



Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале кампании против «исламистского сепаратизма». Сделал он это в преддверии региональных выборов в стране, которые пройдут в марте сего года. В октябре 2019 года Макрон уже объявлял войну «коммунитаризму», под которым подразумевалось наступление «политического ислама» на городские районы и пригороды, чтобы превратить их в зоны, живущие по законам шариата. Сейчас он ужесточил риторику, сменив «коммунитаризм» на «сепаратизм».

Ислам считается второй религией во Франции. По данным американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2016 году насчитывалось 5,72 млн французских мусульман или 8,8% населения. Pew отмечает, что во Франции проживает больше всего мусульман в Европе (сравним: Великобритания — 4,13 млн или 6,3%, Германия — 4,95 млн или 6,1%, Италия — 2,87 млн или 4,8%). Аналитическим центр Institut Montaigne сообщает, что 30% французских мусульман посещают мечеть не реже одного раза в неделю, около 60% мусульман или представителей «мусульманской культуры» имеют «отдаленные или отсутствующие отношения» с местами отправления культа, то есть редко или даже никогда не бывают в мечетях. Официальный реестр мест культа во Франции отсутствует. По самым оптимистическим оценкам, всего в стране действует около 2500 мечетей и молитвенных комнат. Ими руководят примерно 1800 имамов, в подавляющем большинстве иностранного происхождения, в основном — алжирцы, марокканцы, тунисцы и турки. На политическом уровне четыре общины представлены во Французском совете мусульманского культа (CFCM). В начале февраля его возглавил 55-летний преподаватель математики Авиньонского университета Мохаммед Муссаи, выходец из Марокко.

Mbzt Мечеть. Париж

Выступая на днях в Тулузе на пресс-конференции, Макрон перечислил четыре «силовые линии» противодействия «исламистскому сепаратизму». Во-первых, он собирается восстановить контроль и бороться с «иностранными влияниями», особенно в религиозных школах и мечетях. Во-вторых, способствовать лучшей организации мусульманского богослужения во Франции с позиций принципов секуляризма. В-третьих, подавлять конкретные проявления «исламистского сепаратизма», которые противоречат как французским законам, так и сложившимся в обществе нормам. В-четвертых, вернуть государство в те места проживания мусульман, которые превратились в гетто, рассадник бедности и экстремизма. Но прежде всего Париж намерен прекратить практику «прикомандированных имамов» и иностранного финансирования исламских общин. Макрон сообщил о достижении договоренностей с Алжиром и Марокко, откуда прибывают священнослужители. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, программа замещения «прикомандированных имамов» будет реализовываться до 2024 года. К концу марта свои предложения по этому вопросу предоставит и Французский совет мусульманского культа.

Раздаются вместе с тем радикальные советы, подпитываемые данными социологических опросов. Так, недавний зондаж, проведенный Институтом общественного мнения и маркетинга (Ifop-JDD) показал, что 78% опрошенных считают, будто секуляризм «находится под угрозой» во Франции, а 61% уверены в «несовместимости ислама с ценностями французского общества». Как заявляет в интервью французскому изданию Atlantico известный французский публицист Селин Пина, необходимо остановить «грех гордыни», который «заставляет Макрона хотеть создать французский ислам». Она предлагает «прекратить переговоры с фундаменталистами» и не иметь с ними дел на уровне «школ, ратуш и ассоциаций». Но проблема здесь шире, она касается не только одного ислама. На президента обрушился депутат Национального собрания Франции левой ориентации Жан-Люк Меланшон. Он попрекнул Макрона тем, что тот «игнорирует евангельские церкви, которые напрямую связаны с иностранными державами, такими как Соединенные Штаты и Бразилия». Кроме того, наибольшее иностранное финансирование в последнее время было предоставлено не мечетям, а Свято-Троицкому собору и Российскому духовно-культурному православному центру в Париже, которые были построены на средства Москвы и открыты осенью 2016 года.

zoetnet Мусульманки на Елисейских полях

Иначе говоря, президента Франции заводят на «минные поля» большой геополитики. Если он поддастся давлению, попытается стать «равноудаленным» по отношению ко всем религиозным организациями, предпримет какие-либо действия или хотя бы просто сделает заявления в адрес Церквей, это создаст ему напряжение как в отношениях с США, так и с Россией. Не секрет, что американские евангелисты являются передовым отрядом сторонников президента США Дональда Трампа и его команды. Более того, если раньше Вашингтон активно эксплуатировал тему прав различных светских меньшинств, то теперь он переключается на защиту религиозной свободы во всем мире. Напомним, что в начале февраля государственный секретарь США Майк Помпео объявил об учреждении Международного альянса за свободу вероисповедания (IRFA). Как говорил Помпео, «Альянс объединит могущественные нации и будет использовать их ресурсы для того, чтобы остановить плохих субъектов и защищать преследуемых, беззащитных и уязвимых. Угрозы религиозной свободе носят глобальный характер. Они требуют глобального участия и глобальных решений». Среди 26 государств, вошедших в IRFA, нет Франции, но есть сами США, а также Бразилия.

И хотя пока нет оснований считать, что Париж подставится какими-либо кампаниями по давлению на христиан, Вашингтон может уцепиться за объявленную Макроном борьбу против «исламистского сепаратизма» представив ее как «войну с исламом». Будет ли Франция в этой связи пересматривать свою секулярную политику, корни которой лежат в подавлении влияния Католической церкви в начале XX века, сказать трудно.