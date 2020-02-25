Почти десять статей уголовного кодекса, включая преднамеренное банкротство, легли в основу приговора, вынесенного в отношении бывшего гендиректора одной из старейших судоверфей России — ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады». Александра Ильичева астраханский суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Помимо этого, он не имеет права три года занимать управленческие должности. Второй фигурант получил три года колонии. Громкий судебный процесс завершился, но приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован. ИА REGNUM проанализировало, что произошло с верфью, отработавшей в сфере судостроения более 130 лет. Пройдя через банкротство и продажу имущества, завод в декабре 2019 года начал работать после почти двухлетнего простоя, а до конца 2020 года на него планируют принять порядка 600 сотрудников.

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Об уголовном деле

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора Александра Ильичева включало не только статью о преднамеренном банкротстве, но и невыплату зарплаты, сокрытие денег, с которых должны были производить взыскание налогов, присвоение вверенного имущества и другие. Вторым фигурантом был знакомый Ильичева — Роман Сапрыкин.

Александр Ильичев

Следователи уточнили, что в 2016—2017 годах директор не выплачивал зарплату свыше 700 работникам, накопив долги на 41 млн рублей. Не был перечислен и налог на доходы физлиц в размере 26 млн рублей. На этом фоне тогда ещё руководитель предприятия заключал финансово невыгодные контракты с подконтрольными организациями, одной из которых и руководил Сапрыкин. По данной схеме, по мнению следствия и суда, было присвоено свыше 159 млн рублей, что привело завод к банкротству. Ещё одним эпизодом стало незаконное получение из федерального бюджета возмещения по НДС на сумму более 18 млн рублей. Для этого в налоговую службу были поданы «заведомо ложные сведения». Третий фигурант дела до суда не дожил, уголовное преследование по нему прекратили.

Отметим, Александр Ильичев ещё в июне 2019 года по иску Сбербанка был признан банкротом как физлицо из-за задолженности по кредитам, оформленным в 2014 году. Общая сумма долга по ним превысила 1,113 млрд рублей. В рамках банкротного дела выяснилось также, что ещё в 2017 году был удовлетворен «гражданский иск заместителя прокурора Астраханской области о взыскании в пользу Российской Федерации в солидарном порядке с Ильичева А.С., Морозова П.Н., Антипова Д.А., Назаровой Н.Н. в возмещение ущерба 65 604 386 рублей». В отношении должника ввели реализацию имущества, которая продолжается и сегодня.

О банкротстве завода

А что же верфь после подобных деяний? Иск о банкротстве был подан в марте 2016 года ООО «ТД «Энергомера-Юг». Количество кредиторов изо дня в день увеличивалось. Обратились в суд и иностранные партнёры, например, Globtradex Limited. В мае 2016 года с первым кредитором заключили мировое соглашение, но наличие других претензий не позволило закрыть банкротное дело.

В апреле 2017 года завод взяли под наблюдение, которое завершилось в декабре 2017 года банкротством и конкурсным производством. Тогда реестр требований включал претензии на сумму 3 313 037 318,08 рубля, а балансовая стоимость имущества на конец 2016 года была 2 573 987 000 рублей.

ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» остановил свою деятельность в марте 2018 года и почти два года был в простое. Среди кредиторов верфи — предприятия из Самарской, Кировской, Волгоградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

atsetsiev Судостроительный завод «Красные Баррикады»

Судьба производства

В мае 2019 года в Ахтубинске президент РФ Владимир Путин, во время визита в Астраханскую область, провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона, на котором уделил внимание и заводу. Он заявил, что предприятие с многолетней историей «находится в непростом положении, прежде всего из‑за отсутствия необходимого количества заказов», что «вызвано в том числе проблемами в речном судоходстве и судостроении».

На том же совещании тогда ещё министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя вопрос по «Красным Баррикадам», отметил, что «это на самом деле уникальный производственный комплекс», а его проблемы связаны с ошибками экс-менеджмента, из-за которых «завод попал в долговую ловушку» и остановился.

На совещании стало известно о том, что спасением завода займётся Объединённая судостроительная корпорация, а подписанный меморандум распространит на предприятие статус особой экономической зоны.

В ходе конкурсного производства для расчётов с многочисленными кредиторами была продана часть имущества ОАО. В частности, в июне 2019 года существенную его часть на сумму почти 1 млрд рублей приобрёл актив Объединённой судостроительной корпорации — АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС).

После сделки была проведена инвентаризация имущества, запущено электричество. Пресс-служба областного правительства ещё летом 2019 года сообщала, что первый заказчик на строительство сухогрузов уже есть. Уточнялось также, что корпорация на базе «Красных Баррикад» и судостроительного завода «Лотос» совместно ещё с одной судоверфью организует судостроительный кластер с единой системой управления.

В конце декабря 2019 года завод после почти двухлетнего простоя снова заработал — на базе приобретённых ЮЦСС мощностей. На верфь приняли 218 сотрудников, а до конца 2020 года штат должен расшириться ещё на 600 человек.

Тем временем банкротство ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады», как юрлица, продолжается. К примеру, в середине января 2020 года в реестр было включено требование ФНС РФ на сумму свыше 132,8 млн рублей. А 31 января 2020 года астраханский арбитраж принял к производству требование конкурсного управляющего завода о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия Александра Ильичева по задолженности, «оставшейся после реализации имущества». Требование начнут рассматривать 13 марта 2020 года, тогда же станет известна и сумма претензий.

Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего завода «Красные Баррикады» назначено на 4 июня 2020 года. В этот день решат, продлевать ли этап или завершить процедуру.