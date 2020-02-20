Украинцев эвакуируют из Китая, но в Одессу не повезут, карантин будет во Львовской области, передает «Думская» (Одесса). В 3 часа ночи 19 февраля самолет авиакомпании Sky Up вылетел из Киева в китайский город Ухань, чтобы эвакуировать украинцев в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Планируется, что он вернется в Украину в 8 утра 20 февраля. Побывавших в КНР людей поместят в карантин. Где именно они будут находиться, пока не известно, но скорее всего, это будет один из санаториев Львовской области. Между тем в некоторых СМИ появилась информация, что их привезут в Одессу в бывший Лермонтовский санаторий, на базе которого теперь функционирует центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Одесский». Однако начальник медцентра Илья Лабушев заверил, что это не так: «Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме». В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона тоже заявили, что украинцы из Уханя поступят не к ним. Отметим, из Китая эвакуируют только тех, кто подписал официальное согласие отправиться на 14-дневный карантин по возвращении и у кого не будет симптомов коронавируса. Людей перед посадкой в самолет будут проверять сначала китайские медики, а затем украинские врачи.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В среду, 19 февраля, в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю, сообщает Zaxid.net (Львов). Около 14:00 к воротам госпиталя начали свозить автомобильные шины. Паника началась утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. «Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь — завози кого хочешь. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали, что эвакуация», — отметила сотрудница госпиталя. Позже было заявлено, что на базе госпиталя в Винниках прошло обучение медиков по готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавирусом Covid-19. В сети Facebook журналистка Наталья Волосацкая опубликовала видео, на котором видно, что люди, которые заблокировали автомобильными шинами въездные ворота госпиталя, отказываются кого-либо впускать и выпускать.

Прилет на Украину эвакуированных из эпицентра вспышки коронавируса украинцев и сама вероятность их пребывания на территории Львовщины привела к многочисленным протестам среди жителей, продолжает издание. Наиболее радикальные прибегли даже к блокировке госпиталя в Винниках возле Львова. Хватало эмоций и в самом заведении. Некоторые медики наотрез отказались от своих обязанностей. Почему так произошло, порталу рассказал социальный психолог Олег Покальчук. «Могу вспомнить абсолютно идентичное поведение людей, которое касалось Чернобыля и переселенцев из Киевской области, — сказал эксперт. — Тогда были подобные зоологические реакции… Генезис этого поведения разлагается на несколько параметров: первый — это совершенно зоологическое, инстинктивное желание видовой защиты, второй — это невежество, третий — постмайданный синдром с представлением о том, что уличными протестами можно решить какие-то вопросы, не относящиеся к компетенции этих людей… Что интересно, регион (Львовская область — С.С.) очень набожный, все ходят в храмы, все храмы переполнены, все абсолютно искренне на момент пребывания в храмах верующие и знают обряды. Это достойно уважения. Но как только дело касается христианского поведения, то их набожность как рукой снимает. Вот, собственно, и есть глубина украинского патриотизма».

Работа инквизиции. Графика

Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к руководству страны с требованием не размещать на территории области (в санатории «Медоборы» в селе Конопковка Теребовлянского района) около сотни человек, эвакуированных из Китая, информирует «За Збручем» (Тернополь). «Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования», — говорится в обращении, принятом на сессии.

В ходе сессии председатель Тернопольского облсовета Виктор Овчарук призвал собравшихся «не злоупотреблять различными моральными категориями» и «не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине», отмечает «Збруч» (Галичина). Первый заместитель председателя Василий Деревляный назвал решение властей поселить эвакуированных в густонаселенных районах «геноцидом украинского народа». Руководитель санатория «Медоборы» Василий Мартынюк отметил, что без согласия общины возглавляемое им заведение не будет принимать эвакуированных из Китая. Напомним, слухи о том, что украинцев, которых эвакуируют из Китая, разместят в санатории на Тернопольщине, вызвали настоящий переполох. Жители села вышли на акции протесты и организовали блокпосты с круглосуточным дежурством на подъезде к санаторию.

В социальных сетях распространяют информацию о том, что Ровно может принять самолет из Уханя с украинцами, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Директор Ровенского аэропорта Игорь Насинюк официально заявляет, что эта информация — фейк. Ровенская областная государственная администрация отметила, что область не может их принять, «потому что у нас нет возможности».

Вывозить украинцев из Китая на карантин в санатории или больницы Херсона не будут, пишет «Новий день» (Херсон), уровень изоляции заведений недостаточен. В этом заверил директор областного департамента здравоохранения Виктор Короленко. Да и вряд ли присутствие потенциальных носителей коронавируса добавит туристической привлекательности региону накануне курортного сезона. В больницах до сих пор нет обещанных минздравом Украины тест-систем для экспресс-диагностики «китайского» коронавируса (несмотря на то, что один пациент с подозрением на заражение здесь уже был). Государство их вроде получило «аж» тридцать штук, но на Херсонщину не добралась ни одна. Хотя большинство херсонцев перспектива заразиться пугает не очень. «Пережили чуму и холеру, то и грипп или коронавирус переживем», — демонстрируют оптимизм и стойкость обыватели.

Коронавирус

Комиссия Житомирского областного совета хочет временно приостановить работы на объездной, где задействованы китайцы, передает «Житомир.info» (Житомир). По словам директора областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины Зиновия Парамонова, среди людей, прибывших из Китая для продолжения работ на строительстве дороги, больных нет. Но «ради безопасности жителей нашей области было принято решение разместить строителей в отдельных изолированных помещениях, они сейчас под наблюдением». Всего на строительстве работают ориентировочно 90 граждан из Китая, 16 из них не выезжали на праздники за пределы Украины. На место работы вернулось уже 11 работников. Все они находятся под контролем. Депутаты облсовета заявляют, что на государственном уровне должны быть усилены соответствующие меры, в частности введены ограничения на определенный период на въезд на Украину китайских граждан. Также депутаты считают, что необходимо усилить надзор за строителями, чтобы они не покидали нынешнее место пребывания до завершения карантина.

Запорожцы из Китая эвакуироваться не собираются, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). Сейчас в Китае в разных городах живут и запорожцы. Это студентка Татьяна Корякина, которая находится в городе Сучжоу (чуть больше 600 км от изолированного Уханя), полуфиналист проекта «Голос країни-4» Андрей Шамрай (город Наньнин, 1200 км от Уханя), певица Александра Кравчук (город Ханчжоу, 700 км от провинции Хенань) и учитель английского языка Владислав Шкроботько (провинция Хенань, соседняя с провинцией Хубэй область, где официально зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом). Никто из них не собирается покидать Китай. Запорожцы считают, что «пересидеть» эпидемию в Китае безопаснее, чем возвращаться домой. Так как есть риск заразиться во время перелета. Не секрет, что многие украинцы отрицательно относятся к эвакуации соотечественников из-за страха заразиться. В своем Telegram-канале Татьяна Корякина рассказала, что соседи из Запорожья угрожали ее маме в случае возвращения из Китая. «…Мне с каждым днем физически плохо и становится хуже. Не от ситуации в Китае, а от того, что я читаю в интернете. (Теперь уже в особенности от украинцев). И хоть я нахожусь не в эпицентре и решила сама оставаться здесь, мне по-прежнему очень горько. От того, что даже дома мы какое-то время будем прокаженными изгоями. Не только потому что жили в Китае. А еще и потому что, видите ли, укатили за границу, как посмели… Ну и, конечно, вишенкой на торте коронавируса лично для меня стало то, что к моей маме приходили соседи и сказали, что если ваша Таня вернется, мы ее в подъезд не пустим. Как говорится, человек может уехать из Запорожья, а потом не въехать обратно. Повторюсь, что одна из причин, почему я не возвращаюсь, это потому что существует большой риск заразиться в самолете. И я не хочу в случае чего переживать еще и за родных и близких», — написала Татьяна.

Неизвестные вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о расстрелянных евреях Лысянки, информируют «Вечірні Черкаси» (Черкассы). Разбитый памятник в субботу, 15 февраля, заметил учитель-пенсионер Михаил Лаврега. «В 1941 году немцы повели колонну евреев дорогой на Корсунь, — говорит Михаил Теофанович. — Завели в лес за четыре километра от Лысянки и расстреляли. Тела бросали в лесной колодец. Убили 392 человека. Когда колодец наполнился, закапывали рядом». В 2016 году на месте расстрела за счет кандидата медицинских наук Валентина Пострелка установили памятную доску. На этом месте погибли его дед и бабка. «В субботу, 15 февраля, возвращался с Лысянского рынка и увидел, что доска разбита вдребезги, — отмечает Лаврега. — Уничтожили текст, который написан на иврите. Там была молитва — часть текста с Торы. Что интересно, украинский перевод еврейского текста с трезубцем на другой стороне памятника не трогали. Видимо, чтобы бросить тень на патриотические силы. Обломки еврейской таблички я забрал к себе домой. Сразу позвонил в полицию. Полицейские тут же прибыли на место, зафиксировали факт уничтожения, ведут следствие». Валентин Пострелко, на чьи деньги установлена памятная доска, расстроен и удивлен. Председатель еврейской общины Черкасской области Давид Летичевский говорит, что «возмущен уничтожением доски. Немедленно сообщу об этом во все еврейские организации и посольство Израиля».

Вандалы

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег, тогда как переводы на Украину почти не выросли, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк) со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (GUS). Отмечается, что в 2019 году украинцы потратили в Польше 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году — лишь 1,05 млрд долларов. Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши на Украину в 2019 году 3,8 млрд долларов, а в 2018 году — 3,6 млрд долларов. То есть мы видим стремительный рост в два раза расходов украинцев в Польше, тогда как переводы на Украину почти не выросли. «Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы всё больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег на Украину, где они расходовались бы на приобретение товаров украинских производителей», — заявил эксперт по международному трудоустройству Евгений Кириченко.

Закарпатье всегда будет чрезвычайно важным регионом как для Украины, так и для венгерской истории, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба: «Закарпатье всегда будет украинским регионом, всегда чрезвычайно важным для Украины, но мы также должны признать, что Закарпатье будет чрезвычайно важным для «венгерского сердца», потому что история Венгрии невозможна без Закарпатья. Поэтому мы там должны работать вместе, и я не зря на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто отметил, что Закарпатье должно стать общей истории успеха Украины и Венгрии. Мы не можем отдать это на откуп Венгрии. Хочу подчеркнуть, что если мы серьезно двигаемся в Евросоюз, мы все приграничные регионы должны делать историей успеха с нашими европейскими соседями».