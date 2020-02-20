То, что японская русофобская и правонационалистическая газета «Санкэй симбун» нередко извращает факты и события истории отношений Японии с Советским Союзом и Россией, для меня не новость. Вот свежий, что называется, вчерашний пример. Корреспондент газеты Рёсукэ Эндо разразился на страницах издания статьей, в которой обвиняет президента РФ Владимира Путина ни много, ни мало… в «развязывании исторической войны». Это — «маккана усо» («пунцовая ложь»), как в Японии называют наглое вранье. Ибо «историческую войну» развязал не Путин, а «наши западные коллеги и партнеры», включая японских фальсификаторов истории и пропагандистов. И Эндо в своих писаниях не может этого не признавать, указывая, что «поводом стало то, что в сентябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, в которой раскритиковал тоталитаризм. Резолюция была приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны. Нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении в августе 1939 года. Они вторглись в Польшу в соответствии с секретным приложением к соглашению. В резолюции Европейского парламента отмечается, что это соглашение «двух тоталитарных режимов» открыло путь к началу Второй мировой войны».

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

Как бы Путин ни не любил социализм, он не может мириться с подобными искажениями истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. И именно эту непримиримость «Санкэй симбун» ставит ему в «вину»: «Тем не менее президент Путин заявил, что ставить Советский Союз и нацистскую Германию в один ряд — это позор».

Солидаризируясь с резолюцией Европарламента, Эндо «сообщает», что в ней «также критикуются нацисты и коммунистический режим в связи с тем, что они привели к беспрецедентной гибели людей и ограничению свободы в результате геноцида и насильственного переселения». И это пишет газета страны, которая осуществляла самый что ни на есть настоящий геноцид, беспричинно, по принципу расового превосходства «божественной нации Ямато» уничтожив до 35 миллионов китайцев, подавляющее большинство которых были мирные жители — женщины, дети, старики. Да еще готовило бактериологическую войну, в которой должны были погибнуть сотни миллионов людей.

Вновь запускаются обвинения Путина в его стремлении «приватизировать победу»: «Путинская система использовала «победу», чтобы повысить национальный престиж и поднять центростремительную силу правительства. С 2008 года 9 мая, в День Победы над Германией, в Москве проводятся крупные военные парады. В России и за ее пределами трубят о том, что «русские — великий народ, который освободил Европу от нацистской Германии». В методичках по русскому историческому образованию скрывается, что раздел Польши в 1939 году положил начало войне, и излагается так, будто бы она началась с вторжения Германии в Советский Союз в 1941 году».

А если не «великий русский народ освободил Европу от нацистской Германии», то кто? Или японские русофобы считают, что победа пришла с Запада, от их нынешних союзников США и Великобритании, которые упорно не желали вступать в наземную войну с гитлеровским вермахтом и пошли на высадку в Нормандии только в конце войны, после того, как поняли, что Красная Армия сможет сама, без их помощи дойти с боями до Ла-Манша?

Советские бойцы и командиры оставляют победные надписи и свои фамилии на стенах Рейхстага. Май 1945 года

Общаясь с японскими политиками, историками и политологами, знаю, как им не нравится напоминание о том, что их страна была ближайшим союзником и соратником нацистской Германии и наряду с ней несет большую ответственность за развязывание мировой бойни, унесшей до 70 миллионов человеческих жизней. Вот и «Санкэй симбун» тщится затушевать эту ответственность, переложить ее на другие страны и народы, в первую очередь на СССР. Она убеждает японского читателя: «Япония должна опасаться, что Россия все больше склоняется к приравниванию нацистской Германии к милитаристской Японии и оправдывает нападение на Японию, а также оккупацию северных территорий в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете. Исторический факт — Советский Союз смог победить Германию только благодаря тому, что Япония соблюдала этот договор. Если не отнестись к «исторической войне» России со всей строгостью, вести переговоры по «северным территориям» будет все труднее».

Сколько раз мне доводилось слышать в Японии подобные заявления о том, что российский народ должен чуть ли не благодарить японцев за «соблюдение нейтралитета», позволившего-де Сталину одержать верх над гитлеровской Германией. В связи с этим, думаю, стоит напоминать нашим людям, как милитаристская Япония якобы «добросовестно выполняла» положения Советско-японского пакта о нейтралитете. Непременно в год 75-летия Великой Победы об этом следует говорить. Пока же только отметим, что подписавший пакт о нейтралитете с СССР министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока 22 июня 1941 года буквально бросился в императорский дворец, где весьма настойчиво убеждал верховного главнокомандующего армией и флотом Хирохито незамедлительно нанести удар по советскому Дальнему Востоку и Сибири с целью их захвата. А японский генералитет подготовил для этого у границ с СССР миллионную группировку войск и наметил дату вероломного нападения — 29 августа 1941 года. И хотя соотношение сил на Дальнем Востоке не позволило Японии обрушиться на СССР, выполняя просьбы Гитлера и Риббентропа, японское военно-политическое руководство сознательно угрозой начала войны сковывало многочисленные советские войска и технику в восточных районах Советского Союза, что не позволяло использовать их в борьбе с гитлеровскими полчищами. В связи с этим Япония несет прямую ответственность за затягивание Великой Отечественной войны и за большие дополнительные жертвы.

Советские солдаты с немецкими штандартами на Красной площади. Москва, 24 июня 1945 года

Одна из главных целей господ-русофобов из «Санкэй симбун» состоит в том, чтобы сорвать участие своего премьера по личному приглашению президента Путина в торжествах в День Победы 9 мая на Красной площади. Они этого не скрывают: «Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность присутствия на праздновании 75-летия Победы над Германией 9 мая в Москве, но не станет ли это выражением согласия с эгоистичными взглядами России на историю?»

И еще. Не смогла, конечно, пытающаяся опорочить Путина японская газета пройти мимо его эмоционального высказывания в адрес как зарубежных, так и доморощенных «историков», тщащихся посеять у нашего народа, вместо гордости за великие ратные подвиги отцов, дедов и прадедов, чуть ли не чувство вины за победное шествие в сражениях с ненавистным врагом. Эндо приводит высказывание Путина на встрече с ветеранами, где он подчеркнул: «Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю». Что же, сказано резковато, но откровенно и определенно, чтобы не было сомнений в готовности нашего народа сплоченно защищать правду о Великой Победе, бескомпромиссно противостоять тем, кто, преследуя целью сломать одну из немногих оставшихся объединяющих наш народ скреп, стремятся превратить нашу страну в «виновника войны», недостойного славы Победителя. При всех различиях в отношении к Путину и его политике, полагаю, все честные историки, специалисты, ветераны должны поддержать призыв президента отстоять правду о нашей Великой Победе над человеконенавистническими режимами нацистской Германии и милитаристской Японии.