В Сочи завершился XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Его спектакли и концерты посетили более 15 тысяч зрителей. С каждым годом программа фестиваля становится все более насыщенной и все более экспериментальной, но при этом художественному руководителю и его команде удается совершить практически чудо — сохранить баланс между классикой и порой шокирующими новшествами, культурными традициями — и их современным переосмыслением, совмещением разных жанров — и целостностью. В наше время, когда эксперимент ради эксперимента все чаще заслоняет собой и смысл, и уместность, и уважение к творчеству предшественников, и культурным кодам народа, нельзя не порадоваться тому, что на сочинском (а теперь еще и московском) зимнем фестивале из года в год такая линия остается неизменной.

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

Официальный сайт фестиваля Гала-концерт закрытия XIII Зимнего фестиваля в Сочи

И это не случайно. Для Юрия Башмета важно, чтобы к шедеврам мировой культуры приобщалась прежде всего молодежь, и лучше всего привлекать ее именно этим — смелой, но при этом органично «подключенной» к классике новизной. Сам он ведет активнейшую педагогическую деятельность и руководит созданным им в 2012 году Всероссийским Юношеским симфоническим оркестром, отбор в который проходит ежегодно по всей стране, и каждый раз в нем принимают участие сотни учеников детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных училищ. Уже в 2013 году по итогам первого отбора были созданы четыре Образовательных центра для одаренных детей в четырех регионах России. На сегодняшний день их уже 11 — от Смоленска до Хабаровска. Суть в том, чтобы юные музыканты из провинции получили доступ к музыкальному образованию мирового уровня.

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

С 2011 года в Самаре и городах Самарской области Юрий Башмет проводит ежегодную Детскую музыкальную академию стран СНГ и Балтии. Цель — возрождение и сохранение традиций советской и российской школы игры на музыкальных инструментах и наведение культурных мостов между бывшими советскими республиками, включая сильно отдалившуюся от России из-за националистических элитных игр Прибалтику. С 2016 года в Сочи проходит Международная музыкальная академия — образовательный форум мирового уровня. В программе — мастер-классы, уроки игры на инструментах, композиции и вокала, лекции выдающихся музыкантов и композиторов, концерты.

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

«К этому проекту я шел долго. Эта тема — образование молодежи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы — патриоты, мы хотим быть лучше», — так объясняет Юрий Башмет движущие им мотивы.

Сайт Юношеского оркестра На гастролях

На встрече с журналистами во время Московского зимнего фестиваля Юрий Башмет рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются в наше время исполнители классических произведений — например, оперы «Евгений Онегин», которая входила в фестивальную программу. Культурный уровень многих молодых зрителей таков, что они могли просто не понять происходящего на сцене, так как банально не читали великое произведение. Потому включение декламации пушкинского текста в ткань оперного спектакля было не только экспериментальной «изюминкой», но и переправой, наведенной через культурную пропасть. Как же эту пропасть преодолеть, возможно ли это?

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

Как считает Юрий Башмет, доступность музыкального образования для детей и подростков, поиск, собирание и тщательное выращивание юных талантов может сыграть здесь одну из решающих ролей. Отрадно, что сейчас не ему и его команде приходится хлопотать перед губернаторами о создании новых Образовательных центров — местные власти сами просят об этом. Так, губернатор Калуги, где Юношеский оркестр был в прошлом году на гастролях, оказался так впечатлен тем, что ребята сами, без задержавшегося на мероприятии в Кремле руководителя-дирижера смогли отыграть большую часть программы, что тут же предложил открыть центр на базе областной филармонии. И это только один пример.

«Я понимаю, что при моей жизни вряд ли удастся выстроить все идеально, — говорит маэстро, — но нечего скромничать: наши центры бесконечно расширяются по всей стране, а значит, цель нашей деятельности достижима».

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

Суть проекта — в обмене информацией по музыкальному ремеслу между педагогами из Московской консерватории и из-за рубежа — и одаренной провинциальной молодежью. Молодому скрипачу, например, из Сибири получить урок у какого-нибудь легендарного мастера — раньше было несбыточной мечтой, теперь же это стало возможным. Разница в возможностях между центром и провинцией в нашей стране гораздо разительнее, чем в компактной Европе.

Разумеется, речь идет о профессиональном образовании и воспитании музыкантов, но Юрий Башмет считает, что это немалый вклад в культурное развитие нации в целом. Ведь профессиональное образование — это целая система, отнюдь не оторванная от общества. Более того, связи одаренной молодежи с обществом нужно всячески расширять и укреплять. Юношеский оркестр — это еще и школа жизни.

Марина Александрова ИА REGNUM Юношеский оркестр — Гала-концерт закрытия Зимнего фестиваля в Москве

«Если человек углубляется в свою профессию в детстве, то тут уже куда меньше шансов наркоты и других плохих вещей. Это касается любого вида искусства, например, изобразительного, или спорта. Если человек начинает заниматься в детстве, и у него получается, он чего-то достигает, то это дает ему основания продолжать заниматься, это становится профессией. А дальше нужен метод, которым можно будет направить его в нужное русло. Вот он чему-то научился, вот выиграл местный конкурс, потом попал в центральную консерваторию. И когда он отучился и получает диплом, возникают вопросы о перспективе. Бывает, человек прекрасно играет на своем инструменте, но в Москве ни в одном оркестре нет мест. Что ему делать — ехать домой? Но тогда нужно создать такие условия, чтобы они хотели вернуться домой, где родители, может быть, невеста… Наша задача целенаправленно обучить их жить в обществе, не только самому играть, но играть в ансамбле — учитывать желания и возможности всех. Ведь слева, справа, спереди и сзади всегда такие же талантливые люди. А если гастроли, то это общение в гостиницах и подстраивание друг к другу — кто-то уже почти взрослый и хочет на дискотеку с подружкой и тут же — одиннадцатилетние, которым спать пора… И постоянная ротация, которая порой доводит до слез, но ничего не поделаешь — если тебе 22 года, ты должен уйти, зато на твое место придет двенадцатилетний мальчик или девочка… Цель — вот в этом самом непрерывном процессе».

Официальный сайт фестиваля Гала-концерт закрытия XIII Зимнего фестиваля в Сочи

Юрию Башмету 67 лет, но его энергия кажется просто неисчерпаемой — гастроли по всему миру, исполнительская, дирижерская, организационная работа и все ширящаяся педагогическая деятельность. Откуда же берутся на все это силы?

«Силы мне дает идея проекта, — говорит музыкант. — Когда появляется интересный проект, выясняется, что не чувствуешь возраста и не хочется терять время — это вне сцены. А на сцене — это когда слушатель становится соисполнителем. Это и есть обмен энергией. Если он им не становится, то, значит, и концерт неудачный».

Сайт Юношеского оркестра Юрий Башмет

Сотворчество возможно потому, что каждое исполнение уникально, и музыкант, чувствуя реакцию публики, начинает импровизировать, даже не меняя ничего по существу — ведь если сыграно чуть быстрее или медленнее, чем репетировалось, то это уже импровизация, причем ее причиной, ее автором становится слушатель. Может быть, в полной мере это чудо единения можно почувствовать и превратить в целебный эликсир только на том уровне мастерства, на котором находится маэстро Башмет.

Распад СССР и неизбежный разрыв связи между поколениями нанес нашей культуре тяжелейшую травму. Можно охать, причитать и лить слезы, только еще больше растравляя рану, а можно делать все, что можешь, на своем месте, в своей профессии — радостно, с любовью и удовольствием, без натужного «превозмогания» и ложных поз. И тогда исцеление обязательно начнется. Начнется с тебя.