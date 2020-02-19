Грузия на день сконцентрировалась на предстоящей новости — выходе на свободу экс-министра внутренних дел и экс-премьера правительства Саакашвили Вано Мерабишвили, который ожидается 20 февраля. В этот день истекает отведенный ему судом срок лишения свободы, вынесенный по нескольким уголовным делам. Мерабишвили в общей сложности провел в тюрьме почти семь лет. Он был арестован в мае 2013 года, а приговоры ему были вынесены в период с февраля по октябрь 2014 года. В результате прохождения дела по судебным инстанциям экс-премьеру был отведен срок в размере шесть лет и девять месяцев лишения свободы.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Мерабишвили отсидел за растрату средств госбюджета, злоупотребление служебным положением, разгон митингов оппозиции, был обвинен в превышении служебных полномочий по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани и в организации избиения депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

Gov.ge Вано Мерабишвили

На полках прокуратуры и в запасниках следственных органов хранится еще ряд дел, участником которых назывался Мерабишвили, и в экспертных кругах и в рядах оппозиции не исключают, что нынешняя власть активирует эти дела и возобновит расследование в случае, если после выхода из тюрьмы бывший премьер решится заняться политикой и вернется в ряды бывших соратников.

В соцсетях крутилось немало видеороликов с теми или иными неосторожными замечаниями и заявлениями Мерабишвили, которые записали, вероятно, его бывшие подопечные с целью отмщения за «ненадлежащее» обращение. А после смены власти запустили в сети компромат. Особенно взбудоражили общественность те кадры, где Вано Мерабишвили требовал два трупа.

Сняты они были во время одной из спецопераций, которые в изобилии проводили Саакашвили и его правительство то по подавлению мятежа военнослужащих, то по пресечению перехода террористов из России в Грузию, то по предотвращению терактов в разных местах Тбилиси и других городов страны… На этих же кадрах фигурировали другие высокопоставленные чиновники МВД и сам тогдашний президент Саакашвили. По поводу места и времени съемки этого ролика высказывались самые разные предположения, но в том, что Мерабишвили требовал не эфемерные и не символические, а реальные трупы, никто почти не сомневался…

С периодом пребывания Мерабишвили в тюрьме связан ряд инцидентов, которые его перекочевавшие в оппозицию коллеги пытались преобразовать в скандалы. То сообщалось об ухудшении его здоровья и угрозе его жизни. То о неожиданном ночном вывозе на допрос в прокуратуру. То об угрозах со стороны властей. А Мерабишвили все это «вынес» и теперь «героем» выходит на свободу.

U.S. Department of Defence Михаил Саакашвили

Вероятно, завтра у тюрьмы ему устроят достойную встречу. Вполне вероятно, что ожидать его будут не только члены семьи, но и соратники, которые сегодня рассеялись по 3−4 различным политическим партиям, но по сути представляют ядро «главной оппозиционной силы». Там же будут стоять и гражданские активисты — ярые сторонники всех действий и всех акций нынешней оппозиции.

Относительно будущей деятельности бывшего премьера делаются разные предположения. Одни считают, что он вернется в лоно «Национального движения», под крыло экс-президента Саакашвили и его верных соратников. Другие предполагают, что Мерабишвили присоединится к отколовшейся от «националов» группе лидеров из «Европейской Грузии» и усилит ряды этой партии. Есть и такие, кто считает, что Мерабишвили, выйдя на свободу, помирит между собой «Национальное движение» и «Европейскую Грузию» и будет способствовать их сближению и дальнейшему объединению. Говорят и о том, что Мерабишвили может просто покинуть места лишения свободы и уйти в тень, не возвращаясь в политику. Либо попытается покинуть страну и найти другое место жительства, как это сделали Саакашвили и ряд других членов его правительства, если, конечно, нынешняя власть даст ему такую возможность.

Интересно, что сам Михаил Саакашвили советует своему «другу и соратнику» отойти от дел, заняться семьей, отдохнуть и попутешествовать. На время…

Вано Мерабишвили был хорошим исполнителем и в нужное время принимал нужные меры, в нужной тональности оглашал нужное решение. Так было 7 ноября 2007 года, 26 мая 2011 года, так было в день гибели бывшего премьер-министра Зураба Жвании, так было во время различных спецопераций. Но ряд аналитиков подчеркивает, что Мерабишвили был именно исполнителем, а не творцом политики «Национального движения», поэтому особого изменения атмосферы в оппозиционных рядах и их усиления от возможного возвращения в политику отсидевшего срок бывшего премьера не ожидает. Хотя сами бывшие соратники экс-президента думают иначе и уже предвкушают совместную политическую борьбу. Георгий Вашадзе, который сегодня выступает в роли координатора действий объединенной оппозиции, сообщил журналистам, что с Вано Мерабишвили уже согласовано его участие в масштабной акции протеста, которую оппозиция планирует на 4 апреля. Время покажет…