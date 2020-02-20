Не кажется, читатель, что под конституционную реформу у нас нечто начало происходить? Сначала маргинал-любитель нетрадиционных «особых мнений» из Конституционного суда, сокурсник экс-премьера, доведшего до ручки социальную сферу и кичащегося своим антикоммунизмом, высунулся с «идеей» выбросить из отечественной истории 70 с лишним лет и замкнуть современность на эпоху «лакеев, юнкеров и французской булки». Затем одиозный экс-журналист, уже много лет выжимающий «паблисити» из собственного избиения и очень характерно сочетающий в своей биографии, которую по недоразумению считает «политической», работу на таких ресурсах, как «Дождь» и «Спутник и погром», требует примерно того же, только в других выражениях. И с другой аргументацией: первому просто не нравится СССР, которому он отказывает в легитимности, а второй в восторге от Империи, наивно полагая, что это — «национальное государство для русских».

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

С судьей, прошедшим в КС еще по медведевской президентской квоте и безнадежно застрявшим в той, безвозвратно ушедшей, эпохе, все ясно. От него даже сам суд открестился: дескать, его «личное дело», которое частью решения КС не является. Как в том анекдоте: «К вам мой попугай не залетал? Нет? Таки если вдруг залетит, то я его взглядов категорически не разделяю!». А вот что касается блогера, тут все сложнее. Ибо выданный им на-гора спутанный поток сознания совсем не случайно нашел деятельных и «благодарных» распространителей в лице крупной газеты с большим тиражом. Кто-то ну очень заинтересован в том, чтобы общественности, в которой в унисон с наступлением на права граждан и попранием социальной справедливости, растут просоветские настроения и интерес к великой Красной эпохе, промыть мозги еще раз. Так, как это уже проделали в конце 80-х годов те же самые люди. И те же структуры.

Давайте выхватим из этого мутного потока те «маячки», которые формируют его сюжет, очень похоже, что придуманный не самим прожженным «тружеником пера», а теми, кто используют его в качестве тарана. Ведь что ни говори, но как два снаряда в одну воронку не попадают, так и антисоветчики активизируются не только по причине традиционного весеннего обострения. Ибо «кто девушку обедает, тот ее и танцует».

Итак, восстановление СССР-де «потеряно» ввиду Прибалтики и Закавказья, которые ушли безвозвратно, а «паритет с узбеками и украинцами», как на грани фола пропаганды национальной розни сообщает этот демагог, — «нет уж, спасибо». И пеняет грузинам и украинцам за советских вождей, скопом подметая их всех под одну гребенку. Как бы забывая, что больше всех вреда причинила плеяда совсем из другого, вполне себе русского, точнее, российского, южного клана. Далее в этих рассуждениях зашкаливает просто-таки «перестроечный» абсурд: Россия как «бесправная провинция какой-то наднациональной империи». Вопрос: а Российская империя, за которую он ратует, разве не имела окраин и их не развивала? И как вообще можно одновременно, без шизофренического раздвоения личности, ратовать за империю и национальное государство? Или не было в нашей истории таких выдающихся государственных и военных деятелей, как Безбородко, Багратион, Милорадович, Микоян, Алиев, Машеров? Екатерина Великая, наконец? Или это такая завуалированная апология американского «плавильного котла»? В котором, кстати, год за годом растворяется традиционный для США антропологический стандарт WASP?

Строительство Братской ГЭС. 1962

И отсюда — плавный переход к монархической теме, связь с которой оживляет в памяти обращение к лидерам Российской Федерации группы эмигрантской агентуры западных спецслужб, пообещавших несколько лет назад «инвестиции» в обмен на вынос из Мавзолея В. И. Ленина и разгром исторического наследия Красной площади. Обратим внимание: в качестве аргумента приводится демагогия о личном нахождении в этот момент нашего «героя» в Британии, где он расхваливает монархическую систему власти, делая вид, что не понимает очевидных вещей, на которые указывали еще классики обливаемого им грязью марксизма. Что богатство тамошней империи всегда проистекало из ограбления колоний, которые местная элита считала отнюдь не стратегическим предпольем, обеспечивающим безопасность, а тупо — объектом наживы.

А дальше становится не до шуток. «Монархию, жалко, что не обсуждают, — тявкает из лондонской подворотни возомнившая себя оракулом моська. — Тоже давний же разговор, что, может, найти какого-то иностранного принца, который бы согласился стать православным, выучит русский язык и станет отцом нашему народу…». Легче всего в ответ воспроизвести известную пословицу: «Слышал звон, да не знает, где он». Но «звон» этот исходил как раз оттуда, откуда этих принцев почти ежегодно некто таскал на Красную площадь на фестивали военных оркестров. Один такой принц, представляющий второе лицо в британской монархии, исторически предводительствующее в масонстве регулярного шотландского обряда, которого здесь принимали с почестями, заход на постсоветское пространство осуществлял через Киев, чему и «посвящены», помнится, были первый майдан и «оранжевая революция» имени Ющенко. Потом, когда принц, даже выучивший русский язык в ожидании приглашения на кремлевский «трон», восстановленный Ельциным & его коррумпированной «Мабетексом» Co, состарился, из определенных кругов была запущена утка о подготовленном ему домом Виндзоров «преемничке». Казалось бы, бред сивой кобылы. Но на него клюнули, причем, на полном серьезе. И некоторые, в том числе очень уважаемые люди, верили в это до самой смерти, рассуждая о загадочности русской души, которая или этого принца отвергнет, или — примет. И не переставали верить даже тогда, когда «преемничек», став фигурантом ряда крупных скандалов, в том числе связанных с пропагандой нацистской символики, женился на артистке-разведенке, приходящейся, по слухам, продуктом внебрачных похождений одного бывшего чернокожего президента. Кто об этом моське рассказал? Ведь не сама же она на эту тему принялась распространяться?

Юрий Гагарин и Герман Титов во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 1961

Чего никак не желают взять в толк поборники монархической реставрации? И это помимо того, что пропагандируя такую реставрацию, они зовут прямиком в Средневековье. А вот чего. В организованном эмигрантском монархизме существовали две линии — «легитимисты», выступающие за передачу престола какому-нибудь романовскому отпрыску, пусть и побочному. И «соборники», «непредрешенцы», требовавшие созыва Земского Собора для учреждения новой династии. На стыке этих двух течений и паразитирует это третье, компрадорское. Признавая, что прямых наследников не осталось, и восстановить Романовых, не вступая в противоречие с ими же и введенным порядком престолонаследия не получится, а также понимая, что «собор» — это из области фантастики, компрадоры, рупором которых с определенной подачи и выступают подобные одиозные персонажи, пытаются обойти эти реалии с помощью внешнего управления. Покажите мне хотя бы одну (!) династию Запада, а особенно ту, откуда искомый принц, не связанную с концептуальным кукловодством. И с вербовкой всех поколений, сохранивших респект русских эмигрантских фамилий, не гулявших по Парижу в прикиде булгаковского генерала Чарноты. Нет таких! Все — без исключения — купили благополучие антисоветским участием в соответствующих картотеках. Потому и пошли за Гитлером также решительно, как несостоявшийся «преемничек» позировал в напяленной нарукавной повязке со свастикой. Для нашей моськи это секрет? А если не секрет, то чем она (или он) отличается от них, кроме происхожденческого «благородства»? И не покупает ли расположение принимающей стороны участием в ее информационных спецоперациях, бахвалясь готовностью лично проводить российскую «декоммунизацию»? По типу и подобию украинских хунвэйбинов…

А пиарит его здесь на страницах ранее уважаемой газеты кто? Не те ли — в рясах и с другими аксессуарами, кто клюнув на утки (или распустив их?) о готовых «стать отцом нашему народу» иностранных принцах, надо понимать, всерьез обсуждали, а возможно, и реализуют соответствующие сценарии, вынашивая непреодолимое желание воспользоваться для этого проходящей в России конституционной реформой? А недавнее отлучение принца с его пассией от монаршей кормушки, которое у нас некто взахлеб интерпретировал как чистку «авгиевых конюшен» Букингема, — не рассматривается ли оно частью проекта, призванного виртуально, в глазах общественного мнения, развести его с «бабушкой», наделив ореолом романтического героизма? В расчете на наивность «этих русских» и изощренность их кураторов…

И здесь мы подходим к самому главному. Монархия — это не балы, имения, парады, хоругви и эполеты. Монархия — это реставрация сословного общества, но в его новом обличье разделенного непреодолимыми социальными перегородками на касты людей «первого сорта», эдакое «новое дворянство», их обслугу и погруженного в вечную нищету и архаику «неприкасаемого» простонародья. Монархия же под иностранным водительством дополняет эту палитру социальной стратификации еще и колониальным аспектом. В давно разработанный и уготованный этими планами нашей Родине постисторический контекст укладывается очень многое, в том числе большая часть тех социальных диспропорций, что внедрены прежним, обанкротившимся правительством, но которые новое не торопится отменять. От пенсионной экспроприации до сановных призывов и прожектов «убрать из-за руля лишних людей».

Красная площадь. Май 1945 года

Куда ведут эти инициативы — известно еще с ноября 2010 года, когда был обнародован правительственный план сгона сограждан с земли в резервации-мегаполисы, именуемые «агломерациями», и «освобождения» ее под «экологически чистую» колонизацию извне. Кто нашел в себе силы посмотреть и прочитать Генеральный план Ost после его раскрытия в 2009 году, тот может подтвердить, что проект агломераций не новое, а хорошо забытое старое. Тот же самый Ost, только формально без оккупационных «рейхскомиссариатов». Выводы из прежней «экспедиции» на Восток сделаны. Завоевать «этих русских» нельзя, а обвести вокруг пальца, особенно с упором на третье «монархическое» течение компрадоров — вдруг прокатит? Поэтому внимательно следим за руками этих аферистов, из которых определенная часть, судя по профессиональному срезу состава соответствующей рабочей группы, в ней представлена. Лакмусовой бумажкой, на скромный взгляд автора этих строк, служит судьба конституционных социальных гарантий. Новые из них, вводимые в текст по предложению президента, некто вполне может догадаться «оттенить» исчезновением старых, связанных с бесплатностью государственного образования, здравоохранения и правом на своевременно и достойно оплачиваемый труд.

Скажут: автор сгущает краски, высасывая их из своего продуктивного пальца. «Свежо предание, да верится с трудом!». Доверяют ли овцы пастуху? Конечно! Ведь он защищает их от волков. И, поверив, рано или поздно оказываются на шампурах. Подкоп под СССР, тем более синхронно осуществленный на фоне конституционной реформы из Конституционного суда и из Лондона, не может не наводить на определенные параллели. Особенно в сочетании с монархической, точнее псевдомонархической риторикой. Просто поразительно: как легко наши люди, привыкшие за годы советской власти к социальной защищенности и никак не могущие от нее отвыкнуть в постсоветскую эпоху, ведутся на ничем не подкрепленные обещания и посылы. А потом, столкнувшись с очередной потерей, начинают махать кулаками после драки, «скромно» возмущаясь на кухнях. Неужели не понятно, что «потом» будет поздно? Не проще ли сейчас взять конституционный процесс под прочный общественный контроль?