В мае этого года Нижний Новгород официально станет главным киберспортивным плацдармом страны — 23 и 24 числа он примет у себя чемпионат России по компьютерному спорту. В 2020 году состязание не только «перекочует» в другой город, но и обрастёт новыми соревновательными дисциплинами — всего в программе чемпионата заявлено шесть игр.

ФКС России Дмитрий Смит

В период активной подготовки к мероприятию корреспондент ИА REGNUM взял интервью у президента Федерации компьютерного спорта России и профессионального киберспортсмена Дмитрия Смита. Он снял завесу тайны не только с новых соревновательных дисциплин, но и с предстоящих турниров Федерации.

Чего зрителям и игрокам ждать от самого крупного киберспортивного состязания в стране?

Дмитрий Смит, президент ФКС России: Мы продолжаем активно развивать киберспорт в стране и в этом году проведём чемпионат в Нижнем Новгороде — финальную часть соревнования примет у себя культурно-развлекательный комплекс «Нагорный». Как и в случае с Кубком России по киберспорту, который в 2018 году проходил в Тюмени, а в 2019 году в Казани, чемпионат России пройдёт при официальной поддержке руководства региона, и это замечательный плацдарм для развития киберспортивных инфраструктурных возможностей.

В списке соревновательных дисциплин появились интересные новички. Например, новым симулятором дрон-рейсинга стала Rotor Rush. Почему выбор пал именно на эту игру и что случилось с DCL — The Game?

Дмитрий Смит: Впервые мы интегрировали симулятор дрон-рейсинга на Кубке России по киберспорту 2019, но сделали это в качестве промодисциплины, в основную же программу соревнований симулятор не входил. DCL — The Game это хорошая игра, но, к сожалению, её официальный релиз ещё не состоялся, и в ней пока отсутствуют важные функции.

Что же касается Rotor Rush, то это один из немногих симуляторов с хорошей соревновательной составляющей. В нём есть многопользовательский режим, режим наблюдения, возможность кастомизации карт и написания их с нуля под конкретные задачи. В нём автоматически выгружаются результаты турнира, что снижает возможность подтасовки результатов.

ФКС России Главная награда чемпионата России по компьютерному спорту

Перейдём к файтингам. По каким критериям отобрался именно Tekken: удобство для проведения соревнований, количество активных игроков в России или иная причина?

Дмитрий Смит: В прошлом году файтинги были признаны министерством спорта РФ официальной дисциплиной компьютерного спорта, поэтому они будут регулярно появляться в наших соревнованиях.

В России Tekken 7 исторически имеет сильное комьюнити, а первые турниры по играм этой серии проходили ещё в далёком 2004 году — эта одна из основных причин, почему наш выбор пал на Tekken.

Правильно ли я понимаю, что StarCraft II теперь станет официальным представителем жанра RTS (Real Time Strategy) на ваших соревнованиях?

Дмитрий Смит: StarCraft II — замечательная игра, она требует невероятных физических и умственных усилий, а на профессиональном уровне и того и другого одновременно. Я и сам в прошлом профессиональный киберспортсмен по StarCraft, знаю об этом не понаслышке. Здесь есть взрослое сформированное комьюнити, что существенно упрощает взаимодействие. Но есть и другие популярные представители этого жанра, и мы не можем их игнорировать.

Тогда как вы прокомментируете недавний скандальный релиз Warcraft III: Reforged? Стоит ли ждать эту игру на предстоящих соревнованиях ФКС России?

Дмитрий Смит: Безусловно, данная ситуация лично для меня стала неприятным сюрпризом. Разработчики пообещали выпустить патч с исправлением ошибок, давайте подождём и посмотрим, что им удастся сделать. Не исключаю, что при подготовке к предстоящим соревнованиям мы вернёмся к данному вопросу.

ФКС России Работа студии аналитики

Что насчёт NHL 20? Почему именно хоккей стал представителем «спортивного симулятора»? Появятся ли в программе соревнований другие виды виртуального спорта?

Дмитрий Смит: Спортивные симуляторы должны максимально коррелировать с существующими видами спорта и по технических характеристикам, и по аудиторным показателям. Хоккей — второй по популярности вид спорта в России. А так как по киберфутболу совместно с РФС мы уже проводим чемпионат и Кубок, то выбор пал именно на хоккей, и в частности на NHL 20. В Уфе, например, ежегодно проходит соревнование для киберхоккеистов, которое организовывает наше региональное отделение в Башкортостане совместно с ХК «Салават Юлаев».

Какие аспекты чемпионата 2019 года вы намерены улучшить (или исправить) в этот раз?

Дмитрий Смит: Мы стремимся, чтобы наши турниры с каждым годом становились лучше и развивались. Подмечаем ошибки самостоятельно или получаем обратную связь от игроков, стараемся реагировать максимально быстро и вносить изменения, но, безусловно, никто не застрахован от ошибок, тем более в такой сфере, как организация мероприятий. Могу сказать, что недавно мы решили ряд проблем с турнирной платформой, регламентирующей документацией и игровыми серверами.

ФКС России Победитель 2019 года в дисциплине Clash Royale

Чемпионат России уже официально анонсирован. Какие ещё мероприятия ФКС России проведёт в этом году и когда игрокам стоит их ждать?

Дмитрий Смит: В первом полугодии 2020 года мы планируем провести вышеупомянутый чемпионат России по компьютерному спорту, четвёртый сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и Кубок России по интерактивному футболу, который мы проводим совместно с Российским футбольным союзом. Во втором полугодии — Открытый Кубок России по компьютерному спорту, в котором смогут принять участие иностранцы, чемпионат России по интерактивному футболу и Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную лигу для российских школьников.

В конце 2019 года сборная России по киберспорту отказалась от участия в IESF World Championship 2019 из-за ряда непростительных ошибок со стороны организаторов. Стоит ли ждать «второго захода» в этом году? И будет ли организована новая сборная для различных международных соревнований?

Дмитрий Смит: Мы являемся членами международной федерации IESF с 2010 года, и с того же года наша сборная принимает участие в чемпионате мира. За всё время это первый случай такой некомпетентности. Нашим поступком мы хотели ярко и чётко просигнализировать, что такие вещи недопустимы и не должны повториться.

Двенадцатый чемпионат мира по киберспорту примет Израиль, город Эйлат. В марте IESF обещала анонсировать игры и даты проведения. Как только это будет сделано, мы начнём формирование сборной. Как и в прошлом году, это произойдёт по результатам наших основных соревнований: чемпионатов и кубков.