В начале огневой дуэли, проведенной в этот день на линии соприкосновения правительственных войск Украины и инсургентов из самопровозглашенных республик украинского Востока, стороны, как обычно, обвинили своих противников. Однако по своему содержанию не стоила бы и упоминаний. Хотя по количеству израсходованных боеприпасов не может не вызывать уважение: 18 февраля между 6:30 и 11:30 стороны провели взаимный обстрел, и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов — такого не было уже два года.

24 канал Украинская карта фронта в Донбассе

Однако, что показательно: в свой обязательный ежедневный отчет (№ 40/2020) этот эпизод СММ даже не включила, более обратив внимание на то, что обнаружено «вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области и в неподконтрольном правительству районе Луганской области», а так же «3 комплекса радиоэлектронной борьбы и действующую радиолокационную станцию возле неподконтрольной правительству Вербовой Балки». Последнее особенно важно, поскольку, скорее всего, и привело к потере Миссией двух беспилотников дальнего радиуса действия.

Оглашенные потери — два «двухсотых» (по одному с каждой стороны) и раненые. При таком сценарии говорить о «стратегическом» или «полномасштабном» наступлении инсургентов, а именно такими сообщениями была заполнена 18 февраля украинская медиалента, могут только возбужденные «диванные стратеги от клавиатуры» или не менее возбужденные «говорящие головы» телеэкрана. Хотя порой им лучше было бы промолчать, дабы не «подставлять» своих же. Так, агентство УНИАН сообщило, что «в начале января… наши ребята (бойцы ВС Украины — А.Г.) решились занять небольшойучасток в серой зоне». Речь идет о тактически важной позиции «Баня», которую инсургенты и заняли 18 февраля. Правда, тут же возникает вопрос: как это? Ведь еще 26 декабря министр обороны Украины Андрей Загороднюк заметил, что «Мыговорим о полном перемирии с 1 января». Кто же, в таком случае, нарушил дух Парижской встречи «нормандского формата», войдя в «серую зону», где войск не должно быть по определению?

President.gov.ua Владимир Зеленский и украинские военные. Донбасс

Но всё это уже мелочь. Инцидент произошел, и теперь остается искать ответ на вопрос: что это было? Оперативное наступление? Нет! Остается только два вменяемых ответа — либо провокация, либо месседж.

Слово «провокация» я употребляю без негативной коннотации, а в его первоначальном значении — «вызов». И инцидент 18 февраля можно рассматривать как откровенный вызов президенту Зеленскому с основным посылом: «он не в состоянии контролировать процессы, происходящие в зоне силового конфликта». Судите сами: огневой контакт произошел по линии Орехово — Новотошковское — Крымское, аккурат впритирку к «будущей демилитаризированной зоне», о которой мечтают от Парижа до Минска. И это следует понимать как тот факт, что нарушать «дух Парижа» и буквы Минских договоренностей инициаторы конфликта не собирались, но показали, что в любой момент могут это сделать. А вот президент Зеленский ничего сделать не сможет. Разве что уступить давлению «патриотически» настроенной улицы и пойти на общее обострение ситуации. А значит, и сбросить с себя плащ «миротворца», кутаясь в который он, собственно, и пришел к власти. Такое развитие событий удовлетворяет и стремящуюся к реваншу «порошенковскую оппозицию» в Киеве, и лидеров инсургентов, для которых текущий силовой конфликт является самой надежной опорой для сохранения власти.

Версия рациональная, но особого доверия не вызывает. Хотя бы потому, что еще рациональнее было бы устроить инцидент в самой зоне разведения войск, окончательно похоронив саму эту идею разведения.

Поэтому стоило бы обратить внимание на иную версию: месседж, «сообщение». Инцидент произошел спустя два дня после окончания Мюнхенской конференции по безопасности, где Зеленский «на весь мир» заявил: «Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признаны с точки зрения международного права, а, следовательно, не может представлять местное население Украины».

Но ведь следует смотреть правде в глаза — ЛДНР существует уже пять лет, и на этой территории уже имеем факт государствообразующего процесса, со своими флагом, армией, вертикалью власти и даже мифологией. А значит существуют и лидеры, которые и считают себя, да и являются в реале, фигурами политического процесса. Которые стремятся к утверждению в этом статусе, как в собственных глазах, так и в глазах окружения. Даже того, которое их к этой власти привело.

Леонид Пасечник (глава ЛНР), Денис Пушилин (глава ДНР) и их круг напоминают: «Эй, мы еще существуем, и у нас под рукой два армейских корпуса. И без нашего согласия и/или участия никаких совместных патрулей, передачи границ или прочих шалостей, типа выборов, здесь не будет». И в таком случае, получается, они своего добились. Потому что лихорадочный созыв Совета национальной безопасности и обороны Украины и факт обращения Зеленского «к нации» по поводу пусть и сильного, но банального обстрела на даже нестратегическом направлении свидетельствуют, что «Киев услышал». Теперь следует ожидать реакции.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Россия специально не будет стимулировать такие месседжи, для нее переговоры с Меркель — Макроном важнее. Но и противодействовать таким напоминаниям не будет, пока инциденты не будут распространяться на зоны, определенные «нормандским форматом», то есть не будут «подставлять Москву». Тем более, что само событие свидетельствует о бессилии новой власти Киева в решении проблемы обеспечения спокойствия на Донбассе.

От историка: Украина так азартно идет в средневековье, что средневековье «проснулось и пришло к нам». Украине сейчас следует учить историю итальянских кондотьеров, армейских лидеров с политическими амбициями. Их судьба складывалась по-разному: Сфорца стали герцогами, Каллеони умер в старости и почете, а вот, например, Франческо де Кроманьола был публично обезглавлен.