свой совет директоров, состоящий из неких людей, которым сама Конституция России с помощью новых поправок даст в руки возможность, делать с Россией что хочешь, ведь экономика — это основа страны!

Представьте себе, некие эксперты или, так сказать, топ-менеджеры, входящие в совет директоров ЦБ, имеют свой личный взгляд на развитие России — и Конституция, сохраняя за ним статус независимости, позволяет этим самым людям с помощью новых поправок, по сути, делать всё, что они пожелают. И правительство в принципе ничего с этим поделать не сможет. То есть сама Конституция предоставит это право этим людям! Государство в этом случае останется государством или превратится в западную корпорацию?

Факт предшествующей коллизии — налицо, но почему-то рабочая группа предпочла его не заметить. Хорошо, давайте внесем эту поправку, но тогда необходимо одновременно пересматривать и другие законы, которые наделяют Центробанк статусом независимости. Тогда нужно национализировать ЦБ. Иначе как независимый от государства, от самой России финансовый институт, от которого, в свою очередь, зависит жизнь страны и ее народа, может развивать страну? Какие приоритеты и цели будет преследовать совет директоров ЦБ, от членов которого и сейчас периодически поступают нестандартные идеи?

Duma.gov.ru Валерий Гартунг

Сегодняшний независимый конституционный статус ЦБ и его нормотворческие возможности смогут подчинить себе не только экономику ради, так сказать, ее развития, но и, таким образом, будут влиять на политическую систему, к чему так стремится международное сообщество, действующее в интересах нескольких мощных западных корпораций.

Возникает вопрос: в чьих интересах была представлена расширяющая полномочия ЦБ данная поправка и соответственно поддержана рабочей группой? В интересах международного сообщества, желающего получить власть над Россией и колонизировать её?

«Известия» напомнили, что президент РФ Владимир Путин уже несколько раз критиковал правительство за низкую динамику роста экономики РФ и называл слишком медленным увеличение реальных доходов населения.

В свою очередь, отмечу. Да, это так, но президент ничего не говорил про расширение полномочий ЦБ, тем более конституционных. Более того, он заявлял о том, что Россия дорожит своим суверенитетом. А данная поправка в Конституцию, касающаяся расширения полномочий ЦБ при сохранении его независимого статуса, может покончить с суверенитетом страны. Члены партии «Справедливая Россия» и рабочая группа желают именно такого исхода жизни России и ее народа???