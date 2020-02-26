Нижегородская область, 17 декабря, 2004, 14:07 — ИА Регнум. Совет по конкурентоспособности Нижегородской области на семинаре 17-19 декабря в городе Кстово рассмотрит вопросы, связанные с разработкой единой стратегии развития региона до 2015 года. Об этом сообщает управление общественных связей Законодательного Собрания Нижегородской области.

По данным управления, заседание пройдет под лозунгом: "Гражданская ассамблея "Нижегородская область: Стратегическая сборка - 2015".

Участниками семинара станут представители федеральной и региональной власти, крупнейшие бизнесмены и руководители промышленных предприятий области, представители политических партий, общественных объединений и религиозных конфессий. Участники обсудят экономическую и стратегическую ситуацию в регионе, выделят основные направления деятельности по достижению намеченных целей.

При разработке Стратегии участники заседания будут учитывать не только позицию власти относительно экономического будущего области, но и перспективные планы собственников и менеджеров ведущих предприятий, опыт предыдущих и ныне действующих экономических программ, в том числе и программу, разработанную Волго-Вятской академией государственной службы для правительства области.

Также на заседании будут обсуждаться вопросы сохранения исторических, духовных и культурных ценностей, развития науки и инновационной деятельности в Нижегородской области.

Планируется, что подобные программы экономического развития будут разработаны и приняты во всех регионах Приволжского федерального округа.