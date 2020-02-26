Те, кто бывал в Германии, знают, что стать таксистом в этой стране очень непросто, так же как «поймать» такси на улице. Нужно искать специальные стоянки или вызывать такси через диспетчерскую. Профессию таксиста в Германии нужно в прямом смысле слова заслужить. И всё это ради безопасности пассажиров. Для выдачи лицензии таксиста не только проверяют на устойчивость психики и наличие погрешностей — существование в прошлом аварий и штрафов, но и на идеальное знание города и коротких маршрутов. Знать город немецкий таксист должен наизусть. Для этого проводятся специальные курсы и принимаются экзамены, причем без послаблений. Автомобили проходят обязательный технический осмотр. Местные полицейские строго контролируют работу таксистов, периодически проверяя их через подставных клиентов. Таксисты не имеют права устанавливать свою стоимость поездки, она формируется с помощью таксометров. Курить водителям такси в машине запрещено, даже в отсутствие пассажиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси в Москве

И вот что интересно, известное американское приложение по вызову такси Uber столкнулось в Германии, которая, к слову, стала одной из первых стран для развертывания работы сервиса, с проблемой. В этой стране не позволили изменить привычный и устоявшийся в рамках местного закона режим работы такси. Противостояние американской платформы с местными устоями длилось несколько лет. Ну нельзя в Германии фирмам-перевозчикам работать без страховки и лицензии на пассажирские перевозки, а самим таксистам — без права транспортировки пассажиров.

Как сообщалось в открытых информационных источниках, еще в 2015 году в Германии суд вынес решение, что сервис может работать только с водителями, у которых есть специальные лицензии. Сервис пытался найти выходы из ситуации. Между тем берлинцы практически не пользовались данным сервисом. Основными клиентами приложения становились туристы, знакомые с его работой в каких-то других странах и по незнанию местных законов и собственной привычке могли вызывать такси через приложение. И вот в конце прошлого года было вынесено еще одно судебное решение. На этот раз окружной суд Франкфурта и вовсе запретил деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber в Германии. Как отмечается, сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей. Uber собирается оспорить это решение в суде более высокой инстанции.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Uber

Кстати, с противостоянием Uber столкнулся еще пять лет назад не только в Германии, но и в Китае, Бразилии, Канаде, Индии, Франции, Японии, Корее, Испании. А в конце ноября прошлого года власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber. Компания также подала апелляцию на это решение.

Со своим уставом компания лезет в чужие страны под предлогом разрушения монополии их таксопарков. Однако возникающие конфликтные и порой драматические ситуации из-за беспорядочного предоставления услуг по сути никому неизвестными перевозчиками заставляют государства принимать решительные меры.

Когда подобного рода сервисы декларируют, что их присутствие позволяет ликвидировать монополии, не более ли глобальную монопольную цель они преследуют? Только представьте себе, если сегодня позволить таким вот сервисам продолжить их бесцеремонное вторжение в страны под якобы благим предлогом ликвидации монополий и устроительству жизни по их корпоративным правилам, то завтра уже ваш «умный чайник» может заявить, что вы в своем собственном доме являетесь монополистом и не пора ли к вам подселить парочку других жильцов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

Стать таксистом в Лондоне тоже непросто, как и в Германии. Нужно сдать экзамен не только по вождению, но и знать маршруты вместе с особенностями всех улиц Лондона. Чтобы выучить маршруты, требуется несколько лет. Более того, таксисты должны быть опрятными, без неординарных особенностей во внешности. Их так же, как в Германии, тестируют на раздражительность.

А что в России, тем более в одной из мировых столиц — Москве? Судя по росту числа автомобилей, снующих то тут то там, занимающих жилые кварталы на постой или в ожидании вызова клиента, управляют которыми то ли легальные, то ли нелегальные мигранты, обладающие водительскими правами своих стран и не факт, что полученными заслуженно, а не доставшимися «по блату», — Россия самая демократичная из всех стран мира. Кто-нибудь знает, что за плечами таких вот водителей? А в каком техническом состоянии находится автомобиль? Кто допускает к перевозке пассажиров этих водителей и сами автомобили, в соответствии с какими процедурами?

Такси — это не просто безопасность пассажиров, особенно в век демографического сбоя, но и формирование первого впечатления у туристов о стране. Между тем, в отличие от других стран, которые принято называть и считать демократичными, даже, несмотря на их четкое госрегулирование рынка, в России, помимо такси, появилась еще одна «беда» — каршеринг. Как следует из «Википедии», по состоянию на 2019 год в Москве сосредоточен самый большой автопарк автомобилей каршеринга среди других городов в Европе. Крупнейшим оператором рынка каршеринга в российской столице является «Яндекс. Драйв», размер автомобильного парка которого превышает 9000 автомобилей.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Московский каршеринг «Яндекс. Драйв»

Не пора ли государству упорядочить и рынок пассажирских перевозок, и рынок аренды автомобилей? То и дело в виртуальных сетях жители Москвы жалуются на нехватку парковочных мест, которые всё активней занимают такие вот автомобили. Однако, судя по «борьбе» других государств за права их граждан на получение качественных и безопасных услуг, противостоять российской власти частным уже практически монстрам рынка будет непросто. Но и «Москва не сразу строилась», не так ли?