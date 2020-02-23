



Иван Шилов ИА REGNUM

Переговоры в Москве не принесли результатов

Как сообщает турецкий телеканал NTV, представитель президента Турции Ибрагим Калын сделал заявления после заседания кабинета министров в Президентском дворце. Он отметил, что на переговорах по Идлибу с Россией, которые прошли в Москве, турецкая сторона не получила удовлетворительного результата. «Мы не приняли представленную нам бумагу и карту. Касательно Идлиба наша основная позиция такова: вернуться к договорённостям Сочинского меморандума. Мы продолжим укреплять свои наблюдательные пункты в регионе для защиты Идлиба и в интересах безопасности мирных жителей. Если произойдёт нападение на наших военных в Идлибе, пусть никто не сомневается, что ответ будет дан самым жёстким образом, как это было в последние недели», — заявил Калын.

Операция в Идлибе-это вопрос времени

Как сообщает турецкий телеканал FOX TV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции рассказал о том, что в скором времени может начаться операция в Идлибе. «Мы делаем последние предупреждения. Как в нашей стране, так и в России до сих пор, к сожалению, мы не достигли желаемого результата. Турция сделала все возможное для решения кризиса в Идлибе. Мы нападем внезапно. Операция в Идлибе — это лишь вопрос времени. Мы стремимся любой ценой превратить Идлиб в безопасное место как для Турции, так и для жителей региона», — заявил он. Говоря о Ливии, Эрдоган сказал, что Европейский союз не имеет полномочий принимать какие-либо решения в отношении Ливии. «Если из переговоров, в том числе международного сообщества, не выйдет справедливое соглашение, мы поддержим законное Правительство национального согласия в Триполи и поможем установить правление по всей стране. Замечу, что сейчас власти Триполи вышли из переговоров, это положительное решение и оправданное решение», — сказал турецкий президент.

Msb.gov.tr Турецкая самоходная артиллерия

«Турки с русские близки к вступлению в конфликт»

Как сообщает турецкая редакция «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент в России) представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Турция и Россия близки к широкомасштабному конфликту в Идлибе. По словам Хоффмана, международное сообщество должно оказать давление на сирийское правительство, чтобы положить конец его атакам в Идлибе. Отвечая на вопрос о последних событиях в Идлибе на пресс-конференции в Пентагоне, Хоффман также отметил, что позиция минобороны США по Сирии не изменилась — окончательное решение кризиса в стране должно быть политическим.

А теперь кризис с Индией!

Как передаёт турецкая газета Sözcü, заявления Эрдогана в пользу Исламабада по кашмирскому вопросу, который является причиной напряжённости между Пакистаном и Индией, вызвало возмущение Нью-Дели. Посол Турции в Индии Озкан Торунлар был вызван в МИД этой страны. В качестве причины приглашения в МИД были названы заявления Эрдогана о Кашмире, которые он сделал в парламенте Пакистана во время своего рабочего визита в эту страну. Ранее МИД Индии сделал заявление, в котором призвал Турцию «не вмешивается во внутренние дела Индии».

Турция начала операцию в Идлибе вместе с джихадистами

Как передает издание Ahval News со ссылкой на Al Jazeera, после того, как Эрдоган заявил, что «мы делаем последние предупреждения, операция в Идлибе — это вопрос времени, мы нападём внезапно», турецкая армия начала совместную операцию с джихадистскими группами в Идлибе. Как пишет издание, операция началась в нескольких точках, их целью являются сирийская армия в Нейрабе и Серакибе. Командир дивизии «Мурат» из Сирийской национальной армии Фехим Иса поделился в соцсетях сообщением об операции: «Мы, Сирийская национальная армия, начали операцию в Идлибе вместе с турецкими вооружёнными силами».

Эрдоган

Совместный призыв к Сирии со стороны трех стран

США, Великобритания и Германия обратились в Совет Безопасности ООН с призывом к сирийскому руководству прекратить атаки на наблюдательные пункты Турции в Идлибе. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что Россия и Турция должны играть ключевую роль в снижении напряженности в Идлибе в качестве стран-гарантов. Кроме этого, Педерсен проинформировал Совет Безопасности ООН, что в Идлибе, где продолжаются авиаудары и столкновения, гуманитарная ситуация «вызывает серьезные опасения», там из-за морозов погибают дети.

Претензии ООН к Турции

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, глава Правительства национального согласия в Триполи, которого поддерживает Турция, Файез Сарадж объявил о приостановке переговоров с генералом Хафтером в рамках ООН. Между тем в адрес Анкары поступило заявление от правительства востока страны. Как сообщает Sputnik, министр иностранных дел Абдулхади Хувейдж заявил, что Турция отправила в Ливию тысячу наемников. «Из Турции в Ливию была отправлена тысяча наёмников. Более того, за деньги непризнанного правительства Сараджа. Им все равно, чьими руками будет захвачена власть и какой ценой. Они совершают преступления каждый день, как в Триполи, так и в других частях нашей страны. Это правительство часто похищает граждан других стран, в том числе россиян», — говорится в заявлении Хувейджа.

739 задержаний за один день

По данным турецкой редакции Deutsche Welle, во многих городах Турции были проведены операции в подразделениях министерства юстиции, министерства внутренних дел и в турецких вооружённых силах в целях задержания сторонников религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена. К настоящему моменту число задержанных превысило 700 человек. В рамках расследования было объявлено о задержании солдат, полицейских и государственных служащих.

Voice of America Турецкие полицейские

Он сказал о России всё, что думает о ней

Как сообщает газета Cumhuriyet, партнёр турецкого правительства сделал резкие заявления в адрес России. Выступая на заседании своей фракции в парламенте, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели высказался против России в связи с событиями в Идлибе. «Пусть никто не рассказывает нам сказки, мы знаем Россию по Русско-турецкой войне 1877 — 1878. Мы знаем её по Ялтинской конференции. Мы знаем, кому пожимать руки и по кому бить», — сказал он. Из речи Бахчели выделяются следующие тезисы: сотни тысяч невинных беженцев вынуждены в холод выживать в палаточных городках. Турция выполнила свою гуманитарную ответственность. Пограничные ворота открыты. Но новая волна миграции — это бремя, которое «наша страна не может выдержать», а «наши возможности достигли предела». Пока Асад не покинет свой пост, мира не будет. Плач матерей не закончится. Надежды не расцветут. «Наши наблюдательные пункты» находятся в кольце провокационных атак. Перед Турцией в боевой готовности расположился Асад напрямую и Россия косвенно.

Аплодисменты в парламенте Вирджинии

Согласно сообщению интернет-издания Tr724, серьёзные нарушения свободы прессы в Турции, были перенесены в повестку дня парламента американского штата Вирджиния. «Турция стала самой большой тюрьмой в мире для журналистов. Арестованные журналисты и закрытые СМИ не имеют права в этой стране на справедливое судебное разбирательство», — заявил депутат Майк Сайлс. Он отметил, что «широкомасштабная операция по чистке неугодных», начатая Эрдоганом, затронула жизни более 650 тыс. человек, включая журналистов, ученых, судей, прокуроров и бизнесменов. Депутат после своей речи сообщил, что пригласил в парламент штата авторов издания Tr724 Абдулхамита Биличи и Адама Явуза Арслана, чьи газеты были конфискованы и, которые теперь вынуждены жить в изгнании.

Вооруженное нападение в Германии

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, в результате вооруженного нападения на два кафе в городе Ханау в Гессенской провинции Германия погибли 11 человек, еще 5 получили тяжелые ранения. Среди погибших пятеро — выходцы из Турции. Согласно заявлению департамента полиции Южного Гессена, нападение произошло в двух отдельных местах на улицах Хеймаркта и Курта Шумахера. В полиции пояснили, что причина произошедшего нападения пока неизвестна.

Франция закрыла счета религиозной структуры Турции

Согласно сообщению газеты Sözcü, банковские счета правительственного Управления по делам религии Турции (Diyanet) во Франции, ассоциации мечетей и религиозных организаций, а также представительств религиозных служб во Франции были закрыты. Это решение было принято после слов президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж намерен прекратить влияния других стран на мусульман, живущих во Франции. Ранее во Франции и других странах ЕС были опубликованы документы и информация о том, что сотрудники религиозных учреждений Турции занимаются агентурной деятельностью.

Москва отказалась от участия в тендере

Москва, у которой возникли довольно напряженные отношения с Анкарой из-за сирийской политики, не стала участвовать в тендере закупок самолётов типа амфибия, объявленного министерством лесного хозяйства Турции. Ожидалось, что российская компания, которая производит российские самолеты Бе-200, наверняка выиграет тендер, так как в прошлом году Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019 видел эти самолёты и сказал, что они ему понравились. А позже в Россию прилетел министр лесного хозяйства Бекир Пакдемирли и лично испытал Бе-200. Даже были внесены некоторые поправки в закон, чтобы появилась возможность приобрести российские самолёты. В прошлом году в Турции в результате лесных пожаров сгорело более чем 500 гектаров леса. На днях в Анкаре провели тендер на аренду самолётов для пожаротушения. Авиастроительная компания Бериева, производящая самолеты такого типа, в последний момент отказалась от участия в тендере.

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России

Турция должна принять больше сирийцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию принять больше сирийских беженцев, сообщает издание TR724. В Турции насчитывается более 3,5 миллиона мигрантов из Сирии. «Необходимо прекратить войну и обеспечить безопасность жизни людей», — сказал Гранди в своём заявлении. Он также призвал соседние страны, включая Турцию, принять больше беженцев. «Таким образом, люди, находящиеся под угрозой смерти, смогут обрести безопасность», — добавил он. Кроме того, Гранди отметил, что «потенциал и общественная поддержка» соседних с Сирией стран достиг предела, и призвал оказать больше международной помощи странам, которые принимают беженцев.

«Турция запросила у США систему ПВО «Патриот»

Как сообщает американская телекомпания Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Анкаре, Турция запросила у США систему ПВО Patriot, чтобы остановить потенциальные удары сирийской армии при поддержке российской авиации. По словам чиновника, Турция запросила развёртывание двух батарей Patriot на южной границе республики. Вашингтон также подтвердил утверждение о том, что Турция хочет, чтобы две системы ПВО Patriot были развёрнуты на границе с Идлибом. В беседе с изданием «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент в России), американский чиновник подтвердил, что Турция попросила дислоцировать Patriot у границы с Сирией. Однако американский чиновник сказал, что они не приняли решения о том, будет ли удовлетворён этот запрос Анкары.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Власти Турции вынесли решение по делу протестов в парке Гези (2013 год) об освобождении и признании невиновным бизнесмена Османа Кавалы, в отношении которого прокуратура требовала пожизненное заключение. Кроме того, суд вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Однако через 10 минут Осман Кавала снова был арестован по обвинению в попытке государственного переворота.

Группа «Учёные за мир», члены которой ранее подписали заявление с призывом прекратить контртеррористическую операцию на востоке и которые позже были отстранены от должности в соответствии с указами президента, принятыми в период чрезвычайного положения в Турции (объявленного правительством страны после попытки переворота 15 июля 2016 года), начали получать загранпаспорта после решения Конституционного суда. Ранее их загранпаспорта были аннулированы властями.

Управление по связям с общественностью администрации президента Турции к 68-летию членства в НАТО подготовило видео. Это видео позже было опубликовано на официальной странице НАТО в «Твиттере» с подписью: «Турция — это НАТО, мы — НАТО». В сообщении альянса говорится следующее: «НАТО — это семья общих ценностей. Мы на стороне наших союзников для мира и стабильности». Сообщение было опубликовано в часы начала операции Турции в Идлибе.

Главное управление по делам населения и гражданства Турции при МВД объявило об отмене административного запрета, наложенного на загранпаспорта 11 тысяч 27 человек.

Конституционный суд счел незаконным получение информации и документов из государственного архива, а также «виртуальное слежение за полицией». Кроме того, было отменено требование о проведении расследования о безопасности для персонала по найму.

Плакаты «Супергерой Путин», которые российский художник Донской развесил на известной улице Истикляль в Стамбуле, были сняты сотрудниками мэрии на том основании, что у художника не было соответствующего разрешения на подобное мероприятие.

В результате авиаудара по объектам турецкой армии в Идлибе погибли два солдата, еще пять получили ранения. Министерство обороны объявило, что в ответ обстреляло цели, в результате чего более 50 человек были убиты.