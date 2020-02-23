



Икона «Страшный суд». Вторая половина XVI в. (фрагмент)

Масленичную неделю, ассоциируемую народом с блинами и развлечениями, предваряет воскресенье, в церковном календаре получившее пугающее название Недели о Страшном Суде. Очередной этап подготовки к Великому посту содержит уже довольно жесткое обращение Бога к нераскаявшимся грешникам.

Людей, посвятивших себя Богу, Спаситель называет овцами и обещает им место на суде по правую сторону. В восточной традиции одесной, то есть правой, считалась почетная сторона во время трапезы. Мужчины полулежали вокруг низкого стола или ковра с яствами, опираясь на левую руку. Естественно, правая рука оставалась свободной, да и тело было развернуто в ту же сторону. Все внимание, таким образом, отдавалось тем, кто находился, в том числе и относительно хозяина пира, справа. Можно было что-то подать правой рукой, дружески потрепать дорогого гостя и приобнять. А вот тех, кто находился слева, было тому же хозяину даже и не видно. В общем, справа находились дорогие гости, желанные для застолья. Потому Христос и использовал вот такое сравнение. Так кто же, по словам Спасителя, должен оказаться слева на Страшном Суде в области Его немилости?

Бернард Плокгорст. Добрый Пастырь

Грешников Христос называет козлами. Современник с пониманием усмехнется, но здесь нужно снова погрузиться в контекст времени и разобраться с образами животных, овцами и козлами. Овечка или, как ее чаще именуют в библейских текстах, агнец — животное крайне ценное. Оно дает своему обладателю шерсть и мясо. Иудеи приносили барана или овцу в жертву Богу, в том числе в качестве благодарности. Животное, согласно древнему ритуалу, требовалось сжечь полностью! Абсолютно непрактично, особенно с точки зрения людей того времени, когда никакого потребительского рая нет и в помине, а супермаркеты еще не открылись на каждом шагу. Просто так, с точки зрения материалиста, погубить полезное в хозяйстве животное — безумие. Именно поэтому умерщвление животного в ритуальных целях — жертва. Человек отрывает от себя что-то ценное ради Бога.

Другое дело — козел. Речь идет именно о козле, особи мужского пола. Вы наверняка слышали крылатое выражение «козел отпущения». В иудейской традиции Ветхого Завета это существо использовалось в ритуале принятия на себя грехов всего израильского народа и отпускалось в пустыню. В книге Левит вообще описывается приношение козлов в жертву за народные грехи. Да и само по себе животное довольно агрессивное, наглое, непослушное, и, в общем-то, бесполезное. Единственная его ценность — продолжение рода в популяции коз. Поэтому Христос, как и всегда, выбирает знакомые для аудитории образы и смыслы, показывая участь праведников и грешников на примерах двух животных, к которым в иудейской традиции совершенно разное отношение.

Прийти и наследовать Царство Небесное Христос призывает тех, кто находится справа от Него, как бы выражая им благодарность за добросовестную работу во время земной жизни: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35−36). На первый взгляд, речь идет о каких-то общественниках или даже соцработниках. Христос как будто оставляет от Своего учения только малую часть, добрые дела, и делает их главным критерием для обретения человеком вечного счастья. Но не все так просто. Речь идет не о делах для галочки, а об образе жизни. Иисус говорит в Священном Писании, что всё Его учение и все заповеди Бога стоят на вечном принципе любви. Только любовь, не подразумевающая корысти любого уровня (в том числе службы собственным амбициям и эго), может выражаться в искренних добрых делах. Вы наверняка встречали в своей жизни самоотверженных людей, забывающих о себе, стоит им только увидеть чужую беду. Как правило, честные и отзывчивые люди даже не воспринимают свои милосердные поступки как что-то значимое и быстро о них забывают. Именно поэтому дальше по тексту отрывка о Страшном Суде праведники задали Христу вопрос: а когда же мы вообще сделали что-то доброе для Бога?

Их удивление настолько искреннее, что обнаруживает более глубокий смысл критериев для достижения Небесного Царства. Дело не в самих добрых делах, как таковых, а в мотивах их совершения человеком. Мы уже отметили, что подавать милостыню или кормить неимущих можно из вполне корыстных побуждений. Но поскольку верующий человек стремится культивировать в себе любовь как основной мотив отношения к окружающему миру, он просто не запоминает своих добрых дел, потому сделал это не ради денег или повышения рейтинга. Христианин помогает другому человеку от чистоты своего сердца.

Toby Hudson Добрый Пастырь

Естественно, Христос продолжает свой монолог и говорит теперь уже грешникам о том, что они отправятся на вечные муки, потому что не помогли Ему в трудной жизненной ситуации. Грешники удивлены: но когда мы не помогли Тебе, Господи? А Христос уже говорил, что добрые дела в отношении других людей — и добрые дела для Него.

Этот отрывок Евангелия в очередной раз демонстрирует всю дружественность и любовь Бога к людям. Несмотря на Свое величие, Бог остается другом и братом, родным для каждого человека в образе Христа. Каково наше отношение к тем, кто однажды помог нашим близким? Мы начинаем ценить этого человека, как своего. Точно также и Христос относится к праведникам, которые потратили свою жизнь не на болезненную концентрацию на собственной личности, удовольствиях и регулярно отказывались выходить из уютной зоны комфорта, имея возможность помочь попавшему в беду ближнему. Спаситель как Бог постулирует важность по-настоящему человеческих, то есть братских отношений между людьми. И это братство заключается не в пафосных речах и лукавых объятьях, а в делах, подкрепленных внутренней готовностью оторвать от своей жизни время, деньги, энергию, возможности, может быть, даже жизнь — чтобы помочь оказавшемуся в беде человеку. Вот за что Христос на Страшном Суде обещает человеку возможность обрести вечное счастье.