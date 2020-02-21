Подобное мы уже видели, кажется… Если отечественные полукриминальные полукомедии про приключения Шурика с «джентльменами удачи» вряд ли очень уж похожи, то Тарантино вполне. Этот тренд довольно отчётлив. Это вроде бы должно быть «боевиком», то есть там должны быть драки и смерти, но «прикольные», и это должно быть «постмодернизмом», то есть много цитат, как можно больше иронии… В несколько слоёв. В этом конкретно фильме она буквально повсюду, её так много и она настолько жирная, как хорошо откормленная свинья, которую герои подкладывают для политического компромата в постель одному из участников… Что даже как-то теряешься. Фильм стоит посмотреть, возможно, ради английского языка, где «джентльмены» разговаривают на каком-то почти «викторианском» английском, что, вероятно, по замыслу создателей должно быть смешно…

Иван Шилов ИА REGNUM

Что касается шуток, то они очень нравились людям с попкорном в зале. И не очень мне. Поскольку, вероятно, я забыл такой же попкорн прикупить. Это шутки про «секс», «меньшинства» (национальные, сексуальные), «клише из кино». Последнее иногда и правда было забавно. Говоря умными словами, фильм «деконструирует» жанр боевика. Всё вывернуто наизнанку. Несколько уровней повествования, крайне запутанный способ рассказать историю, настолько, что не всегда понятно, где «реальность», а где «игра». В кошки-мышки со зрителем. Скучно и утомительно. Введены рассказчики. Даже кажется, что фильм почти происходит в их воображении. Такая прямая игра с образами и сюжетами, которая рождается прямо на наших глазах. Думается, что помимо совсем уж непредвзятой публики, у фильма должны быть «высоколобые» поклонники, которые восхищаются интертекстуальностью и сложностью такого кино. Я к ним не отношусь.

Цитата из к/ф «Джентельмены». реж Гай Ричи. 2020. США

Фильм, безусловно, сделан с предельной долей изобретательности. Настолько, что возникает даже неприятное ощущение, что в каждой сцене нас «буду удивлять». Хотя многое действительно до какой-то степени оригинально. Есть тут и переход ограбления в запись клипа с гангста-рэпом для интернета, и множество «комедий положений», где герои оказываются в нелепых и (казалось бы) смешных ситуациях… Как судить такое кино и зачем? Не очень понятно. Условный занудный прокурор мог бы сказать, что это совершенно вторично, полностью лишено глубины, дегуманизированно и не способствует просвещению и воспитанию подрастающего поколения. На что условный адвокат должен был бы ответить, что в фильме на самом деле много «реальных проблем», просто создатели говорят о них очень замысловатым и ироничным образом, а не в лоб. В лоб только пули. Что фильм сделан с прекрасным монтажом, музыкой, хорошей игрой актёров и предельно изобретательным сценарием… Что это потрясающая и горькая насмешка над современной жизнью и кино.

Цитата из к/ф «Джентельмены». реж Гай Ричи. 2020. США

Приговор за вами, разумеется.

Если фильм затрагивает ваши глубинные проблемы (если вы их имеете и осознаёте), то даже слишком солёный и жареный попкорн не помешает вам этим мучительно насладиться. Для меня этот фильм — всего лишь обычный «комедийные сериал» (с элеменами Борхеса и Акутагавы), я не вижу ничего, что было бы по-настоящему глубоко и больно здесь. Положа руку на сердце, почти наверняка можно сказать, что подавляющее большинство зрителей очень скоро забудут это кино… Вряд ли кто-то даже пересказал его близким. Или «пересмотрел» его ещё раз у себя в голове. Хотя всегда можно вырвать отдельные кадры. Вот «смешные» трупы в морозильниках. Вот пародия на замедленную съемку падающей машины. Вот «неожиданные» решения типовых, казалось бы, сцен из боевиков. Вот свечи или костюмы. Китайские кухни. Гонки. Пейзажи etc.

Про «реальный мир», где есть сложные и глубокие отношения между «мафиями», «властями», «нормальными людьми», лучше не вспоминать. Поскольку фильм явно не про это. Создатели пользуются «криминальным» просто как фоном, чтобы показать, насколько они ироничны, образованны, насмотрены… И вообще достойны кассы и статуэток. Это всё звучит несколько по-критикански. Я расскажу, какой фильм я бы хотел увидеть про «нетипичных бандитов». Не так давно я стал чуть-чуть изучать один ближневосточный язык, который в основном в массовом сознании связан с «террористами». Роясь по бесплатным видеоурокам, я наткнулся на крайне любопытного на первый взгляд преподавателя из Штатов. Он хорошо говорил, был фанатичен и явно любил то, что делал. Он выглядел по-экстремистки. Со всеми почти карикатурными признаками вроде подбритых усов и закатанных штанов. Несколькими кликами в сети, из официальных источников, я убедился в том, что в Штатах он был обвинён к экстремизме и связи с террористическими группами и посажен в тюрьму. Не очень надолго, правда. Точка.

Цитата из к/ф «Джентельмены». реж Гай Ричи. 2020. США

Я даже немного расстроился, что столь педагогически одарённые люди встали на сторону зла… Точка, конечно, точка. Но немного запятая. Что-то не срасталось в моём воспалённом журналистском воображении. Я вернулся к поиску информации про него. Оказалось, что до осуждения он был в штатовском спецназе. Ещё куда ни шло, но до этого он участвовал в ограблениях с убийствами. И он «чёрный парень» из хорошей семьи. Образованные родители, чуть ли не из академической семьи. Но более того, он какое-то время работал «под прикрытием» на спецслужбы (как раз «против» террористов) перед тем, как оказаться в тюрьме за пособничество им… Звучит как любопытное для меня кино. Странная история экстремизма, веры, спецслужб, любви к языку, криминала и службы «великой империи»… Но про такое кино не снимают. А если и снимают, то по законам рынка оно должно превратиться в плоскую и блестящую мишуру.