На фоне крайне напряжённой ситуации в Сирии и эскалации конфликта в Идлибе с участием турецкой армии произошли вооружённые столкновения между турецкими силами и правительственными войсками Сирии. Также стало известно о переброске в зону конфликта новой турецкой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral. Рассмотрим, что представляет собой данная система, и какую цель может преследовать её размещение в зоне конфликта?

Турция

Для чего применяетсяKoral?

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral, созданная компанией Aselsan, представляет собой одну из новейших разработок турецкого военно-промышленного комплекса (ВПК). Первый комплект этой системы был официально передан турецким вооружённым силам 22 февраля 2015 года. После инцидента с уничтожением турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24М, комплекс развёртывался в районе турецко-сирийской границы.

По имеющимся в открытых источниках данным, комплекс Koral состоит из пяти компонентов — четырёх станций радиотехнической разведки и одной станции постановки активных радиоэлектронных помех. Судя по количеству станций радиотехнической разведки, комплекс способен выявлять работу самых различных радиоэлектронных средств.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Станция постановки помех комплекса позволяет осуществлять постановку активных шумовых помех и ответных импульсных помех. Первые представляют собой хаотичный сигнал, близкий (в первом приближении) по структуре к так называемому «белому шуму». Попадая на приёмник радиолокационной станции (или другого радиоэлектронного средства, например, радиостанции), данная помеха затрудняет или полностью исключает выделение полезного сигнала. Эти помехи также называют маскирующими, так как при успешной постановке не позволяют радиолокационной станции (РЛС) противника обозревать определённую область пространства. Ответные импульсные помехи являются по своей сути копией сигнала РЛС противника, переизлучаемого с изменёнными параметрами. В результате этого РЛС противника вместе с параметрами реальной цели получает информацию о различных фантомных целях, имеющих отличные от реальной координаты, данные о скорости и пр. Эти помехи также называются имитирующими. Множественная постановка имитирующих помех способна создать на экране подавляемой РЛС сплошную дорожку, в которую сливаются фантомные сигналы, и полностью исключить определение истинной цели.

Основной целью комплексов Koral является подавление авиационных бортовых РЛС, а также РЛС бокового обзора, использующихся самолётами-разведчиками для радиолокационного обзора поверхности земли. Кроме того, этот комплекс способен осуществлять подавление средств связи, что было наглядно продемонстрировано в ходе проведённой турецкой армией в 2016 году операции «Источник мира» против курдских боевых формирований на севере Сирии. В ходе этой операции комплексы Koral успешно подавляли средства связи курдских повстанцев.

Ранее, в ходе развёртывания системы РЭБ Koral в 2015 году после уничтожения Турцией российского бомбардировщика Су-24М, в СМИ неоднократно заявлялось о том, что она способна подавлять российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства С-300 и С-400 на большом расстоянии. Однако это соответствует действительности с очень большой натяжкой — как минимум, подавляемый ЗРК должен находиться в прямой видимости комплекса РЭБ.

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24М

Таким образом, по своему функционалу Koral близок к современным российским комплексам радиоэлектронной борьбы «Красуха». В настоящий момент известно о наличии 5 комплексов Koral в турецких вооружённых силах.

Значение системы РЭБKoral в битве за Идлиб

Переброска Koral в зону активных боевых действий вокруг Идлиба, вероятнее всего, преследует следующие цели. Во-первых, подавление связи между подразделениями армии Сирийской Арабской Республики в зоне боевых действий и затруднение взаимодействия между ними. Во-вторых, содействие своей авиации (снижение вероятности её обнаружения и поражения).

На фоне всё большего вовлечения турецкой армии в боевые действия под Идлибом, более вероятным становится масштабное применение авиации. Однако российские Воздушно-космические силы (ВКС) прикрывают сирийское воздушное пространство, а Москву едва ли удастся убедить закрыть глаза на полномасштабное применение турецкой авиации в сирийском воздушном пространстве. Наиболее вероятным в этих условиях выглядит сценарий нанесения турецкой авиацией ракетных ударов из собственного воздушного пространства, либо кратковременного захода в сирийское воздушное пространство и немедленное его покидание после применения вооружения. Применению данной тактики способствует крайне близкое расположение Идлиба от сирийско-турецкой границы. Есть основания полагать, что подобная тактика уже ограниченно применяется турецкими ВВС. Так, по одной из версий, сбитый 11 февраля в районе Идлиба сирийский вертолёт Ми-17 мог быть поражён ракетой AIM-120C, выпущенной турецким истребителем F-16, находящимся в турецком воздушном пространстве.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16 ВВС Турции

В случае масштабного применения турецкой авиации подобным способом, задачей системы РЭБ Koral будет максимальное затруднение радиолокационного наблюдения за её действиями, а также препятствование сирийской авиации в потенциальных попытках перехвата турецких самолётов. Учитывая, что на вооружении сирийских ВВС стоят морально и физически устаревшие типы истребителей, подавление их радиолокационных станций и средств связи едва ли представляет какие-либо проблемы.

Впрочем, учитывая размещение этой системы РЭБ практически на переднем крае, существует достаточно высокий риск её поражения, учитывая, что подразделения радиотехнической разведки имеются как в сирийской армии, так и у группировки Вооружённых сил России в Сирии. В любом случае, использование столь дорогого и сложного комплекса, означает, что Турция бросает козыри в разыгрываемой ей партии вокруг Идлиба и едва ли намерена отступать.