



Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа над подготовкой саммита Москва — Тегеран — Анкара по сирийскому урегулированию. По его словам, «с иранской стороны были переговоры на этот счет» и «дату саммита еще предстоит согласовать», как и «три графика президентов».

Причина, по которой Песков на первое место поставил Иран, связана с парламентскими выборами в этой стране, которые, как считает ВВС, будут проходить в условиях противостояния между «ультраконсерваторами и реформаторами». Правда, иранские парламентарии занимаются в основном внутренними делами и не определяют курс внешней политики, так что маловероятно, чтобы политика Тегерана в отношении Дамаска претерпела какие-либо заметные изменения, хотя в стране и будет формироваться новая ситуация с учетом выявленного соотношения политических сил. Ведутся переговоры с Турцией. Как заявил спецпредставитель России по Ближнему Востоку Михаил Богданов, речь идет о том, чтобы «получить согласие руководства Анкары». В случае достижения договоренностей, шестой саммит президентов России, Ирана и Турции может состояться в Тегеране в начале марта.

Подготовка такого трехстороннего переговорного формата требует серьезной дипломатической работы, предварительных встреч и переговоров министров иностранных дел трех стран по согласованию повестки дня. По идее, она должна дальше продвигать астанинский процесс по сирийскому урегулированию, внести какие-то новые позиции в ранее достигнутые договоренности по деэскалации и стабилизации обстановки в Сирии с учетом общего стратегического видения дальнейшего развития событий и координации общих усилий. Но в данном случае камнем преткновения стал Идлиб, где турецкие и сирийские правительственные вооруженные силы фактически вступили в прямое боевое столкновение, в результате чего есть потери с обеих сторон. Это первый и серьезный кризис в составе «тройки», выступающей в роли гарантов сирийского урегулирования.

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Но затрагивает он больше Турцию и Россию, касаясь Ирана несколько опосредованно. Неслучайно турецкая сторона больше намекала о необходимости проведения двухсторонней встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Почему? Турецкое издание Evrensel отмечает, что внешне причины обострения ситуации в Идлибе остаются «неизвестными и загадочными», и призывает искать ответы в «причинах проявляемого Эрдоганом упорства» в действиях в Идлибе. «Анкара упорно не желает идти на контакт с Дамаском, пытается поместить официальную армию Сирии в террористический контекст, — отмечает издание. — Заявления Турции о признании территориальной целостности Сирии не находят отражения на поле боя. Если нынешняя напряженность выльется в турецко-сирийскую войну, это может запросто спровоцировать хаос, который затронет не только Турцию и Сирию».

Другое турецкое издание, газета Yeni Şafak не считает случайным совпадение по времени начала переброски Турцией в Ливию радикальных группировок из Идлиба с обострением ситуации вокруг этой сирийской провинции и намекает на существование альянса между президентом Сирии Башаром Асадом и главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Кстати, в этот контекст турецкие эксперты вписывают и недавний визит Хафтара в Москву и его переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В то же время они считают, что Эрдоган, который в Сирии и в Ливии «закрепляет за собой имидж покровителя джихадистских группировок», серьёзно ошибается. В сложившейся ситуации у Эрдогана договориться с Путиным по Идлибу, что удавалось раньше, не получается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба, и отметил, что сотни боевиков из идлибской зоны деэскалации в Сирии перемещаются в Ливию для участия в боевых действиях. К тому же Эрдоган стал предпринимать попытки втянуть в активную «игру» на своей стороне США, что подрывает политическое доверие к нему как в Москве, так и в Тегеране. Это, в свою очередь, стало определять в условиях нарушений Анкарой своих обязательств по сочинскому меморандуму 17 сентября 2018 года решимость Ирана и России в необходимости восстановления контроля Дамаска в Идлибе. Более того, альянс Россия — Турция — Иран, в котором Москва и Тегеран поддерживают президента Сирии Асада, а Анкара, как пишет турецкое издание Cumhuriyet, «стремится смести его со своего пути», обозначает трещину в «тройке», потенциально грозящую размежеванием.

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По оценке швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, именно Турция оказывается «слабым звеном» в альянсе, а Эрдоган рискует своими отношениями с Россией и Ираном, находясь в сравнению с ними на слабых позициях». Но действительно ли Эрдоган готов рассориться со своими союзниками? Время покажет. У него пока еще есть шансы найти грамотные решения и разогнать нависшие грозные тучи, уйти от военной конфронтации, дальше продвигать политический процесс сирийского урегулирования. Другого просто никому не дано.