По данным турецких средств массовой информации, Анкара на утро 17 февраля 2020 года сосредоточила в сирийской провинции Идлиб около 7 тысяч военнослужащих и более 2,1 тысячи единиц техники, среди которой бронемашины, танки, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Следует заметить, что ранее в этом регионе Сирии находилось чуть более одной тысячи турецких военных.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, сообщается, что в ночь с 16 на 17 февраля в сирийский Идлиб вошла крупнейшая колонна с турецкими войсками и техникой, которая включает до 500 единиц автомобильного и специального транспорта. В чём же причина такой активности Турции?

По состоянию на конец 2019 года сирийское правительство контролировало уже 75−80% территории страны. А на март 2019 года под официальным Дамаском находилось только 62% территории. Прирост произошёл за счёт успешного проведения Сирийской арабской армией (САА) при непосредственной поддержке Воздушно-космических сил России военной операции «Рассвет над Идлибом». Её первая фаза началась 6 мая 2019 года. Кстати, это день памяти великомученика Георгия Победоносца.

Место проведения операции «Рассвет над Идлибом» — регион под названием Большой Идлиб — провинция Идлиб с примыкающими к ней районами провинций Латакия, Хама и Алеппо. Операция проводилась с перерывами, как правило, из-за позиции Турции, всячески стремящейся остановить и замедлить продвижения сирийских войск путём навязывания соглашений о прекращении огня, которые никогда не соблюдались боевиками. Самый большой перерыв в ходе этой операции продлился около трёх месяцев.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Сирийская арабская армия возобновила наступательные действия — начала вторую фазу наступательной операции — 19 декабря 2019 года. Кстати, это день памяти Николая Чудотворца. Наступление сирийских войск, опять же при плотной поддержке ВКС РФ, принесло отличные результаты. Отметим самые важные вехи.

28 января 2020 года был взят город Маарат ан-Нуман, который находится на шоссе М-5, соединяющем Дамаск и Алеппо. Далее САА начала расширять свою зону контроля на север и на юг вдоль трассы М-5.

6 февраля САА был захвачен город Саракиб — стратегический населённый пункт на пересечении важнейших автомагистралей страны М-5 (Алеппо — Дамаск) и М-4 (Алеппо — Латакия). Шоссе М-5 — это дорога, которая проходит через всю Сирию. Без очистки этих шоссе восстановление экономики Сирии будет крайне затруднительно. В настоящее время трасса М-5 полностью освобождена, на прилегающей к ней местности обеспечена зона безопасности.

Следующим ошеломительным успехом сирийской военной операции стало полное освобождение города Алеппо и прилегающих к нему окрестностей. Битва за этот город — административный центр одноимённой провинции — шла почти восемь лет. 16 февраля подразделения сирийской армии захватили секторы Лайрамун и Кафр-Хамра. Также был взят квартал Ассоциации Аль-Захра, который являлся главным полем боя в городе Алеппо на протяжении большей части войны.

Beshr Abdulhadi Алеппо очищен от террористов

Впервые с 2012 года все населенные пункты вокруг Алеппо освобождены от джихадистов. Всего за 16 февраля сирийские войска установили контроль над 28 населенными пунктами. Жители Алеппо ликовали в связи с полным освобождением города и его окрестностей.

17 февраля Сирийская арабская армия продолжила наступательную операцию северо-западнее Алеппо, расширяя буферную зону у города. Можно предположить, что далее сирийские военные хотят захватить город Дарет-Изза. Он является стратегическим опорным пунктом протурецких боевиков, а также связующим звеном между провинцией Идлиб и оккупированным Турцией анклавом Африн.

Вернёмся к главной цели ввода турецких войск в сирийский Идлиб. Анкара на фоне разваливающейся на глазах обороны боевиков предприняла ряд попыток остановить успешное наступление сирийских войск. Исламисты стали получать от Турции большое количество боевой техники, оружия и боеприпасов. Но это не изменило ситуацию.

Оказалось, что далее удерживать данные оккупированные территории Сирии через своих подконтрольных боевиков и террористов невозможно. Поэтому и пришлось кукловоду в лице Турции обнажить своё истинное лицо и продемонстрировать свои намерения.

Однако психическая атака Анкары, основанная на вводе большого количества живой силы и боевой техники в сирийский Идлиб, на официальный Дамаск, на проиранские силы, также принимающие участие в операции «Рассвет над Идлибом», и тем более на Россию не возымела никакого действия и потерпела крах.

Турецкие военные попытались пойти дальше и предприняли несколько попыток поддержать действия боевиков, в том числе огнём реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, что вызвало потери среди сирийских военных. Сирийская арабская армия симметрично ответила — погибли тринадцать турецких военнослужащих, есть и раненые. Это несколько охладило пыл Анкары. О потерях среди сирийских войск нет официальных данных.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Демонстрируя своё недовольство, Анкара на некоторое время даже отказалась от совместного с российскими военными патрулирования на севере Сирии.

Турция попыталась апеллировать к НАТО, но альянс ограничился словами поддержки и констатацией того, что альянс воевать за Турцию в Сирии не будет. Соединённые Штаты устами помощника президента США Роберта О'Брайена заявили, что Вашингтон не намерен отправлять войска в сирийский Идлиб «в попытке выправить эту нехорошую ситуацию».

Роберт О'Брайен также поставил вопрос: «Что мы должны сделать, чтобы остановить их? Мы должны быть мировым жандармом?» По его мнению, подход администрации президента Дональда Трампа отличается от подходов предыдущих американских президентов.

В конечном итоге Анкара начала понимать, что бесконечно поднимать ставки в этой игре нет возможности, и дальнейшее обострение обстановки может привести к непредсказуемым последствиям.

Поэтому с 17 февраля на севере Сирии было возобновлено совместное российско-турецкое патрулирование. Оно состоялось в районе населённого пункта Дербасия, расположенного в сирийской провинции Хасака. А в 12 часов дня 17 февраля в Москве начались российско-турецкие переговоры по Идлибу. Второй день переговоров — 18 февраля.

Перед российской делегацией на этих переговорах стоит очень сложная задача. Не исключено, что вопрос сирийского Идлиба можно будет разрешить только с личным участием президентов России и Турции.

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

Тем временем Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продолжает успешное наступление. 17 февраля президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в своём выступлении по телевидению заявил о готовности вести борьбу с террористами до победы. Кроме этого, он сказал, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, не обращая внимания на «булькающие звуки, доносящиеся с севера». Надо полагать, что он имел в виду военно-политическое руководство Турции.

Кроме того, ситуация так складывается, что Анкаре надо больше заниматься не Сирией, а собственными южными районами страны, где курды скоро могут взять власть в свои руки. Отправкой подразделений спецназа тут дело может не ограничиться. А апеллировать к Москве, а тем более шантажировать ее проблемами в Идлибе, не самая лучшая переговорная стратегия. Россия не вмешивается во внутренние дела Турции, поэтому Эрдоган должен сам разгрести те завалы, которые создал своей внешней политикой.