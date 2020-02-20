Конституция Россия со всеми её противоречиями и несоответствием цивилизационному укладу жизни русского общества с момента её принятия в 1993 году нуждалась в корректировке содержания. Процесс осознания необходимости конституционных изменений длился около 30 лет, на протяжении которых стало очевидно, что следование идеологическим установкам, направленным на построение западного капитализма и умело завуалированным в тексте Конституции на фоне задекларированного в статье 13 идеологического многообразия и фактического запрета официальной идеологии, ведёт Россию к самоликвидации и краху русской (евразийской) модели цивилизации. Разработчики Конституции России, ведомые западными консультантами, заложили в тексте Основного Закона страны механизмы внешнего управления, реализуемого через так называемую российскую элиту и направленного на самоликвидацию основного конкурента США в глобальном мире, которым осталась Россия после развала Советского Союза, несмотря на свой колониальный статус сырьевого придатка Запада и потерянный имидж мирового индустриального гиганта. Тем самым был осуществлён замысел американской элиты в отношении России — формирование легитимного с точки зрения правоприменения способа постепенной ликвидации глобального конкурента усилиями и ресурсами последнего.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Инициатива президента по внесению изменений в Конституцию России обусловлена теми обстоятельствами, которые сложились в стране за годы действия Основного Закона. Изменения продиктованы самой жизнью, а посему являются необходимыми, давно ожидающими своего осуществления. Вместе с тем результаты анализа содержания предложенных поправок вызывают ощущение незавершённости предложенных мер, некоторой недосказанности посыла Главы государства, несмотря на очевидную (согласно данным опроса, проведённого «Левада-центром») поддержку президентских инициатив со стороны общества. И дело здесь не только в том, что поправки носят в основном политический характер, что закономерно вызвало шквал критики со стороны оппозиции и заокеанских кураторов протестного движения в России. Оставив за скобками обоснованность выдвигаемых оппонентами доводов, представляющих собой в своём большинстве не предложения по существу, а тезисы, направленные на удержание своей позиции в борьбе за власть в российском политическом пространстве, перейдём к рассмотрению предложенных президентом конституционных поправок с позиции системного подхода.

Представляется, что логика подобного рода изменений, должна исходить, прежде всего, не из необходимости и возможности политических и социальных преобразований общества в текущий момент как таковых. Это не самоцель. Логика в данном случае должна базироваться на исчерпывающем понимании внутренней закономерности развития России, его современного состояния. Это имеет принципиальную значимость, поскольку развитие страны определяет её устойчивость, конкурентоспособность и положение в глобальной иерархии, т. е. всего того, к чему и стремится Россия, если следовать сути многочисленных заявлений политического руководства страны и его действий, проводимых в рамках глобальной и внешней политики. Чего, кстати, нельзя сказать о внутренней политике, реализация которой полностью провалена предыдущим правительством Д. Медведева. И только после выявления всех проблем развития России и его результатов, отражённых в состоянии общественной жизни во всех её основных сферах — управленческой, организационной, сфере государственного строительства, институциональной, политической, экономической и социальной, целесообразно приступать к разработке поправок в Конституцию России с учётом всех аспектов, связанных с обеспечением развития вышеназванных сфер общественной жизни.

Government.ru Совещание правительства с Дмитрием Медведевым

Отсутствие системного подхода к процессу разработки поправок в Конституцию России во многом связано с крайне несовершенной и непроработанной практически во всех её аспектах Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. Именно в этом состоит одна из главных причин её невыполнения, на что указывает расхождение поставленных целей развития и фактического развития страны. Это прямой результат неудовлетворительной работы Министерства экономического развития, в стенах которого в 2008 году и была разработана эта Концепция. В 2020 году формальный срок действия Концепции истекает. В связи с этим по ряду целевых показателей действие этого документа продлено — они стали целями страны, закреплёнными майским указом президента России в 2018 году. Это означает только одно: порочная практика правительства по обеспечению развития страны будет продолжена на неопределённую перспективу.

В условиях текущей ситуации при разработке поправок в Конституцию целесообразно исходить из прогрессивного образа будущего России, формирование которого возможно при условии обладания государственным суверенитетом и возможностью обеспечения устойчивого развития страны. Эта двуединая цель реализации всего комплекса мер, направленных на изменение Конституции, является сегодня ключевой для России, находящейся под внешним управлением и предпринимающей усилия для выхода на орбиту суверенного развития. Для реализации поставленной цели прежде всего необходимо закрепление приоритета Конституции России над международным правом посредством принятия поправки к статье 15 главы 1 действующего Основного Закона. Данное изменение, инициированное президентом, получило поддержку 64% граждан страны. А вот предложение, содержащее в себе поправку в Конституцию, обеспечивающую возможность устойчивого развития России, отсутствует в пакете конституционных изменений. Без обеспечения возможности устойчивого развития страны её суверенитет является абсолютно бесполезным. Отсюда возникает закономерный вопрос: пакет конституционных поправок президента — это начало разворота страны в направлении суверенного развития или всего лишь имитация изменений, воплощённая в тексте поправок в виде политических и социальных инициатив главы государства? Очень хотелось бы надеяться на первое, но однозначный ответ на этот вопрос обретёт ясность через некоторое время. А вот то, что в конституционных изменениях Президента не хватает принципиально значимой поправки, — это вполне очевидно уже сейчас.

Одно из проявлений значимости государственного суверенитета состоит в том, что он обеспечивает возможность общественного выбора как процесса нерыночного принятия решений по поводу производства и распределения благ. В данном случае речь идёт о реализации обществом самостоятельного выбора системы общественной жизни через систему политических институтов (государство, партии, общественные организации, преследующие политические цели), воплощённой в модели устойчивого развития страны. Предназначение (цель существования) страны состоит в её устойчивом развитии, благоприятные условия для осуществления которого должны создавать политические институты, приходящие к власти в результате проведения свободных выборов. Но в условиях капиталистической системы такой подход невозможен, поскольку общественный выбор направлен исключительно на реализацию интересов владельцев средств производства. Поэтому возврат государственного суверенитета должен обеспечить возможность смены системы общественной жизни в России (переход от системы капитализма к системе социального детерминизма, основанной на социальной справедливости), что неизбежно приведёт к смене существующей и крайне несовершенной модели её развития.

Кустодиев Борис Михайлович . Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906

В настоящее время развитие России запрещено на законодательном уровне. Это зафиксировано в различных законах, действие которых основано на положениях статьи 13 главы 1, согласно которой в стране признается идеологическое многообразие, но при этом никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной. Фактически запрет на официальную идеологию и является тем самым запретом на развитие России. На этапе разработки Конституции авторами была заблокирована возможность развития России введением вышеназванной нормы и одновременно введена возможность внешнего управления в статье 15 этой же главы посредством установления приоритета международного права над российской Конституцией. Это дало возможность Западу превратить Россию в сырьевой придаток со всей совокупностью катастрофических для российской экономики последствий. Отсюда возник российский парадокс: страна, обладающая колоссальными природными ресурсами и огромной территорией, не может обеспечить приемлемый для населения уровень социального благосостояния, социальная дифференциация год от года неконтролируемо растёт, экономика страны пребывает в крайне неустойчивом состоянии, а последние годы — в состоянии перманентного кризиса.

Поэтому введением поправки, согласно которой Конституция России должна иметь приоритет над международным правом, создаются условия для выхода страны из-под внешнего управления. Но устойчивое развитие страны без перехода от капитализма к социальному детерминизму, предполагающему смену модели развития, невозможно. В свою очередь, такой переход требует разработки и внедрения собственной, а не заимствованной официальной идеологии России, которая бы отражала мировоззренческие и ментальные установки русского народа и была надёжным фундаментом устойчивого развития страны.

Основополагающим элементом официальной идеологии России является идея устойчивого развития или, как её ещё принято называть, национальная идея. Последнее понятие привнесено в российскую действительность с Запада и является некорректным, поскольку идея устойчивого развития отражает предназначение страны или цель существования многонациональной России, а не отдельной нации. Идея устойчивого развития России воплощается в соответствующей концепции, цель которой состоит в создании модели суверенного управления Россией, которая должна обеспечивать гибкую реакцию на возможные изменения ситуации в стране.

В качестве движущей силой официальной идеологии выступают цели устойчивого развития, главными из которых являются повышение конкурентоспособности России и обеспечение её лидирующей роли в глобальном мире.

Достижение целей устойчивого развития России становится реальностью в том случае, если общество последовательно реализует принципы (идеалы), функции (нормы) и методы (ценности) официальной идеологии, т. е. :

стремится в своей повседневной деятельности к идеалам; в результате обществом создаётся то жизненное пространство, в котором ему комфортно жить);

выполняет нормы, способствующие устойчивому развитию; тем самым реализуются правила, следование которым позволяет поддерживать созданное комфортное пространство жизни;

меняет свои ценности сообразно течению жизни и возникновению новых глобальных вызовов, обеспечивая тем самым рост конкурентоспособности страны и поддержание высокой конкурентной позиции в глобальном мире.

Kremlin.ru Выступление В.В,Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Следование идеалам, нормам и ценностям официальной идеологии России позволяет каждому человеку отражать в своем сознании общественное бытие в контексте реальности происходящего. Тем самым формируется адекватное мировоззрение и менталитет русского человека, растёт уровень общественного сознания.

С переходом на более высокий уровень сознания человек приобретает способность к рефлексии (умение человека осознанно направлять внимание вглубь себя, наблюдать своё психическое пространство, сосредотачиваясь на внутреннем содержании) и способности мыслить и рассуждать глубоко и осознанно. Это приводит к формированию стойких убеждений, в результате чего общество приобретает иммунитет к воздействию вредного манипулятивного влияния, осуществляемого через пропаганду в СМИ. Убеждённость и мировоззренческое единообразие способствуют общественной консолидации, укрепляют Россию, обеспечивая слияние различных народностей и наций в единую общность — многонациональный русский народ для усиления борьбы за общие цели — цели устойчивого развития России во благо процветания всех народов, входящих в её состав.

Собственная, а не заимствованная (как это имеет место в настоящий момент) официальная идеология жизненно необходима России. Запрет на идеологию — это приговор стране, а не стремление к идеологическому плюрализму. Поэтому поправка в статью 13 главы 1 Конституции позволит ввести в действие официальную идеологию России (идеологию социального детерминизма), сняв тем самым запрет на развитие страны. А одновременное внесение поправок в статьи 13 и 15 Основного Закона даст возможность создания необходимых условий для поэтапного выхода страны из-под влияния внешнего управления и формирования предпосылок для её устойчивого развития.

Если разворот России в сторону возврата утраченного государственного суверенитета действительно начался, то последствия такого разворота будут принципиально несовместимы с идеалами, нормами и ценностями капиталистической модели производства и распределения, насильно насаженной русскому народу. В суверенной России по определению не может быть никакой элиты и либерально настроенной общественности, активно поддерживающей убийство русских людей на Донбассе и наживающихся на продолжающейся там гражданской войне. Суверенная Россия должна помочь возрождению Новороссии не только в пределах её исторических границ, но и в пределах границ бывшей Украины. Помочь не только возрождению Новороссии, но и способствовать её самоопределению по вопросу возвращения в состав России. Поэтому изменение системы общественной жизни, по правилам которой живёт не только Россия, но и всё постсоветское пространство, является не просто велением времени. Это вопрос, связанный с дальнейшим развитием всей русской цивилизации. Капитализм с его либерально-демократической мировоззренческой парадигмой уже давно превратился в инструмент порабощения народов и преступный способ ведения конкурентной борьбы в глобальном мире. Поэтому России жизненно необходимо отказаться от дальнейшего копирования капиталистического принципа жизнеустройства, чуждого русскому человеку.

ИА Красная Весна Митинг в честь провозглашения ДНР. Донецк

Победить в конкурентной борьбе на глобальном уровне можно только за счёт устойчивого развития, которое в руках России будет самым страшным оружием для западного мира, ставшего заложником собственных ценностей, ведущих Запад и всё человечество к депопуляции; слепо следующего догмам оторванной от реальной жизни и политически ангажированной экономической науки; боготворящего политиков-авантюристов, ничего кроме коррупции и государственного терроризма не производящих в своей деятельности. Устойчивое развитие России невозможно без соответствующего инструментария — модели суверенного управления страной, в рамках функционирования которой каждый чиновник будет вынужден следовать правилам новой системы и выполнять все предписания, которые направлены на реализацию интересов всего общества, а не отдельных его представителей. В противном случае он неизбежно попадёт под действие санкций и будет отторгнут этой системой.

Государственный суверенитет, устойчивое развитие страны и реализация модели суверенного управления страной помогут России вернуться на путь возрождения русской цивилизации, которая и должна определить приоритеты будущего многополярного мира, в основе которого лежит равноправное сотрудничество во благо каждой из сторон и социальный прогресс всего человечества.