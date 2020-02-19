Продолжают множиться слухи о скорой отставке Эльвиры Набиуллиной с поста главы Банка России. При этом ее основными антагонистами называют лично премьера Михаила Мишустина и его первого заместителя Андрея Белоусова. На самом деле история носит несколько другой характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Позиция бывшего помощника президента по экономическим вопросам в корне противоречит позиции премьера, знания которого формируются под влиянием двух основных акторов: Алексея Кудрина и Германа Грефа. Причем, если с Кудриным премьера связывает прошлое назначение в ФНС и «общая борьба» с группой Чемезова, то с Грефом — именно отношение к построению банковской системы России с опорой на очень ограниченное число банков, близких к ЦБ. Именно эту стратегию семь лет подряд Эльвира Набиуллина, являясь ставленницей Грефа, усердно вела как глава ЦБ. «Популяция» мелких и региональных банков практически истреблена. С 2013 года под эгидой борьбы с неустойчивыми игроками лицензий лишились более 400 банков, 30 были санированы.

Government.ru ПМЭФ-2019. Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

Поэтому единственным внятным противником Набиуллиной в правительстве является именно Белоусов, который в экономике исповедует религию «частно-государственных» партнерств, невозможных на всей территории РФ без участия «прокладки» из региональных банков. Андрей Белоусов видит взаимодействие ЦБ с правительством через создание координирующей структуры в виде online-центра взаимодействия.

Его создание видится Грефу и Набиуллиной попыткой со стороны правительства начать управление ЦБ. По их мнению, это недопустимо. Инициатива Белоусова без прямой поддержки президента обречена на провал. Непонятно, как ему может поспособствовать новый помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, который до конца января видел именно себя в кресле главы правительства. Да, видимо, он будет биться за пост председателя ЦБ, однако только его усилий при слабости административных позиций Белоусова для такого назначения «маловато будет».

Government.ru Максим Орешкин

Дело за поиском ситуативных союзников. На фоне конституционных трансформаций эти движения могут оказаться не слишком заметными.