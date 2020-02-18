11 марта 2011 года на северо-восточные районы Японии обрушилось небывало мощное цунами, в результате чего не только погибли около 20 тысяч японцев, но и произошла серьезная авария с утечкой радиации на АЭС «Фукусима-1», создавшая опасность радиационного заражения обширных районов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Памятны телекадры паники в главном японском международном аэропорту «Нарита», где толпы перепуганных иностранцев штурмовали администрацию воздушной гавани Токио с требованиями немедленно предоставить им места в покидавших ставшую в одночасье смертельно опасной японскую землю. Стремились улететь из центральных районов в южные префектуры подальше от очага заражения и японцы.

naturalflow Авария на АЭС Фукусима

Обстановка была поистине гнетущей, распространялись слухи о возможности нового подводного землетрясения и удара цунами, теперь уже по центральному району Токио и окружающих его префектур, общая численность населения которого составляет свыше 35 млн человек. Стали поговаривать о переносе в случае подобного катаклизма японской столицы во второй город страны — Осаку.

Через месяц, когда большинство иностранцев покинули Японские острова, а население пострадавших районов было переселено, ситуация несколько стабилизировалась, и я стал подумывать отправиться в очередной раз в Японию, чтобы поддержать морально моих японских друзей и знакомых. И своими глазами увидеть, что произошло и как это скажется на внутренней и внешней политике страны моего длительного изучения.

Естественно, мои друзья, родные и близкие были против такой поездки, обвиняли меня в авантюризме и недопустимой беспечности. Но решение было принято, и 11 мая 2011 года, ровно через два месяца после фукусимской катастрофы, я вылетел в Токио.

В самолете Аэрофлота кроме меня была еще только одна соотечественница, возвращавшаяся из Москвы к мужу-японцу. Она была очень удивлена, узнав, что я в это время лечу в Японию не по острой необходимости, а встретиться с друзьями, расспросить их, что случилось в их стране и как японские политики намерены выходить из создавшегося тяжелого положения. «Вы удивительный человек, разве можно просто так рисковать своим здоровьем?» — восклицала она.

А вот японцы встретили меня восторженно, устроили в японском национальном ресторанчике «идзакая» прием в мою честь. В тостах рассказывали о том, как в панике бежали из Японии иностранцы, называли меня «бесстрашным самураем». Хотя ничего героического я, конечно же, не совершил. Планируя поездку в Японию в столь необычное время, я консультировался с моими близкими японскими друзьями, которые никогда не посоветовали бы мне что-то рискованное. Один из них, президент довольно крупной туристической компании, заверял меня: «Кошкин-сан, не беспокойтесь и приезжайте. Уровень радиации в Токио сейчас ниже, чем в Москве. Всё будет хорошо! Конечно, в Фукусиму и соседние с ней префектуры ездить не следует».

Пишу об этом потому, что и в этом году собирался отправиться в Японию. Причем не, как обычно, осенью, а в апреле, пока цены на гостиницы и транспорт не подскочили из-за Токийской олимпиады до небес. Уже и авиабилеты были забронированы. Но тут обрушилось «цунами» коронавируса…

Если район радиационного заражения можно локализовать, то вирус может проникать куда угодно, и ограничить районы его распространения непросто, если не невозможно. То, что он проникнет в соседнюю с Китаем Японию, сомневаться не приходилось. Так и произошло. Несмотря на предпринимаемые японскими властями, казалось бы, эффективные меры, число инфицированных в Японии растет. И это не только китайцы.

На сегодня свыше половины случаев выявления болезни вне Китая приходится на Японию — 619 человек, из которых 454 — пассажиры и команда туристического лайнера Diamond Princess, поставленного на карантин в порту Иокогамы.

И хотя японские власти, особенно руководители столичного губернаторства Токио и лично губернатор Юрико Коикэ, и слышать не хотят о вероятности отмены или переноса сроков открытия 24 июля 2020 года Токийских летних Олимпийских игр, уверенности в том, что вспышка коронавируса вот-вот постепенно пойдет на спад, к сожалению, быть не может.

World Economic Forum Юрико Коикэ

Вот и массовое посещение японскими подданными императорского дворца по случаю дня рождения нового императора Нарухико 23 февраля из-за распространения коронавируса отменено. И совершенно правильно, ибо сам не раз был в тесной толпе на небольшой площади, где почитатели японского монарха и жреца религии синто размахивают флажками «хи-но мару» и выкрикивают здравицы императору: «Тэнно хэйка бандзай!». Попади среди тысяч собирающихся на площади один инфицированный, и избежать массового заражения невозможно.

Как сообщают находящиеся в Токио наши соотечественники, уже «маски продают по упаковке в руки и впервые в истории может быть введена принудительная госпитализация больных с первыми симптомами», что законом не предусмотрено. Но есть сведения, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет эту норму поменять с целью «расширить и улучшить медицинские и консультационные услуги».

Но вернемся к Токийским олимпийским играм. Организаторы Олимпиады категорически заявляют, что никакого «плана Б» для предстоящего всемирного спортивного праздника нет. Не желают добавлять сомнений и чиновники Международного олимпийского комитета (МОК). «Совет, который мы получили от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заключается в том, что нет оснований для каких-либо планов на случай непредвиденных обстоятельств: отмены игр или же их переноса», — заявил на пресс-конференции руководитель координационной комиссии МОК Джон Коутс. Он также сказал, что он «на 100% уверен», что Олимпийские игры состоятся в соответствии с графиком, сообщает Reuters.

Однако не все так оптимистичны. Глава оргкомитета Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто заявил 4 февраля, что «серьезно обеспокоен» влиянием коронавируса на «импульс к играм», сообщает Associated Press. Это же агентство приводит слова члена исполнительного комитета ВОЗ и эксперта по инфекционным заболеваниям из Японии Сигэру Оми, который отметил бессмысленность прогнозирования времени, когда коронавирус может отступить. «Мы должны принять тот факт, что вирус уже распространяется в Японии, — говорит эксперт. — Люди должны понимать, что мы не можем полагаться только на пограничный контроль для предотвращения распространения этой болезни».

Health.mil Эпидемия

А вот почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев проявляет оптимизм и уверен, что Играм в Токио быть. «Сегодня нет никаких оснований. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, то тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию. Есть целый ряд комиссий, который ответит на вопрос проведения или непроведения Игр. Но в целом нам, имею в виду всю олимпийскую общественность, бояться нечего», — заявил Тягачев.

Трудно удержаться от замечания о том, что слова господина Тягачева звучат несколько двусмысленно, если принять во внимание то, что нашей олимпийской сборной ВАДА и МОК грозят отстранением от Игр в Токио. Тогда, действительно, нам бояться нечего…