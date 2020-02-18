27 января Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования об обеспечительных мерах по иску компании Solarstones (принадлежит на 75% Михаилу Хабарову, на 25% — инвесткомпании А1). Также истец настаивает на отмене сделки, оформленной Александром Богатиковым 30 декабря 2019 года. Тогда предприниматель в 10 раз сократил своё участие в ООО «АБ Групп» — компании, которая является крупнейшим совладельцем группы «Деловые линии» (43%). В результате допэмиссии, размещенной по закрытой подписке, 90% «АБ Групп» отошли к ближайшим родственникам бизнесмена: отцу, матери и брату. И представители Solarstones, и независимые эксперты, по горячим следам комментировавшие эту ситуацию в СМИ, уверены: таким образом Богатиков попытался вывести актив за рамки спора с истцом, который сейчас добирается справедливости в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA).

Иван Шилов ИА REGNUM

Петербургская арбитражная инстанция приняла во внимание аргументы истца и запретила всем нынешним участникам ООО «АБ Групп» (как Александру Богатикову, так и его родственникам) совершать какие-либо действия со своими долями. Также суд запретил МИФНС №15 по Санкт-Петербургу совершать любые регистрационные действия в отношении этих долей.

Представители Solarstones выразили удовлетворение исходом слушания. «Наши требования о получении обеспечительных мер удовлетворены полностью», — констатировали адвокаты. По их информации, дата рассмотрения иска по существу будет определена арбитражем на следующем заседании, назначенном на 24 марта. «Мы не сомневаемся в положительном исходе процесса», — уточнила сторона истца, добавив: «Это далеко не первый раз, когда Александр Богатиков совершает противоправные действия и пытается избежать правосудия».

Требования по существу, которые будут дополнительно рассмотрены Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подразумевают полную отмену сделок, совершенных 30 декабря прошлого года. Иными словами, Solarstones добивается принудительного возврата 90% ООО «АБ Групп» в собственность Богатикова от его родственников.

Vorkott Здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Спор между бывшими партнерами «Деловых линий» длится с 2017 года и в настоящий момент рассматривается в LCIA. Всего к бенефициару «Деловых линий» подано два иска. Вышеупомянутая компания Solarstones взыскивает $25 млн по контракту за консалтинговые услуги по управлению «Деловыми линиями» (этот контракт был расторгнут Богатиковым в одностороннем порядке). Еще одна компания — Caledor Consulting, также подконтрольная Хабарову и А1 — судится с Александром Богатиковым за неисполнение обязательств по документам о приобретении доли в «Деловых линиях».

Ранее источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, рассказывал: между Хабаровым и Богатиковым еще в 2015 году был заключен опцион на приобретение 30% в «Деловых линиях» через кипрскую Dоglemor Trade, владевшую тогда 100% акций группы. Но в конце 2017 года, в результате серии сделок, владельцем 43% «Деловых линий» стала «АБ Групп» Александра Богатикова, а 57% перешло к структурам четырех физлиц — Магомедрасула Гаджиева (25%), Григория Гурария и Татьяны Башмаковой (по 12,5%) и Александра Кобзева (7%). Тогда, в феврале 2018 года, Caledor Consulting добилась наложения обеспечительных мер на активы Богатикова на сумму $153 млн. в окружном суде Никосии (Кипр). Меры до сих пор действуют, но за это время активы «Деловых линий» переехали из офшоров в российскую юрисдикцию.

В октябре 2019-го уже Solarstones обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с ходатайством об аресте оставшейся доли Богатикова в ДЛ в связи с новым иском. Суд удовлетворил ходатайство, запретив любые сделки, ограничения, обременения, переход права в отношении восьми компаний, входящих в группу «Деловые линии».

Впрочем, через два месяца Богатикову странным образом улыбнулась Фемида. 18 декабря 2019 года Санкт-Петербургский городской отменил арест доли Богатикова в «Деловых линиях», наложенный Приморским райсудом, и направил вопрос для рассмотрения в арбитраж. И ровно в тот же день, воспользовавшись временным отсутствием в РФ формального запрета, Богатиков подал в ИФНС №15 по Санкт-Петербургу заявление о продаже его доли в ООО «АБ Групп», в результате которого 90% долей и отошло его близким родственникам.

Vorkott Здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

К этому следует добавить: в результате размытия долей Богатикова его семья заплатила всего 1 млн рублей за почти 40% в «Деловых линиях», ежегодная выручка которых составляет порядка 50 млрд рублей.

Неудивительно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, разобравшись в ситуации, вмешался в этот «семейный подряд». Похоже, в ближайшее время Богатикову предстоят новые болезненные поражения — и в петербургском арбитраже, и в лондонском LCIA.