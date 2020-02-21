В Архангельской области сохранилось много захоронений времен Гражданской войны и интервенции 1918−1920 годов. Все они принадлежат красноармейцам. Дело не столько в том, что при советской власти могилы белогвардейцев уничтожались, хотя и такое было. Причина другая — красные хоронили своих в братских могилах, а белые — на освященном кладбище. Последние на кладбищах затерялись, а советская власть могилы красноармейцев содержала в порядке.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Заросший травой мемориал расстрелянным интервентами в 1919 году большевикам-подпольщикам на Вологодском кладбище Архангелська

После 1991 года захоронения предоставлены сами себе и немногим энтузиастам, считающим, что прошлое, какое бы ни было, заслуживает уважения. В соответствии с нынешним законодательством государство не несет ответственности за такие захоронения. Советская власть не поставила их на учет как памятники истории и культуры — заборчик, металлическое надгробие со звездой, вот и памятник. А раз на учете не стоит, то и бюджетные средства на них тратить сейчас невозможно. Даже поставить их на учет органы власти, по закону, не могут. Постановка на учет выявленного памятника происходит по заявлению физического или юридического лица, обосновавшего его историческую ценность. А писать заявления, сидеть в архивах и составлять справки, желающих нет.

Да и как оценивать красноармейцев? После 1991 года в оценках на местном уровне царит неопределенность. Красноармейцы — безбожники, закрывали церкви, ломали старый порядок.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Захоронение красноармейцев в деревне Сельцо, Архангельская область

Три причины — почему красноармейскими могилами заниматься надо вне зависимости от взглядов на прошлое нашей страны. Во-первых, это гуманистическая традиция отношения к захоронениям. Если мы относимся с уважением к могилам красных и белых, значит, Гражданская война в душах людей отступила, примирение возможно, новой войны не будет. Во-вторых, Красная армия, и на Севере в частности, отстояла суверенитет России. О нем, о «единой и неделимой России», много говорили белые, но опирались на внешнюю силу — интервентов. Имевших противоположные, а иногда враждебные России цели. Сильная Россия Западу была не нужна. Белые стали подручными интервентов, чему есть множество доказательств. А красные суверенитет сохранили, какими бы малосимпатичными или даже преступными методами это не делалось. Дикая жестокость сопровождает все гражданские войны, это их отличительная черта.

Во-третьих, христианство уважительно относится ко всем усопшим и их захоронениям, кем бы при жизни они ни были. Это связано с верой в загробную жизнь, предстоящее воскресение из мертвых и Страшный суд — предстать перед Судией должны все.

Правительство Архангельской области планирует провести летом 2020 года научную конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине окончания Гражданской войны на Севере, и проблему содержания захоронений необходимо обсудить и принять по ним решение.

А пока эти заросшие травой могилы — дело совести одной общественности. В результате захоронения в Кургомени, в Топсе, на трассе М-8, в Земцово заросли травой. Из тех, которые получилось посетить, в порядке оказались могилы красноармейцев в Шидрово, в Сельце, в Пинеге, Шотовой горе, Карпогорах, Пиринеми, Благовещенском.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила красноармейца в деревне Земцово, Пинежского района Архангельской области

Пару раз обратил внимание на заброшенные захоронения Гражданской войны депутата Архангельского областного собрания от КПРФ Леонида Таскаева. По поводу заросшего травой мемориала жертвам Интервенции на Вологодском кладбище Архангельска Леонид ответил, что мэрия Архангельска туда не пускает, горком КПРФ уже пытался прополоть траву и чуть не получил штраф по статье «самоуправство». Будет правильнее, советовал депутат, обратиться по данному вопросу к лидеру областных коммунистов А. В. Новикову, так как субординацию никто не отменял.

Руководитель областной инспекции по охране памятников Анна Ивченко не припомнила гонений на КПРФ за прополку травы: «Не надо уходить в сюр. Есть сорняки, а есть насаждения, которые были изначально и которые требуют ухода».

Оказалось, депутат Л. Таскаев, раздающий ведра с «лапшой на уши», сам любит развешивать макаронные изделия. И это плохо, так как надеяться с действующим законодательством по постановке памятников на учет, можно только на сторонников коммунистов. Они мотивированы поработать в архивах и написать заявления о постановке захоронений красноармейцев на учет как памятников истории и культуры.