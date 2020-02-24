Прошло сто лет со дня важного события в истории Турции, которое оказывает существенное влияние на политику Анкары и в настоящее время. В январе 1920 года турецкий парламент принял Пакт «Национальная Клятва» (Misak-l Milli). В этом документе были провозглашены национальные границы Турции, которые включали в себя, помимо нынешних территорий, балканскую Фракию, Кипр, часть Грузии и Армении, северный Ирак, в том числе Эрбиль, Мосул и Киркук, а также северную Сирию, в том числе Алеппо.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагает все усилия, чтобы восстановить власть Турции в этих границах. Он, кстати, неоднократно упоминал клятву Misak-ı Milli в своих выступлениях. Кроме этого, Реджеп Тайип Эрдоган любит повторять девиз «Турция больше, чем Турция». Таким образом, он прямо говорит, что Анкара не смирилась с потерями территорий в результате тотального поражения в ходе Первой мировой войны и намерена расширить свои границы.

Есть все основания полагать, что следование клятве Misak-ı Milli является тайным планом Эрдогана. Наличие этого плана объясняет многие действия турецкого лидера и на территории Сирии, в частности. В случае удачной реализации данного замысла Реджеп Тайип Эрдоган предстанет перед народом Турции собирателем турецких земель, и его авторитет достигнет небывалой высоты.

Идеология неоосманизма активно поддерживается турецкой Партией националистического движения. Её лидер Девлет Бахчели в своём недавнем выступлении перед однопартийцами и в прямом эфире сказал: «До тех пор, пока Асад не будет свержен со своего трона, ни в Сирии, ни в Турции не будет спокойствия. Турецкий народ при необходимости, и не имея иного выбора, должен начать планировать взятие Дамаска. Пусть горит Сирия, пусть провалится Идлиб, пусть будет проклят Асад!»

VOA Девлет Бахчели

Кроме того, в своём выступлении Девлет Бахчели обрушился на Россию. По его мнению, «у России плохие намерения» и руководству Турции необходимо пересмотреть свои отношения с Москвой. Он также считает, что гибель турецких солдат «лежит на совести как режима, так и России, которая подталкивает Дамаск на эти действия». Девлет Бахчели выступает за решение сирийского вопроса военным путём и называет обманом и отвлечением внимания его решение с помощью дипломатических и политических мер.

На фоне обострения в сирийском Идлибе возбудились наиболее агрессивные элементы в турецком обществе. Стали поступать прямые угрозы в адрес посла России в Турции Алексея Ерхова. На кладбище в Анкаре было разрушено 19 надгробий христианских могил, в основном на надгробиях написаны русские имена.

Следует заметить, что в усилении эскалации в сирийском Идлибе, а также в разрушении астанинского формата взаимодействия по Сирии между Россией, Турцией и Ираном заинтересованы Соединённые Штаты и Израиль.

У США есть хороший рычаг давления на военно-политическое руководство Турции. Речь идёт о деле государственного турецкого банка HalkBank. В начале февраля 2020 года апелляционный суд США предоставил этому банку отсрочку в уголовном разбирательстве. HalkBank обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на миллиарды долларов. Применение данных санкций может нанести серьёзный удар по турецкой экономике и по рейтингу нынешних турецких властей.

Не исключено, что в обмен на приостановку данного дела США ожидают от Турции определённых действий, например развязывания полномасштабного военного конфликта на территории Сирии.

19 февраля 2020 года выступил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Он сказал следующее: «Мы видим, что русские и турки очень близко подошли к масштабному конфликту в этом регионе. Мы надеемся, что они найдут решение, которое позволит этого избежать».

На следующий день, 20 февраля, турецкие вооружённые силы непосредственно поддержали наступление подконтрольных боевиков и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в направлении Кминас — Найраб. Однако при помощи российских ВКС и сирийских ВВС атака джихадистов была отбита.

Deliogul Границы Турции в соответствии с Misak-i Milli

Они понесли тяжёлые потери в живой силе и технике. Кроме этого, погибли двое и были ранены пятеро турецких военнослужащих. Погибшие были танкистами, их танк находился в боевых порядках боевиков. Позже от ран умер ещё один турецкий военный. С момента обострения ситуации в Большом Идлибе Турция только убитыми уже потеряла 16 человек.

Анкара вела двойную игру: на словах декларировала территориальную целостность Сирии, однако на деле поддерживала так называемые «умеренные» и даже террористические группировки для удержания под контролем оккупированной сирийской территории. Когда фронт боевиков рухнул, пришлось Турции самой вмешиваться, чтобы сохранить захваченные земли. На территорию Сирии были введены тысячи турецких военных и тысячи единиц техники.

В настоящее время на территории Большого Идлиба созданы 36 наблюдательных постов турецкой армии. А в Сочинском соглашении от 17 сентября 2018 года между Россией и Турцией речь шла только о 12 наблюдательных постах на границе Идлибской демилитаризованной зоны.

Кстати, именно из-за невыполнения Турцией своих обязательств по данному соглашению сирийская армия при поддержке ВКС РФ 6 мая 2019 года была вынуждена начать военную операцию «Рассвет над Идлибом».

Второй этап данной военной операции Сирийской арабской армии стартовал 19 декабря 2019 года. С этой даты от боевиков освобождено более двух тысяч квадратных километров территории. Сирийские военные полностью очистили от боевиков трассу М5 (Алеппо — Дамаск), а также полностью взяли под свой контроль город Алеппо и его окрестности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на 18 февраля 2020 года сирийское правительство контролирует более 90% территории страны.

23 февраля Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ начала наступательные действия на юго-востоке провинции Идлиб. Основная задача — полностью освободить от боевиков шоссе М4 (Алеппо — Латакия) и прилегающие к нему районы, в том числе стратегический город Джиср-эш-Шугур.

24 февраля стало известно, что турецкий военный конвой, направлявшийся в сторону места боевых действий, 23 февраля был остановлен воздушным ударом со стороны российских ВКС и сирийских ВВС у города Аль-Бара, который расположен в 35 километрах к югу от города Идлиб. Пятеро турецких военных было ранено. Конвой развернулся и был вынужден уехать.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

Совершенно очевидно, что дальнейшие подобные действия Анкары будут оплачены трупами турецких военных, однако это не изменит позицию Москвы. Позиция России проста и прозрачна — сохранение территориальной целостности Сирии, она полностью основана на международном праве.

В открытой печати появились подробности российско-турецких переговоров в Москве 17−18 февраля. Турции, в частности, было предложено сохранить под своим контролем узкую полосу сирийской территории вдоль своей границы шириной до 16 километров и вывести все свои наблюдательные посты с земель, контролируемых официальным Дамаском.

Таким образом, эта переговорная позиция России стремится приблизить ситуацию к заключённому в 1998 году между Турцией и Сирией Аданскому соглашению, согласно которому Анкара в случае угрозы имеет право на проведение превентивной военной операции на глубину в 5 километров на территории Сирии.

Заключение соглашения на условиях России фактически прекратит войну в Сирии. А вопрос сирийских беженцев, который очень беспокоит Турцию, может быть решён совместными усилиями Анкары и официального Дамаска в ходе переговоров.

Надо отметить, что турецкая экономика не настолько сильна, чтобы обеспечивать длительное ведение Анкарой фактически четырёх отдельных военных кампаний: в Большом Идлибе, Рожаве, Ираке и Ливии. Турецкому народу мир нужен не меньше, чем сирийскому.

На сегодня уже очевидно, что тайный план Эрдогана в Сирии потерпел крах. И ближайшие недели покажут, насколько адекватно военно-политическое руководство Турции оценивает сложившуюся ситуацию.